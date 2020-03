Kaukokohteisiin myydään nyt erittäin edullisia matkoja – onko syynä koronapaniikki? Matkatoimistot vastaavat

Netin matkatarjoussivustoilta voi nyt bongata edullisia äkkilähtöjä. Jos on nopea, Thaimaahan voi päästä parilla sadalla eurolla. Matkatoimistojen mukaan kyse on normaaleista äkkilähdöistä.

Talven sesonkikohteisiin myydään nyt huomiota herättävän edullisia lomalentoja.

Lomalennot Thaimaan suosikkikohteeseen Krabille 220 euroa, Phuketiin 240 euroa tai viikko Kanarialla hotellissa 250 euroa?

Matkanjärjestäjät myyvät parhaillaan suosikkikohteisiin lomalentoja ja matkapaketteja, jotka ovat huomattavan edullisia. IS tutustui tarjouksiin sivustoilla, jotka toimivat netissä ja ovat erikoistuneet äkkilähtöihin ja matkatarjouksiin.

Jos hinta on matkan varaamisessa tärkein tekijä, nyt näyttäisi olevan hyvä aika lähteä reissuun.

Mutta onko halpojen hintojen takana maailmalla huolta aiheuttanut koronavirus? Viime viikolla matkatoimistojen edustajat nimittäin vielä kertoivat, että koronavirus näkyy matkatoimistoissa pääosin lisääntyneinä peruutusehtojen kyselyinä.

” Myynti on viime vuotta hitaampaa, mutta esimerkiksi pääsiäisen lomat myyvät viime vuoden tahtiin.

Ainakaan netistä bongatun huippuedullisen Thaimaan lomalennon takana ei ole koronavirus, kertoo Ilta-Sanomille TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

– Meillä on äkkilähtölentoja edullisesti, koska pyrimme myymään aina koneemme täyteen. Näin on ympäri vuoden. Paikkoja on yleensä vain muutamia jäljellä.

Vilkkain talvilomasesonki alkaa olla jo takana, joten joihinkin kohteisiimme löytyy äkkilähtöjä hyvään hintaan, Aurinkomatkoilta sanotaan. TUI Finlandilta kerrotaan, että heillä on äkkilähtölentoja edullisesti, koska koneet pyritään myymään aina täyteen.

Äkkilähdöt myyvät kuitenkin tällä hetkellä hieman hitaammin kuin viime vuonna, joten äkkilähtöjä on tarjolla enemmän ja edullisempaan hintaan, Aaltonen kertoo.

– Vielä on turhan aikaista arvioida koronan vaikutusta matkojen myyntiin. Myynti on viime vuotta hitaampaa, mutta esimerkiksi pääsiäisen lomat myyvät viime vuoden tahtiin. Tällä viikolla on varattu myös mukavasti syyslomia, Aaltonen sanoo.

Netistä löytyvät edulliset hinnat ovat Aaltosen mukaan normaaleja äkkilähtöhintoja.

– Tietenkin isoimmissa kohteissa on eniten äkkilähtöjäkin tarjolla, kun kapasiteetit on suurempia. Näitä ovat esimerkiksi Gran Canaria ja Teneriffa.

Koronapaniikkia ei ole nähtävillä myöskään Aurinkomatkoilla, kertoo Mari Kanerva yrityksen viestinnästä.

– Vilkkain talvilomasesonki alkaa olla jo takana, joten joihinkin kohteisiimme löytyy äkkilähtöjä hyvään hintaan. Olemme saaneet viime viikolla jonkin verran enemmän asiakaskyselyjä, mutta kysyntä kaikkiin kohteisiimme on varsin normaalilla tasolla.