7 talvilomavinkkiä Tukholmaan: Vaihda reittiä Gamlastanissa, se kannattaa

1. Shoppailukatu Götgatan

Jos Drottningsgatan vetää puoleensa kauppojen takia, kokeile vaihteeksi Slussenilta ylös nousevaa Götgatania Södermalmilla. Kadulla on lähes kaikki samojen ketjujen liikkeet, mutta täällä jätit ovat kivijalkaputiikeissa ja välissä kahviloita. Kierroksen voi alkaa ekologisesti Emmauksen kirpparilta, Peter Myndes backe 8.

2. Muumiot

Medelhavsmuseet on hurmaava pienehkö museo, jossa on puolen tunnin pysähdyksen verran antiikin aarteita ruotsalaisarkeologien 30-luvun Kyproksen-retkiltä, joille kruununprinssi Kustaa Adolfkin osallistui. Parasta on alakerran aidot muumiot, eläimiäkin on. Ilmainen sisäänpääsy, kiva kahvila. Oopperan ja kuninkaanlinnan välimaastossa, Fredsgatan 2.

3. Fotografiska

Tallinnan valokuvanäyttelyt ovat olleet suursuosittuja, mutta kuvakeskuksen isovelihän on Tukholmassa. Keskuksen yläkerrassa on hyvä ravintola hienoilla meri-kaupunkinäkymillä. Auki myöhään illalla. Stadsgårdshamnen 22.

4. Skansen

Ulkoilmamuseossa voi viettää vaikka kuinka monta tuntia. Viehättäviä vanhanajan taloja, nuuska- ja tulitikkumuseo, eläintarhaosastossa erikoisuutena euroopanbiisonit eli visentit.

5. Gamlastanin itäpuoli

Vanhassakaupungissa tulee helposti aina lampsittua Västerlånggatania, mutta jo pikku ylämäki Stortorgetille voi avata ihan uudet näkymät. Kulmassa on Kaupunkilähetyksen hävikkiruokaa hyödyntävä Grillska huset, jossa voi kahvitella tai lounastaa ruotsalaisidyllisessä interiöörissä, ja sen alapuolella Köpmangatan 15:ssa saman puljun trendikäs kirppari. Pikku kujat tarjoavat hengästyttäviä näkyjä keskiaikaromantikolle.

6. Taivaspaikka

Himlen-ravintola ja cocktailbaari on Skrapan-rakennuksen huipulla Södermalmilla 104 metrin korkeudessa. 360 asteen näkymää väitetään kaupungin parhaaksi. Götgatan 78.

7. Keskiaika

Tukholman elämää keskiajalla esittelee Medeltidsmuseet varsin havainnollisella näyttelyllä. Sijainti on keskeinen ja eksoottinen: se sijaitsee Norrbron sillan kupeessa, Strömparterren 3, parlamenttitalon takana. Vapaa sisäänpääsy, joten pistäytyä voi pikaisestikin.