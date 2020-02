Erkki muutti Espanjaan, huoltomiehen paikallinen tapa sai kimpaantumaan: ”Käskin lähtemään pois”

Erkki on asunut Espanjassa viisi vuotta, mutta palaa kohta Suomeen. Paikallinen kenkiin liittyvä tapa ottaa päähän.

”Kenkien riisuminen vierailulla katsottaisiin moukkamaisuudeksi”, kertoo eräs lukija.

Ulkomaille muutto erilaisine tapoineen vaatii totuttelua.

Kerroimme viime viikolla Espanjan Marbellaan muuttaneesta suomalaisnaisesta Karlasta, 25, jolle moni espanjalainen tapa oli ollut totuttelun paikka.

Suomalaisena hänellä on edelleen vaikeuksia ymmärtää espanjalaisten yleistä tapaa pitää kenkiä jalassa sisällä. Myös espanjalaisten into tarkkailla lasten hiuksia ja kammata aivan pienten vauvojenkin hiukset ihmetytti Karlaa.

Aiheet olivat tuttuja myös muille ulkomailla asuville tai asuneille suomalaisille. Artikkelin kommenttiosioon kertyikin pian iso liuta kokemuksia ulkomaan vuosista.

Näin aihetta kommentoitiin:

Erkki-vaari muutti Espanjaan, antoi palautetta huoltomiehelle

– Kerran käskin nettiasentajan lähtemään pois, jos hän ei suostu riisumaan kenkiään. Otti pois. Seuraavan kerran käydessään riisui ne pyytämättä. Ottavat kyllä opikseen, kertoo Ilta-Sanomille Espanjan Costa Blancalla viisi vuotta asunut nimimerkki Erkki-vaari.

Erkki on seurannut mielenkiinnolla myös espanjalaisten sosiaalisuutta. Vastikään Erkki toipui sairaalassa selkäleikkauksesta, ja viereisessä huoneessa olevalla rouvalla sattui olemaan samaan aikaan syntymäpäivät.

Kohta sairaala täyttyi rouvan sukulaisista, joita oli enemmän kuin koko osastolla potilaita. Meteli oli korvia huumaavaa.

– Maassa maan tavalla, niin olen yrittänyt olla. Täällä asuttu aika on rikas elämänkokemus, jota kukaan ei voi minulta viedä. Mutta aikansa kutakin, huhtikuun lopussa on paluumuutto Suomeen. Senkin jälkeen käyn mielelläni Espanjassa, mutta turistina!

Kenkäsääntö ei ole ulkomaillakaan yksiselitteinen

Ulkomailla asuva, nimimerkillä Ulkomaalaileva kommentoinut kertoo, että kenkäsääntö ei ole kaikissa maissa niin tarkka kuin yleisesti väitetään.

– Kenkiä pidetään jalassa sisällä ainoastaan, jos tullaan vierailemaan. Jos käyt vaikkapa sukulaisen luona, niin yleensä lainaat sisäkenkiä. Ja käytännössä kaikilla on erilliset sisäkengät, joita pitää sisällä.

”Käytännössä kaikilla on erilliset sisäkengät, joita pitää sisällä”, kertoo ulkomailla asuva Ilta-Sanominen lukija.

Lukija muistuttaa, että kenkien pitäminen on erityisesti hellesäällä muiden huomioimista. Kuka nyt haluaisi ottaa koko päivän kengässä muhineita jalkoja esille, kun ulkona on 35 astetta lämmintä?

Suomessa harvalla lapsella oli aamulla kammatut hiukset

Ulkomailla asunut, mutta nyt taas jo Suomessa asuva nainen kertoo, että hän ihmettelee Suomessa lasten sotkuisia hiuksia samaan tapaan kuin espanjalaiset.

– Päivähoidossa harvalla lapsella oli aamulla kammatut hiukset. Minulla on tosin ollut aina se tapa, että kampaan lapsemme hiukset aamuin ja illoin. Tämän vuoksi ihmettelin, miksi suomalaiset vanhemmat eivät kammanneet lastensa hiuksia.

Lasten hiuksia ei valvota Kanarialla

Kohta 40 vuotta Kanariansaarten Teneriffalla asunut nainen kertoo, että hänellä on kaksi lasta, mutta kukaan ei ole siellä kytännyt, ovatko lasten hiukset kammattu vai ei.

Teneriffalla asuva kertoo, ettei lasten hiusten kampaamista vahdita, kuten Karla kertoi Marlbellan tavoista.

Kengät Kanariallakin kuitenkin otetaan sisätiloissa pois.

– Ihmiset ovat täälläkin kotioloissaan ilman kenkiä: talvisin tohveleissa ja kesäisin varvastossuissa. Kenkien riisuminen vierailulla katsottaisiin moukkamaisuudeksi.

Espanjalaiset hinkkaavat kotejaan, Japanissa ollaan hiljaa metrossa

Karlan kokemukset innoittivat myös muita ulkomailla asuvia kertomaan kokemuksistaan tapaeroista Suomen ja muiden maiden välillä.

Andaluciassa asuva suomalainen kertoo kiinnittäneensä huomiota erityisesti paikallisten kotien huomattavaan puhtauteen.

– Siellä naiset todella hinkkaavat kotiaan ihan joka päivä, jotta se on täydellisen puhdas ja tuoksuva. Kaikki pyykitkin on pesty ja silitetty. Täällä olen myös oppinut, että Espanjassa pitää asunnon ovet olla auki vierailijoille ja tervehtimiselle. Muuten katsotaan pitkään ja ajatellaan, että on syrjäänvetäytyvä ja hankala tyyppi. Siksi asuntoakin pitää hinkata puhtaaksi joka päivä.

Japanissa asuva lukija kertoo puolestaan huomanneensa, että paikallisissa liikennevälineissä on tapana olla hipihiljaa. Tätä hän on alkanut myös ulkomaalaisena noudattaa.

Japanissa asuva suomalainen kertoo olevansa hiljaa paikallisissa liikennevälineissä.

On aika paljon omasta luonteesta kiinni, kuinka helposti uuteen kulttuuriin sujahtaa.

Sopeutumista voi kuitenkin auttaa, jos ulkomailla on suomalaista luonteenlaatua ymmärtäviä henkilöitä.

Latinokulttuurissa asuva lukija kertoo anopistaan, jolla on suvussaan hänen onnekseen se pieni hitunen Suomi-verta.

– Hän ymmärtää introverttiuden päälle sen verran, että ei tarvitse kaiken maailman perhehössötyksien pois jäämisestä loukkaantua, lukija toteaa.

Sopeutumista voi auttaa myös se, että tuo kotimaasta tuttuja tapoja mukanaan uuteen kotipaikkaan. Eräs lukija kertoo asuneensa Israelissa jo 30 vuotta, ja totuttelua on ollut.

– Mutta olen minäkin yhden suomalaisen tavan tuonut mukanani, eli saunomisen. Olen rakentanut oman saunani tänne. Se ei ole muita järkyttänyt. Päinvastoin, olen saanut paljon saunakamuja. Sauna tuntuu kiinnostavan kaikkia.

