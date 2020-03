Australian road trip on todellinen kerran elämässä -kokemus – tätä kaikkea on tarjolla

Kauniita, rauhallisia rantoja riittää. Meressä uidessa on varottava voimakkaita virtauksia ja tuulten tuomia meduusoja.

Automatka on paras tapa nauttia harvaan asutun Australian komeista maisemista, tilan tunnusta ja luonnosta.

Rannikkotien kupeessa venyvät dyynien ja jyrkänteiden koristamat hiekkarannat turkooseine laguuneineen tai mahtavine tyrskyineen. Rannat ovat suunnattomia ja usein aivan autioita. Sisämaan puolella, paikoin vieri vieressä, levittyvät aivan yhtä vähäväkiset kansallispuistot.

Vaikka parin viikon automatkalla ehtii nähdä Australiasta vain pikkuruisen siivun, jo siinä ajassa saa jonkinmoisen käsityksen maan komeudesta, valtavista mittasuhteista ja tyhjyydestä.

On vaikuttava kokemus ajaa tuntikausia keskellä silmänkantamattomiin jatkuvaa, matalaa heinikkoa ja pusikkoa, jossa ei ole mitään, ei edes mäkiä, ainoastaan punaisesta hiekasta törröttäviä termiittikekoja. Ei näy merkkejä ihmisasutuksesta. On vain suora tie, jossa tulee harvoin muita autoja vastaan.

Välimatkat ovat pitkiä

Australialaisen mielestä muutama sata kilometriä ei ole matka eikä mikään, sen verran voi aina huristella mukavamman ruokapaikan löytääkseen – tai löytääkseen ylipäätään jotain; syrjäseuduilla on kaikkea harvakseltaan, myös huoltoasemia, joten juomavettä ja eväitä on hyvä vähän hamstrata ja bensaa tankata aina, kun mahdollista.

Sisämaassa levittyvät avarat lakeudet ja loppumaton pensaikko. Päätiet ovat asfaltoituja ja hyväkuntoisia.

Isommissa kaupungeissa ja suosituimmissa rantakylissä on viihtyisiä ravintoloita ja kahviloita, mutta keskivertohuoltoasemilta saa lähinnä hampurilaisia, fish & chipsejä, makkaraa ja lihapiiraita.

Leirielämä kuuluu asiaan

Hotelleja ja muita majapaikkoja on monilla seuduilla niukasti. Pakettiautosta tuunattu pieni matkailuauto onkin kätevä ja suosittu kulkupeli, sillä vuoteet ja minikeittiö kulkevat mukana. Eri tasoisia leirintäalueita on paljon.

Auton katolle avautuva teltta on hyvä vaihtoehto pienelle matkailuautolle.

Välillä voi unohtaa suihkun ja muut palvelut, ja yöpyä jossakin leiriytymisen sallivalla paikalla, vaikkapa aution rannan vieressä. Saa ihailla spektaakkelimaista öistä tähtitaivasta ilman häiritseviä valoja, nukahtaa aaltojen loiskeeseen ja herätä aamunkoitteessa ihmettelemään, mikä kumma ulkona tömisee. Kenguruita!

Eksoottisia, ja ei niin eksoottisia eläimiä

Kengurut liikkuvat mieluiten aamunkoiton ja iltahämärän aikaan, ja paahteessa ne hakeutuvat varjoon huilimaan. Valoisan aikaan ajellessa niitä ei välttämättä kovin helposti näekään. Vielä vaikeampi on bongata jättiläishämähäkkejä, käärmeitä ja muita Australian kuuluisia vaarallisuuksia.

Niiden sijaan kannattaa varautua kärpäsiin. Australialainen syrjäseudun kärpänen, bush fly, rakastaa ihmisiä. Se löytää ravintonsa hiestä, syljestä ja kyyneleistä – ja hyökkää suoraan suuhun, nenään, korviin ja silmiin niin, että ulkona voi olla täysin mahdotonta olla ilman verkkohattua. Valtavat parvet liikkuvat tuulen mukana minne tahansa.

Australian suurimpia lintuja, emuja, näkee teiden varsilla ja pensaikoissa juoksemassa.

Kannattaa hidastella

Vaikka Australia on valtava, ja nähtävää ja koettavaa riittää, ahnehtia ei kannata. Luonto on paras nähtävyys. On rantoja, joissa viihtyvät delfiinit, hylkeet tai merileijonat. Toisiin ryömivät merikilpikonnat munimaan. Veneretket vievät lähivesille katsomaan valaita ja valashaita.

Länsirannikon Monkey Miassa voi katsella delfiinejä rantahiekalta.

Monesti pieniä luontoelämyksiä ei tarvitse edes etsiä. Aamulla herättävät lähipalmussa rääkyvät papukaijat, ja rantahietikolla tepastelevat vastaan pelikaanit. Kun autolla ajaessa katselee pusikkoa vähän tarkemmin, huomaa silloin tällöin emun kurkistavan pensaan takaa.

Kerran viikossa Ilta-Sanomien verkkosivuille matkailusta kirjoittava Mira Jalomies kertoo kiinnostavista kohteista ja kulttuurieroista sekä antaa matkailuun liittyviä vinkkejä huviksi ja hyödyksi.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran matkailusivustolta ja -blogista.