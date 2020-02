Korsika on Ranskan kesäparatiisi – saarelle houkuttelevat vuoristomaisemat, luonnonrannat ja somat kylät

Ranskan ja Italian välissä sijaitsevaan Korsikaan tutustuu parhaiten vuokraamalla auton. Saaren pohjoisosan teillä, kylissä ja pikkukaupungeissa on kaunista ja rauhallista.

Raukeita kyliä ja uimarantoja, vanhoja kivitorneja ja tien pielissä kukkivia oleantereita – ne vuorottelevat maisemassa, kun ajelee Korsikan pohjoiskärjessä, Cap Corsen niemellä. Tien toisella puolella kohoavat vuorten rinteet, joita peittävät piikikkäät pensaat ja villiyrttien mättäät.

Luonnonkauniin Cap Coursen niemen ehtii kiertää autolla päivässä. Hienoimmat maisemat ja rannat löytyvät niemen länsirannikolta, jossa tie on itärannikkoa kiemuraisempi ja hitaampi.

Luonnonkaunis, harvaanasuttu niemi sojottaa kuin etusormi muusta Korsikasta. Sen voi kiertää autolla yhden päivän aikana, ja taukojakin ehtii pitää. Somimpia pysäkkejä ovat vanhat kalastuskylät Erbalunga ja Centuri, joiden ravintoloissa tarjotaan kalaruokia sekä lähivesien rapuja ja hummeria.

Nonzan kujille eivät autot mahdu

Korsikan viehkeimmät kylät eivät löydy rannoilta, vaan vuorilta ja kukkuloilta. Myös Cap Corse -niemen kaunein kylä, Nonza, nököttää mereen viettävän korkean jyrkänteen päällä.

Korsikan vuorilla ja kukkuloilla on lorvailuun kutsuvia kyliä. Viehkeästä Nonzasta avautuvat hienot rannikko- ja merimaisemat.

Kylän vanhojen kivitalojen väleihin mahtuu vain kapeita käytäviä ja portaikkoja, ruusuja ja bougainvilleoita. Ravintoloita on muutamia, kuten ylhäällä rinteessä oleva tyylikäs La Sassa, josta on upeat näköalat rannikolle ja merelle. Kirkon vieressä kahvitellaan Café de la Tourissa, plataanipuiden varjossa.

Vaikuttavin miljöö on Nonzan alapuolella venyvä pitkä villinoloinen uimaranta, jossa vaahtopäiset tyrskyt kolisuttelevat pieniä mustia kiviä.

Saint-Florentin kalastuskylä virkoaa kesällä lomakyläksi

Toki rantakylissäkin on oma charminsa. Saaren pohjoisosan kutsuvin kesänviettopaikka on St. Florent, jossa on ripaus Rivieralle ominaista tunnelmaa. Piskuisen vanhankaupungin keskusaukiota reunustavat vaalean persikanväriset kivitalot ja terassikahvilat. Putiikeissa myydään vaatteita, koruja ja sisustustavaraa.

Eloisinta kylässä on kesäiltoina, jolloin keräännytään kalastus- ja huvivenesatamaa reunustavalle rantakadulle kuljeskelemaan, juomaan aperitiiveja ja ruokailemaan.

Idyllisimmille rannoille pääsee veneellä

St. Florentin satamasta kannattaa nousta taksiveneeseen. 20 minuutissa pääsee Plage du Lotulle, joka saattaa hyvinkin olla koko Korsikan ihanin ranta. Hiekka on valkoista, meri akvamariinia, ja ilma tuoksuu männyille ja villiyrteille.

Syrjäiselle Lotu-rannalle pääsee veneellä tai hiekkatietä nelivetoautolla. Elokuussa ranta, ja koko saari, on ruuhkaisimmillaan.

Ranta on suojeltu, täysin luonnontilainen ja tuntuu vielä syrjäisemmältä kuin mitä onkaan. Lähiseudun ainoaan ravintolaan kävelee viidessä minuutissa, mutta monet tulevat eväiden kanssa. Aurinkovarjokin on hyvä idea.

Parin kilometrin päästä löytyy myös toinen saman oloinen, mutta pitempi ranta, Saleccia. Sinnekin pääsee veneillä.

Corte on saaren sydän

St. Florentista ajelee puolessatoista tunnissa vuorten ympäröimään Corteen, keskelle saarta. Pikkukaupungin kruununa on 1400-luvulla alkunsa saanut kukkulalinnoitus, ja pääaukiota koristaa paikallisen kansallissankarin, saaren itsenäisyyden puolesta taistelleen Pascal Paolin patsas.

Paikkakunta toimi 1700-luvun puolivälissä hetken aikaa itsenäisen Korsikan pääkaupunkina, ja saaren liput liehuvat yhä monen ikkunan ulkopuolella.

Korsikalaista viiniä, makkaroita, juustoa ja muita saaren tuotteita voi ostaa vaikkapa Corten vanhankaupungin elintarvikepuodeista.

Corte tuntuu muita paikkakuntia arkisemmalta ja aidommalta. Papat istuvat katukahviloissa turisemassa, ja muuan paikallisia elintarvikkeita myyvä puoti väittää olevansa Euroopan vanhin ruokakauppa.

Kontrastia menneelle maailmalle tuo sentään yliopisto, saaren ainoa.

