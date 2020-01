Joonas asui vuoden hotellissa Helsingissä – tietää nyt, mihin aikaan kannattaa mennä aamiaiselle ja mitä turistit ihmettelevät Suomessa

Joonas Pesonen asui vuoden hotellissa. Kokeilu opetti, milloin hotellissa on paras aika mennä aamupalalle, ja mistä päin tulevat kovimmat saunojat.

Kokonainen vuosi hotellissa ilmaiseksi, apuna oma siivooja, pyykkääjä ja mahdollisuus käydä runsaalla aamupalalla joka päivä.

Sosiaalisen median vaikuttaja Joonas Pesoselle tällainen luksus oli todellisuutta viimeisen vuoden verran. Clarion-hotellin kanssa tehty yhteistyö avasi mahdollisuuden, josta kotitöihin kyllästyneet voivat vain unelmoida.

Pesonen asui vuoden Helsingin keskustassa sijaitsevassa hotellissa. Kotina toimi 27-neliöinen hotellihuone, kun Pesosen oma yksiö on 21-neliöinen.

Keittiötä ei ollut, mutta muuten hotellihuone oli kuin mikä tahansa pieni koti. Kotoisuutta lisäsivät huonekasvit, joita Pesonen toi kotoaan huoneeseen useampia kappaleita.

Itäeurooppalaiset kovia löylyn heittäjiä

Joonas Pesosen hotellielämä päättyi tammikuun lopulla, mutta vuosi epätavanomaisessa ympäristössä opetti elämästä monenlaista.

Ennen kaikkea Pesonen huomasi, kuinka sopeutuvainen ihminen on. Hotellielämään sulautui hujauksessa.

Toisaalta kohtaamiset eri puolilta maailmaa tulevien ihmisten kanssa auttoivat myös avaamaan silmät siitä, miten hyvin asiat Suomessa ovat. Esimerkiksi amerikkalaisille suomalaisten rauhallinen elämäntyyli oli ihmetyksen aihe.

– 7,5 tunnin työpäivämme ja runsas vapaa-aika ei ole kaikkialla itsestäänselvyys. Myös neljä vuodenaikaamme ovat joillekin ihme, Pesonen kertoo.

Saunan lauteilla tulivat tutuiksi myös ihmisten erilaiset tavat saunoa. Osa turisteista arkaili suomalaista löylynheittokulttuuria, mutta kun löylyhuoneeseen astui Itä-Euroopasta saapuvia matkailijoita, kovina saunojina tunnetut suomalaisetkin hätkähtivät.

Vuoden aikana kävi ilmi, että itäeurooppalaisten maine maailman hurjimpina löylynheittäjinä on totta.

– He tykkäävät heittää löylyä enemmän kuin muut turistit tai suomalaiset. On mahtavaa, että maailmassa on erilaisia tapoja saunoa.

Ikävöi vuoden aikana käsillä tekemistä

Vaikka hotellielämään kuuluivat runsaat ilmaiset aamupalat ja viikoittainen siivooja, arjen luksusta ei Pesosella jää ikävä. Päinvastoin, mies odottaa arkeen paluun myötä käsillä tekemistä innolla.

– Käsillä tekeminen on jäänyt tosi vähälle. Tosi arkisia asioita on siis ollut tietyllä tavalla ikävä.

Hotellivuotensa alussa Joonas Pesonen sai myös aamiaisen sänkyyn. Aamupalapöytään hän meni mieluiten seitsemän maissa aamulla, välttääkseen ruuhkat.

Hotellin aamupalapöydästä Pesoselle jäi sen sijaan yksi addiktio. Aamupalapöydän maustekurkut olivat niin makoisia, että niitä tulee ostettua omaankin kotiin varmasti jatkossa.

Hotellielämän asiantuntijaksi sukeutunut Pesonen oppi vuoden aikana myös sen, minkälaisessa tahdissa hotellissa eletään.

Kesällä hotelli täyttyy turisteista, kaveriporukoista ja perhematkailijoista. Talvella meno hiljenee, ja tilalle tulevat bisnesmatkailijat. Vuoden alussa hotellissa näkyy sen sijaan paljon venäläisiä, joilla on parhaillaan talvilomat meneillään.

– Myös viikonloput ovat hotellissa erittäin tiiviitä ja tunnelmallisia.

Joonas Pesonen raportoi hotellielämästään sosiaalisen median kanavissaan. Postikortteja hän sai seuraajiltaan yli 200 kappaletta ympäri maailmaa.

Ihmisten määrä vaikuttaa luonnollisesti myös siihen, onko aamupalapöydässä rauhallista vai ei.

Hotellin vakioasukas oppi vuoden aikana, mitä ajankohtia vältellä, jos haluaa syödä hotelliaamiaisensa rauhassa.

– Jos haluat välttää ruuhkat, aamiaiselle kannattaa mennä aamuseitsemältä. Jos taas haluaa tiivistä tunnelmaa, ruuhkahuippu koetaan kello 9–10, Pesonen opastaa.

Yhteisöllisyys jäi sydämeen

Vuoden kohokohtia eivät kuitenkaan olleet arjen luksukseen liittyneet asiat, vaan kohtaamiset ihmisten, erityisesti hotellin vastaanoton porukan kanssa. Pesonen huomauttaa, että hän voi jatkossakin ostaa siivouspalvelut ulkopuoliselta ja mennä kahvilaan aamupalalle, mutta se, että joku hymyilee ja kysyy joka aamu mitä kuuluu, on sellaista, jota ei rahalla saa.

Hotellielämä auttoikin Pesosta ymmärtämään entistä kirkkaammin, mikä elämässä on tärkeää.

Lämpimät kohtaamiset ovat lopulta meidän kaikkien vastuulla.

– Esa Saarinen on sanonut, että olemme toistemme ympäristö. Siihen kiteytyy tosi paljon. Ihmisillä on suuri vastuu, sekä hyvässä että pahassa siinä, minkälaista ilmapiiriä ympärillemme luomme, Pesonen muistuttaa.