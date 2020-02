Mitä keitaita! Suomen ihanimmat kylpylät pareille ja perheille

Suomen kylpyläsuosikeissa riittää vaihtoehtoja rauhaa rakastaville matkailijoille ja rämäpäisille vesipedoille.

Lauha talvisää houkuttaa lomalaisia kylpylän lämpöön.

Kokosimme pian vietettävien talvilomien kunniaksi tärpit kylpylöihin eri puolille Suomea.

4 vaihtoehtoa aikuisten pakolomaan:

Spa Hotel Runni, Iisalmi

Kiurujoen kauniissa maisemissa, Iisalmessa sijaitsevassa Spa Hotel Runnissa on vastassa rauha, jota niin moni hektisen arjen vastapainoksi kaipaa. Kylpylässä käyneet kuvailevat paikkaa aivan erityiseksi.

Spa Hotel Runnia kuvaillaan aivan erityiseksi paikaksi. Paikka sopii hyvin aikuiseen makuun.

Aikoinaan Runni teki vaikutuksen myös suomalaisiin merkkihenkilöihin. Runnissa viihtyivät niin lukuisat kansallistaiteilijamme kuin Carl Gustaf Emil Mannerheim. Kartanohotellin puolelta löytyykin asianmukaisesti nimetty Carl Gustaf -sviitti.

Kylpylän erikoisuutena ovat luonnonmukaiset hoidot. Vieras voi tutustua Runnissa perinteisiin kansanparannuksen tapoihin, kuten kuppaukseen. Tarjolla on lukuisia muitakin jännittävän kuuloisia hoitoja, kuten turvehoitoja, reikiä ja luonnonyrttikylpyjä. Kylpylässä on myös suolahuone, ja ulkona sijaitsee perinteinen savusauna.

Järvisydän, Rantasalmi

Rantasalmella sijaitseva kylpylä Järvisydän on louhittu rantakallioiden sisälle.

Rantasalmella sijaitseva Järvisydän on elämys itsessään. Kylpylä on louhittu rantakallioiden sisälle. Seinät ovat luonnon muotoilemia kallioita, lattiat ja altaat luonnonkiveä. Kylpylän kuudessa sisäaltaassa allastilaa on 300 neliötä.

Myös äänimaailma muistuttaa järviluonnosta. Kattoa peittävät veden uurtamat, yli 500 vuotta vanhat uppotukit.

Kumpeli Spa, Heinola

Kumpeli Spa sijaitsee Heinolassa hotellin yhteydessä. Uskaliaat voivat pulahtaa luonnonveteen.

Tähtiniemen sillan kupeessa Heinolassa sijaitseva Kumpeli Spa ihastuttaa kauniilla jokimaisemallaan. Rohkeat voivat pulahtaa myös luonnonveteen.

Kylpylän saunamaailmassa on perinteisen suomalaisen saunan lisäksi infrapuna- ja aromisauna sekä turkkilainen höyrysauna.

Allasosastolta tai porealtailta voi vetäytyä rentoutustilaan lämpötuoleille. Erilaisten hoitojen lisäksi Kumpeli Spasta löytyy suolahuone.

Flamingo Spa, Vantaa

Vantaalla sijaitsevassa Flamingossa on oma osastonsa aikuisille.

Flamingo Spa sopii sekä perhelomailuun että aikuisten pakolomille.

Kylpylässä on aikuisille tarkoitettu sauna- ja hoitolamaailma, jossa on erilaisia saunoja, kaksi allasta ja hoitolamaailma. Lämminvesialtaan lämpötila on nautinnollinen 37 astetta.

Aktiivilomailija voi kokeilla kylpylässä silloin tällöin järjestettävää saunajoogaa, jonka luvataan auttavan vartalon jännitystiloihin.

4 valintaa lapsiperheille:

Scandic Aulanko, Hämeenlinna

Hämeenlinnan Aulanko on monen lapsiperheen suosikki.

Hämeenlinnan Aulangolla Vanajaveden rannalla sijaitseva Scandic Aulanko on yksi lapsiperheiden pitkäaikaisista suosikeista. Kylpylän Laguuni-nimisessä altaassa viihtyvät myös vanhemmat vilukissat, sillä altaan vesi on mukavat 37 astetta.

Aulangon altaita kehutaan tilaviksi.

Tropiclandia, Vaasa

Tropiclandian kylpylän yhteydessä on suuri vesipuistoalue, jossa on muun muassa eri tasoisia vesiliukumäkiä, poreallas ja lastenaltaat.

Vaasalaisten lasten suosikki on Vaskiluodossa sijaitseva Tropiclandia. Kylpylän yhteydessä on suuri vesipuistoalue, jossa on muun muassa eri tasoisia vesiliukumäkiä, poreallas ja lastenaltaat. Erikoisuutena on vesiliukumäki, jossa lasketaan ja pyöritään kumiveneellä.

Hoitolassa voi kokeilla muun muassa yrtti- ja turvekylpyjä sekä lämpöhoitoja.

Holiday Club Caribia, Turku

Turussa viihtyvät lapsiperheet. Helmi-maaliskuussa kylpylässä järjestetään myös uimista kynttilän valossa.

Turun Holiday Club Caribian kylpylässä riittää lapsille suosikkeja. Altaita on kahdeksan, juoman voi hakea merirosvolaivasta, ja löytyypä allasosastolta myös pikaruokaravintola. Vesileikkien jälkeen puuhaamista voi jatkaa kylpylähotellin yhteydessä sijaitsevassa sisäaktiviteettipuistossa.

Tekemistä on myös aikuiseen makuun, sillä helmi-maaliskuussa kylpylässä uidaan perjantai-iltaisin musiikin tahtiin kynttilöiden loisteessa.

Kirkkonummen uimahalli, Kirkkonummi

Kirkkonummen uimahallia kehutaan niin onnistuneeksi, että se korvaa kylpylän.

Aina ei tarvitse lähteä kylpylään asti rentoutumaan. Kirkkonummen uimahallia kehutaan niin onnistuneeksi, että siellä voi hyvinkin kuvitella olevansa uimahallin sijaan kylpylässä. Terapia-altaasta, vesiliukumäestä ja tilaussaunoista käydään nauttimassa Espoosta asti.

Paikka sopii myös perheen pienimmille, sillä uimahallissa on kahluuallas ja lastenallas pyörrealtaineen.