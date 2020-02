Lähellä Kiotoa sijaitsee kaupunki, joka sopii perinteistä Japania janoavalle: Tällainen on Nara

Narassa, Japanin muinaisessa pääkaupungissa, kiehtoo perinteikäs tunnelma.

Lyhyen junamatkan päässä Osakasta ja Kiotosta sijaitseva Nara sopii Japanin historiasta ja perinteisestä kulttuurista kiinnostuneelle matkailijalle. Kaupungissa voi nauttia vanhoista temppeleistä, puutarhoista ja teetuvista.

Temppelin pääportin edessä loikovat peurat valpastuvat oitis, kun niitä lähestyy. Muutama astelee makupalojen toivossa rohkeasti kohti, ja yksi koettaa napata röyhkeästi koko keksipussin. Eläimiä ruokkivat ja kuvaavat japanilaiset koulutytöt saavat hysteerisen hihityskohtauksen.

Peuroja vaeltelee Naran keskustan kupeessa levittyvällä valtavalla Nara Kōen -puistoalueella satoja, vähän joka paikassa. Ennen niitä pidettiin šintojumalten sanansaattajina ja niiden surmaaminen merkitsi kuolemanrangaistusta. Nyt niistä on tullut Naran symboleja ja kansallisaarteita.

Vapaina vaeltelevat, osittain kesyyntyneet peurat ovat Naran symboleja. Niitä ruokitaan kojuissa myytävillä riisikekseillä.

Keskustan tuntumassa viihtyvät peurat ovat kesyyntyneet, mutta muualla ne kurkistelevat puiden ja sammaleisten kivilyhtyjen takaa arasti kuin satujen Bambi.

Historiallisten temppelien kaupunki

Naran varsinaisia nähtävyyksiä eivät ole kuitenkaan peurat, vaan monet historialliset buddhalaistemppelit ja šintopyhäköt. Nara toimi 700-luvulla Japanin pääkaupunkina, ja Unescon maailmanperintölistalle nostettuja kohteita löytyy peräti kahdeksan.

Kaupungin kahdeksasta Unescon maailmanperintökohteesta yksi on Tōdai-ji, Naran tärkein temppeli suurine Buddha-patsaineen.

Yksi niistä on Tōdai-ji, suurin ja tärkein temppeli, jonka aarre on pronssista valettu 15-metrinen Buddha. Sisällä on myös puinen pylväs, jossa on maan tasalla ahdas aukko – jos siitä mahtuu läpi, on valaistuminen taattua, uskotaan. Lapsille tehtävä on helppo, mutta hoikat aikuisetkin saavat tungettua itsensä läpi.

Muinaismetsän taikaa

Tunnelmallisimmat temppelit piilottelevat metsäisessä rinteessä. Siellä on Nigatsu-dō, jonne noustaan pitkiä portaita, ja jonka terassilta näkyy yli puiden ja puistomaan, keskustaan asti. Vähän väliä kuuluu onttoa kuminaa, kun joku nykii kangasnauhoista suurta kelloa houkutellakseen jumalten huomion puoleensa.

Kasuga Taishan šintopyhätölle astellaan metsätietä, jota reunustavat sammalen ja jäkälän laikuttamat, ikivanhoilta näyttävät jalalliset kivilyhdyt. Perillä on satoja lyhtyjä lisää, takoraudasta tehtyinä, riippumassa katoskäytävistä joka suunnalla.

Rakennusten takaa alkaa Mt. Kasugan muinainen pyhä metsä, jota on suojeltu jo yli tuhat vuotta. Jättimäisten seetrien ja japaninvaahteroiden suojissa voi patikoida parin tunnin reitin pitkin portaita ja polkua, jonka varrella on pieniä uskonnollisia kivipatsaita.

Seesteiset puutarhat

Metsäluonnon ohella Naran kauneimpia paikkoja ovat huolella hoivatut, vehmaat puutarhat.

Yoshikien-puutarhassa ilahduttaa monikerroksellinen kasvillisuus ja seesteisyys.

Yoshikien-puutarhan erikoisuuksia on ikivihreä sammalpuutarha. Vieressä levittyvät Isuien-puutarhan sijaintia on pohdittu tarkasti, josta ympäröivä maisemakin näyttää mahdollisimman harmoniselta; taustalla erottuvat pyöreät kukkulat ja temppelin portti.

Matchaa ja makeisia

Monet poikkeavat Narassa päiväseltään Kiotosta tai Osakasta, joten illan tullen on rauhallista.

Silloin on mukava astella keskustan perinteikkäällä Naramachin alueella, jonka kujilla ovat säilyneet vanhat kauppiastalot.

Teetuvissa voi maistella paksua ja voimakasta vihreää teetä, matchaa.

Nyt puutaloissa on tyylikkäitä putiikkeja, ryokan-majataloja, ravintoloita, kahviloita ja teetupia.

Makeiskaupan ja teetuvan yhdistävässä Kakigori Kashiyassa voi maistella riisijauhosta ja paputahnasta käsin tehtyjä japanialaisia teemakeisia ja siemailla keramiikkakulhosta tarjoiltua paksua matcha-teetä.

