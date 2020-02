Paratiisi! Thaimaan Krabilla sijaitsee yksi maan upeimmista rannoista

Idylliselle Hong-saarelle pääsee pitkähäntäveneellä Ao Nangista noin 40 minuutissa. Saaren rannan kupeessa on vaatimaton ruokapaikka ja juomakioski.

Thaimaan suosikkikohteen, luonnonläheisen Krabin, parhaat paikat löytyvät venematkan päästä.

Hymy nousee huulille, kun edessä venyy pitkänhuiskea Prinsessalahti, Phra Nang. Pehmeä, valkea hiekkamatto päättyy jadenvihreään mereen. Huomion varastavat rannan toisessa päässä kohoavat, osin kasvillisuuden kätkemät äkkijyrkät, oranssinpunaiset karstikivijyrkänteet.

Phra Nangin rantaa, eli Prinsessalahtea komistavat mahtavat jyrkänteet. Niiden alta löytyy salaperäinen luolapyhättö.

Jyrkänteiden alla tihkuu kylmää vettä niskaan. Pään yllä roikkuvat tippukivimuodostelmat ovat kuin jättiläisen torahampaita. Ehkä ne suojelevat taruprinsessa Phra Nangin alttaria, joka lymyää pienessä pyhässä luolassa. Prinsessapatsaan ympärille on tuotu suitsukkeita sekä kasapäin hedelmällisyyttä symboloivia puisia falloksia.

Thaimaan kauneimpia maisemia

Phra Nang luetaan monesti koko Thaimaan kauneimpien rantojen joukkoon – ja kun saapuu rannalle otollisella hetkellä, mieluiten aamulla tai illalla, miljöö onkin lumoava. Rannalle ei pääse tietä pitkin, vaan on tultava veneellä, ja perillä voisi kuvitella päätyneensä saarelle.

Pitkähäntäveneet kyyditsevät rannoille ja saarille. Jos vuokraa koko veneen kuskeineen päiväksi, voi kulkea omien aikataulujen mukaan.

Mutta koska ranta on myös valtavan suosittu, se voi huonolla hetkellä tuntua lähinnä ahdistavalta turistirysältä: nousuvesi on kutistanut hiekan kapeaksi kaistaleeksi, joka on täpötäynnä pikaveneiden tuomia aasialaisturistien ryhmiä.

Ajoittaisiin ruuhkiin pitääkin suositulla Krabilla varautua, mutta ne kompensoituvat upeilla maisemilla. Luonto on kukkulaista ja uhkean vehreää, ja merestäkin törröttää mitä kummallisemman näköisiä kalliomöhkäleitä.

Ao Nangin lomakylä on kätevä tukikohta

Moni Krabilla lomaileva majoittuu Ao Nangin rantalomakylässä, joka on seudun vilkkain turistikeskittymä – ei mikään kaunotar, mutta tunnelmaltaan melko leppoisa. Hotelleja on paljon, samoin ravintoloita ja ruokakojuja, joista saa pannukakkuja, pad thai -nuudeleita ja tuoreita hedelmiä.

Prinsessalahden luolapyhätössä on pieni prinsessapatsas ja hedelmällisyyttä symboloivia peniksiä. Luolassa käydään myös toivomassa turvallisia merimatkoja.

Shoppailla voi vain rajallisesti, mutta retket ja muut aktiviteetit järjestyvät helposti; voi lähteä käymään vaikkapa sademetsän kätkemällä Smaragdilammella, Emerald Poolilla, jossa voi uida. Tai voi suunnata Tiikeriluolatemppeliin, Wat Tham Suaan, josta johtavat pitkät portaat näköalapaikalle, temppelivuoren huipulle.

Ao Nangin hiekkarannan viereltä, kävelykadun varrelta, löytyy hierontapaikkoja, ja illalla voi seurailla ravintolan terassilta, kuinka aurinko pulahtaa mereen. Uimaan ranta ei sen sijaan houkuttele. Vesi on sameaa, likaistakin, ja veneliikenne on vilkasta. Rannalta kannattaa sitä vastoin nousta veneeseen.

Saarihyppely on Krabin parhaita huveja

Pitkähäntäveneet vievät vartissa mainiolle Railay West -rannalle, jossa on rantaravintoloita ja baareja, ja josta pääsee kävellen Prinsessalahdelle.

Hienoimmalta näyttää, kun suuntaa asumattomille lähisaarille. Päivän aikana ehtii poiketa useammallekin pikkusaarelle snorklailemaan, uimaan ja lekottelemaan.

Idylliselle Hong-saarelle pääsee pitkähäntäveneellä Ao Nangista noin 40 minuutissa. Saaren rannan kupeessa on vaatimaton ruokapaikka ja juomakioski.

Yksi kauneimmista on vähän kauempana oleva Hong-saari, jonka maisemia hallitsevat korkeat, vehreät jyrkänteet. Ne ympäröivät myös laguunia, jonne livutaan veneillä ja kanooteilla.

Saaren toisella puolella kaartuva suojaisa, valkea korallihiekkaranta on niin idyllinen, että siellä viettää mielikseen vaikka koko päivän – kannattaa lähteä aikaisin aamulla matkaan, jotta saa nauttia hetken ihanasta rauhasta.

Kerran viikossa Ilta-Sanomien verkkosivuille matkailusta kirjoittava Mira Jalomies kertoo kiinnostavista kohteista ja kulttuurieroista sekä antaa matkailuun liittyviä vinkkejä huviksi ja hyödyksi.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran matkailusivustolta ja -blogista.