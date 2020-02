Anna-Katri, 36, lopetti päivätyönsä ja muutti hotelliin – kertoo nyt, mitä matkailijat rohmuavat aamupalapöydässä

Matkabloggaaja ja ympäristökonsultti Anna-Katri Räihä ryhtyi yrittäjäksi ja muutti hotelliin. Juttuseuraa on jo löytynyt.

Matkabloggaajana tutuksi tullut ympäristökonsultti Anna-Katri Räihä muutti hotelliin sadaksi päiväksi. Tuore yrittäjä on jo oppinut, mitä suomalaiset matkaajat himoitsevat aamupalapöydässä.

Yhdeksäksi töihin ja viideksi kotiin. Sitten sama uudestaan, päivästä ja vuodesta toiseen.

Vielä vähän aikaa sitten matkabloggaajana tunnettu Anna-Katri Räihä, 36, oli kuin kuka tahansa muukin päivätyössä käyvä, tosin tavallista enemmän matkaileva nainen. Koti oli pienessä asunnossa Helsingin Töölössä, työpaikka ympäristökonsultointia tarjoavassa yrityksessä.

Sitten Räihä muutti hotelliin. Clarion Hotel Helsingin kanssa yhteistyössä tehtävä kampanja avasi Räihälle mahdollisuuden majoittua keskustassa sijaitsevaan hotelliin sadan päivän ajaksi somenäkyvyyttä vastaan. Hotellissa asuminen on siis ilmaista, mutta Räihä raportoi siitä somekanavissaan.

Samalla Räihä jätti päivätyönsä.

Elämä muuttui kerralla, vaikka vielä vähän aikaa sitten hyppy tuntemattomaan oli pelottanut.

– Olin haaveillut kymmenen kuukautta kestäneen maailmanympärimatkani jälkeen vapaammasta elämäntyylistä. Vihdoin vuodenvaihteessa minulla oli tarpeeksi rohkeutta lähteä rakentamaan enemmän itseni näköistä elämää myös työrintamalla, Räihä kertoo.

Toiveissa on elämä, jossa työ ei sido Räihää niin kiinteästi Suomeen kuin aiemmin. Yli sadassa maassa vieraillut nainen on saanut matkoiltaan irti niin paljon, että pelkkä Suomeen jääminen ei enää houkuta. Maailmankansalaiselle maailma on täynnä mahdollisuuksia.

– Nykyään päiväni koostuvat hyvin samanlaisista työtehtävistä kuin ennenkin, eli ympäristökonsultoinnista ja sosiaalisen median sisällöntuotannosta. Erona aiempaan on kuitenkin se, että yrittäjänä voin itse vaikuttaa enemmän työprojekteihini ja määrittää työpäivieni sisällön. Lisäksi voin, projekteistani riippuen, tehdä töitä vapaammin mistä päin maailmaa tahansa.

Hotellin baariin uskaltautuu yksinkin

Tällä hetkellä Räihä on kuitenkin Suomessa. Täysin tavanomaista elämä ei silti ole. Aamut alkavat helsinkiläishotellin aamupalalta, jossa Räihä nautiskelee gluteenittomasta siemenleivästä, kasvisomeleteista ja tuoreista hedelmistä.

Aamiaisen jälkeen tuoreella yrittäjällä on mahdollisuus hoitaa kuntoaan vaikkapa hotellin kuntosalilla tai uima-altaalla. Töitä Räihä voi tehdä joko 27-neliöisessä hotellihuoneessaan tai joissakin hotellin yleisissä tiloissa.

Pientä luksusta elämään tuo oma siivooja, joka käy viikoittain siivoamassa huoneen. Myös Räihän pyykit pestään hänen puolestaan.

– Hotellielämä tukee erinomaisesti yrittäjän elämän alkutaipaletta, kun ei tarvitse keskittyä arkiaskareisiin, vaan voi panostaa työjuttuihin täysillä. Lisäksi hotellilla voi tavata kotia helpommin uusia kiinnostavia ihmisiä.

Sosiaalinen Räihä saattaa pistäytyä iltaisin vaikka hotellin baarissa, jonne uskaltautuu hänen mukaansa lähteä yksinkin. Juttuseuraa on löytynyt eri ikäisistä ja eri taustoista tulevista ihmisistä, mikä on tehnyt keskusteluista kiinnostavia.

– On myös ollut hauska tarkkailla ihmisten reaktiota, kun vastaan heidän peruskysymykseensä ”kauanko olet täällä?”, asuvani hotellissa sata päivää.

Ikävä vain omaa keittiötä

Hotellielämän alkutaipaleella oleva Räihä ei vielä osaa kertoa, minkälaista elämä hotellissa tulee todella olemaan, mutta jo lyhyen kokemuksen perusteella voi sanoa, että hotellielämä, siinä missä muukin yhteiskunta, on muuttunut takavuosilta paljon.

Hotellin aamupala ei nimittäin enää tarkoita pelkkiä pekoneita ja makkaraa, vaan aamiaisella saa koottua todella terveellisiä annoksia.

Aamupalapöydän suosikit tuntuvat silti olevan melkoisia klassikoita.

– Viikonloppuna huomasin jonoa olevan erityisesti pekoni- ja kananmunapisteelle. Lisäksi useammilla lautasilla näytti olevan keko pannukakkuja. Suomalaiset matkailijat näyttivät myös arvostavan perinteistä kaurapuuroa ja karjalanpiirakoita. Ja kahvikone taisi olla päällä jatkuvalla syötöllä, Räihä kertoo.

Perusarkea ei vielä ole ikävä, Räihä sanoo. Nainen arvelee, että jatkossa hän tulee ikävöimään ainoastaan keittiötä, jota hotellihuoneessa ei ole.

Kohokohtiakin lyhyt asuminen on Räihälle jo tarjonnut. Parhaita ovat aamut ja ikkunan takaa avautuvat upeat merimaisemat ja Helsingin keskustan siluetti.

– Vastassa oleva sää voi kuitenkin olla lähes mitä vain. Yhtenä aamuna yöllinen vesisade oli muuttunut pakkaseksi, ja ikkunan ulkopuolelle oli piirtynyt kuurankukkia, jotka välkehtivät kauniisti aamuauringossa.

Aiemmin vastaavan yhteistyön toteutti Joonas, joka asui hotellissa vuoden. Hän kertoi kokemuksestaan Ilta-Sanomille tammikuussa.