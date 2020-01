Moderni ja dynaaminen Rotterdam: Nämä 6 asiaa kaupungissa kannattaa kokea

Rotterdam sijaitsee Reinin pohjoisen suuhaaran, Nieuwe Maasin, varrella. Joki virtaa kaupungin halki. Erasmus-silta on kaupungin symboleita.

Alankomaiden kakkoskaupunki, joen varrella levittyvä Rotterdam erottuu modernilla kaupunki- ilmeellään ja kansainvälisellä tunnelmallaan.

1. Euroopalleepätyypilliset maisemat

Rotterdam ei ole Amsterdamin tapainen keskiaikainen kaunotar, vaan näyttää pikemminkin tehokkaalta bisnesmiljööltä; katse hakeutuu lasi- ja teräskylkisiin pilvenpiirtäjiin, ja kadut ovat avaria ja suoria. Rotterdam pommitettiin toisessa maailmansodassa lähes maan tasalle, ja rakennettiin uudestaan moderniin tyyliin, jonka jälkeen on noussut vielä paljon uutta.

Kaupunkia moititaan joskus vähän kolkoksi, mutta mitä enemmän siellä kuljeskelee – kävellen tai vuokrapyörällä – sitä enemmän se ilahduttaa nykyarkkitehtuurillaan ja luovalla kaupunkisuunnittelullaan.

2. Rohkea arkkitehtuuri

Ydinkeskustan piristäjiä on kirkkaankeltaisten kuutiotalojen kummallinen asuinkortteli, joka suunniteltiin jo 1970-luvun lopulla. Paksut tiilijalat kannattelevat kallellaan olevia kuutioita, jotka kyhnyttävät kyljistä kiinni toisissaan. Museoksi muutetussa asunnossa alkaa huimata, sillä kaikki seinät ovat reilusti vinoja.

1970-luvulla suunnitellut, abstraktia metsää kuvastavat Kijk-Kubus-kuutiotalot ovat edelleen Rotterdamin kuvatuimpia kohteita. Yksi asunnoista on auki museona. Kunsthal- museossa on vaihtuvia taide-, design- ja valokuvanäyttelyitä.

Komea näky on myös lähellä kohoava, massiivinen kaaren muotoinen kauppahalli Markthal, jonka sisäkattoa koristaa maan suurin taideteos. Moderni halli on ravintoloineen ja ruokakojuineen suosittu kohtauspaikka, ja oiva paikka haukata lounasta tai välipalaa.

3. Risteily joella

Rotterdamin omintakeisia nähtävyyksiä on myös Euroopan suurin rahtisatama. Helpoiten sitä katselee tyylikkään Erasmus-sillan kupeesta lähtevien Spido-veneiden kyydissä, jotka tekevät kierroksia joella kaupungin edustalla ja sen varrella levittyvällä satama-alueella.

Nostureita, konttipinoja ja varastohalleja riittää, mutta rahtialuksia näkyy hämmästyttävän vähän. Reilun tunnin kestävällä risteilyllä saakin vain aavistuksen sataman mittasuhteista, joka venyy useamman kymmenen kilometrin matkalla.

4. Witte de Withstraat

Kaupungin ehkä rennoin katu on matalien tiilitalojen reunustama eloisa Witte de Withstraat, jossa on terassiravintoloita, -kahviloita ja -baareja, taidegallerioita ja valtavirrasta poikkeavia kauppoja.

Kaupungissa on kätevä liikkua polkupyöllä. Vuokraamoita on monessa paikassa.

Rotterdamia luonnehditaan yhdeksi Euroopan monikulttuurisimmista kaupungeista, ja se näkyy myös ravintolatarjonnassa. Tälläkin kadulla voi testailla vaikkapa aasialaisia ja latinalaisamerikkalaisia makuja. Suosituimpia ravintoloita on värikkäillä marokkolaislampuilla sisustettu Bazar, josta saa erinomaisia Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan ruokia.

5. Taide

Witte de Withstraatin sivukatuja värittävät seinämaalaukset ja eri puolilla kaupunkia on monenlaista katutaidetta. Sadesäällä voi poiketa Kunsthaliin. Museossa on samanaikaisesti useampia taide-, design- ja valokuvanäyttelyitä. Sen naapurissa oleva, kaupungin tärkein ja isoin taidemuseo Boijmans Van Beuningen, on toistaiseksi remontissa.

6. Ripaus kanavaidylliä

Keskustan ulkopuolelta, rauhallisesta Delfshavenin kaupunginosasta, löytyy häivähdys kapeiden vanhojen talojen ja kujien idylliä.

Rotterdam tuhoutui toisessa maail mansodassa, mutta Delfshavenin pieni idyllinen satama-alue säästyi.

Tuulimyllyn vartioimalla pienellä satama-alueella on veneiden, asuntoveneiden ja kapeiden talojen reunustamia kanavia, muutamia kauppoja ja ravintoloita. De Pelgrim -artesaanipanimon yhteydessä toimii rennonviihtyisä ravintola, jonka monissa ruoissa hyö dynnetään panimon antimia.

