Suomen romanttisimmat sviitit – tätä todellista lemmenpesää on hehkutettu maailmalla saakka

Lähtisikö rakkaan kanssa perinteisesti kartanohotelliin tai kuuntelemaan meren pauhua Ahvenanmaalle? Kokosimme yhteen vaihtoehdot romantiikannälkäisille matkustajille.

1. Arctic SnowHotel & Glass Igloos, Rovaniemi

Vertaispalvelu Tripadvisorissa lukijat ovat valinneet Suomen romanttisimmaksi hotelliksi Rovaniemellä sijaitsevan Arctic SnowHotel & Glass Igloos -hotellin. Lumihotelli veistetään jäästä, ja se on joka vuosi erilainen. Huoneiden seiniä ja kalusteiden pintoja peittävät jäätaide ja valoteokset. Sisällä hotellissa on kylmä, vain 0–5 astetta, mutta majoittujat saavat kylmiin olosuhteisiin tarkoitetun makuupussin.

Lumihotellissa voi viedä rakkaimpansa jopa alttarille asti, sillä rakennuksessa sijaitsee pieni kappeli.

2. Hotelli Iso-Syötteen Kotkanpesä-sviitti

Yksi legendaarisimmista, ja jopa maailmalla menestyneistä romantiikan pesistä löytyy Pudasjärveltä, Hotelli Iso-Syötteeltä. The Telegraph-lehti valitsi hotellin Kotkanpesä-sviitin joitakin vuosia sitten maailman neljänneksi romanttisimmaksi hotellihuoneeksi.

55-neliöisen sviitin erikoisuus on pyöreä sänky, josta on näkymät ylös tähtitaivaalle ja ulos luontoon. Tunturin laella sijaitsevassa hotellihuoneessa on kaksi kerrosta. Neliöihin mahtuu muun muassa takka, sauna, pesuhuone, oleskelutilat, kaksi kylpyhuonetta ja ikkunallinen poreallas.

3. Vanajanlinnan sviitti

Hämeenlinnassa sijaitseva Vanajanlinna tunnetaan perinteisenä hääjuhlapaikkana, mutta entisen metsästyslinnan alueelta voi kuka tahansa varata romanttisen majoituksen. Sviitit sijaitsevat päälinnan alueella, ja niissä on entisajan glamouria. Huoneet on sisustettu entisöity ajan tyyliä kunnioittaen.

4. Haikon kartanon sviitti

Toinen perinteinen hääkohde on Porvoossa sijaitseva Haikon kartano. Romantiikannälkäisen kannattaa varata huone kartanohotellin puolelta.

Suomen vanhimmassa kartanohotellissa sijaitsee myös kylpylä. Japanilaishenkinen Yorokobi-allasosasto porealtaineen sopii aikuiseen makuun.

5. Havsvidden, Ahvenanmaa

Onko käsityksesi romantiikasta kartanoromantiikan sijaan tuulen huminaa, jylhiä maisemia ja meren pauhua? Siinä tapauksessa Suomen romanttisin hotelli voi sijaita Ahvenanmaalla, Getassa.

Graniittikallioiden ympäröimä Havsvidden-hotelli on niin vaikuttava ilmestys, että sinne haikailevat nekin, joilla ei mielitiettyä vielä ole.

Majoittua voi joko hotellirakennuksen huoneissa tai erillisissä huviloissa. Alueella sijaitsee myös komeasti nimetty Sviittitalo, joissa on tilavat terassit merelle päin. Hotellilla on myös ravintola sekä allasosasto.