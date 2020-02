Mies ylitti kaikki häveliäisyyden rajat laivan kahvilassa – lukijat avautuvat suomalaisten sekoilusta risteilyillä: ”Hävetti olla lähellä”

Ilta-Sanomien lukijoiden mielestä suomalaismatkailijoiden käytös on takavuosista siistiytynyt, mutta osa örveltää reissussa yhä kuin aikoinaan.

”Olen matkannut työn ja asumisen vuoksi Helsingin ja Tallinnan väliä vuosia. Edelleen lähes varmuudella ainoa, joka laivassa on päissään ja haastaa riitaa, on suomalainen”, kertoo lukija.

Suomestako puhutaan maailmalla nykyään vain hyvää? Kerroimme tällä viikolla Suomen ja Viron väliä kulkeneesta reissaajasta, joka kertoi nähneensä suomalaisten käytöksessä viimeisen 14 vuoden aikana selvän muutoksen. Moni muukin jutussa ääneen päässeistä lukijoista kertoi tarinoita siitä, miten suomalaisuus suorastaan avaa ovia maailmalla.

Artikkelia kommentoineet Ilta-Sanomien lukijat kertoivat, että tapojen siistiytyminen on huomattu. Täysin moitteettomasti emme kuitenkaan maailmalla aina käyttäydy. Eikä meistä valitettavasti aina pelkkää hyvää sanota.

Näin lukijat kommentoivat aihetta:

”Edelleen ainoa, joka on päissään, on suomalainen”

– Olen matkannut työn ja asumisen vuoksi Helsingin ja Tallinnan väliä vuosia. Edelleen lähes varmuudella ainoa, joka laivassa on päissään ja haastaa riitaa, on suomalainen. Ainoa, jonka olen nähnyt esittelevän penistään laivan kahvilassa jokaiselle, suomalainen. Oi kyllä, Virossa nauretaan suomalaisten alkoholismille. Mutta sen takia Viro elääkin suomalaisturistin rahoista.

Kännissä kuin käet

– Haha! Juuri tulin laivalla, ja nuoret suomalaiset olivat kännissä kuin käet.

Pojat kaatuilivat rullaportaissa

– Minäkin olin laivalla, huomasin saman. Hävetti olla lähellä. Eräs mies oli aivan hukassa, ja pojat kaatuilivat terminaalin rullaportaissa niin, että lavat hajoilivat. Kyllä oli erityisen älytöntä menoa.

”Juottehan te suomalaisetkin koko ajan”

– Montenegrossa majatalon omistaja manasi brittituristeja ja totesi: ”Juottehan te suomalaisetkin koko ajan, mutta osaatte käyttäytyä.” Miesporukalla oltiin.

”Jos luulet, että maineemme on hyvä…”

– Se että Suomi-poika on siistimpi kuin joskus ennen, ei tarkoita vielä sitä, että on siisti. Humalahakuinen kansallinen juomatapa sotkee siistimmänkin suomalaisen. Jos alkaa tuntua siltä, että suomalaisella on hyvä maine maailmalla, niin voi käydä vaikka Ruotsissa tiedustelemassa mielipiteitä.

Ne, joilla ei ole käytöstapoja, huutavat ensimmäisinä

”Muut joutuvat häpeämään sitä örvellystä”, kertoo yksi.

– Suomalaisten joukossa on erittäin hyvin käyttäytyviä, normaalisti käyttäytyviä ja niitä, joilla ei ole käytöstapoja ensinnäkään. Mistä mahtaa johtua, että he, joilla ei niitä tapoja ole, ovat ensimmäisten joukossa huutamassa olevansa suomalaisia. Muut joutuvat häpeämään sitä örvellystä.

Näin meitä kommentoidaan

Lukijoiden kommenttien perusteella suomalaisten maine maailmalla on pääosin hyvä. Aina käsitykset meistä eivät kuitenkaan ole mitenkään ylistäviä.

Lukijat kertovat, minkälaisia tokaisuja he ovat suomalaisuudestaan kuulleet.

”Ruotsalaiset ovat niin paljon kauniimpia”

– Unkarissa B&B-majapaikassa rouva tiedusteli, mistä olen kotoisin. ”Suomesta”, vastasin. Rouva jatkoi: ”Arvasin, koska ruotsalaiset ovat niin paljon kauniimpia.”

Miesystäväni laittoi naisia kauneusjärjestykseen

”Italialainen miesystäväni laittoi naisia minun kuulteni lentoasemalla kauneusjärjestykseen.”

– Italialainen miesystäväni laittoi naisia minun kuulteni lentoasemalla kauneusjärjestykseen. Ruotsi ja Norja kauneimpia, suomalaiset älykkäitä, kuulemma. No, se seurustelu loppui aikanaan – luottamuspulaan.

Myyjä tokaisi heti ”perkele”!

– Amsterdamissa kauppias kysyi, mistä olemme. Suomen kuultuaan hän tokaisi heti ”perkele!”. Hyvin me noita matkoillamme opetamme.

Samat litaniat kaikille

– Amerikkalainen sanoo, että tuntee muutaman suomalaisen, ja puhutte kummallisella aksentilla, mutta muuten olette loistoporukkaa. Saksalainen kehuu meitä luotettavaksi. Kreikkalainen ihmettelee, kuinka hiljaisia ja ujoja olemme. Kaikkien mielestä olemme kuitenkin rehellisiä ja kaiken kaikkiaan kunnon väkeä. Ja samat litaniat jonon seuraavalle, kansallisuus vain muutetaan sopivaksi.