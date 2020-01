Hotellin henkilökunta Fuengirolassa antoi yllättävät kehut suomalaisista – tunnistatko kuvailusta Suomi-turistin?

”Eivät mekasta, sotke tai riehu humalassa.” Muun muassa näin suomalaisen tunnistaa ulkomailla, Ilta-Sanomien lukijat kertovat.

Mistä tunnistaa suomalaisen ulkomailla? Siinäpä kysymys, joka kiinnostaa meitä niin paljon, että aiheesta löytyy netin keskustelupalstoilta useampia keskustelunaloituksia.

Ilta-Sanomat kertoi taannoin tavasta, josta suomalaisen tunnistaa kuuleman mukaan ravintolassa. Seisomme nimittäin melko kauan ovensuussa odottaen palvelua, ja olemme kuulemma niin ujoja ja vaatimattomia, että meidät tunnistaa kaukaa.

Artikkelin kommenttiosiossa Ilta-Sanomien lukijat kertoivat omia kokemuksiaan samasta aiheesta.

Suomalaisilla on ulkomailla muun muassa luotettava, hillitty ja kiltti maine. Toisaalta meidät voi tunnistaa myös epämuodikkaista vaatteita tai jopa huonosta ryhdistä, lukijat kertovat. Näin aihetta kommentoitiin.

Suomalainen ei mekasta, sotke tai riehu humalassa

– Marraskuussa Fuengirolassa hotellin henkilökunta kehui suomalaisia. Eivät mekasta, sotke tai riehu humalassa. Niin, haluan olla suomalainen, vaikka minua on luultu ranskalaiseksi, espanjalaiseksi ja niin edelleen.

Suomalainen käyttää yhä vyölaukkua

Mistä suomalaisen tunnistaa ulkomailla? Moni oli sitä mieltä, että suomalaisen tunnistaa kohteliaasta ja hillitystä käytöksestä.

– Vyölaukku. Ne olivat muodissa ehkä kaksi vuotta sitten yhden kesän. Suomalaiset käyttävät niitä vieläkin. Ja Suomessa muoti laahaa pari vuotta jäljessä. Sen näkee vaikka Lontoossa kuka on Suomesta, kun vaatteet on kaivettu jostakin alekorista.

Suomalaisen kanssa uskaltaa jäädä baariin

– Oltiin miesporukalla tsekkiläisessä pikkupubissa. Valomerkin lähestyessä paikalliset olivat tekemässä lähtöä ja kyselivät naispuoliselta baarityöntekijältä, uskaltaako häntä jättää yksin vierasmaalaisen porukan kanssa. Nainen oli vastannut, että ”ovat suomalaisia, kyllä uskaltaa”. Se on luottamusta se.

Suomalaisen tunnistaa arkuudesta

– Turistialueilla työskentelevät oppivat kyllä tunnistamaan yleisimpien kansallisuuksien erityispiirteet. Suomalaiset ovat kiltimpiä ja arempia kuin muut.

Huono ryhti paljastaa meidät

– Suomalaisen tunnistaa huonosta ryhdistä, joka taas johtuu huonosta itsetunnosta.

Suomalaisilla on pälyilevä katse

Suomalaisen voi tunnistaa ulkomailla sekä käytöksestä että ulkonäöstä, lukijat kertovat.

– Suomalaisen tunnistaa pälyilevästä katseesta.

Suomalaisilla on vaikeuksia tervehtimisessä

– Olen asunut ulkomailla 40 vuotta. Olen oikeasti ihmetellyt sitä, miksi suomalaiset sukulaiseni eivät osaa tervehtiä kaupoissa, ravintoloissa ja muissa tilanteissa ihmisiä, jotka ovat siellä meitä palvelemassa. Se on minusta hyvin outoa.

Meidät tunnistaa esimerkillisyydestä

– Itse ulkosuomalaisena tunnistan suomalaisen heti ulkonäöstä. Suomalaiseen ”lookiin” kuuluu muun muassa korkeat poskipäät. Lisäksi meidät antaa ilmi esimerkillinen käytös. Kaikki suomalaiset joihin olen törmännyt, ovat olleet hyvätapaisia ja kohteliaita. Öykkäriä en ole tavannut vielä kertaakaan.

Suomalaista ei tunnista edes naapurimme

– Tämä tapahtui Wienissä. Matkustimme paikallisessa raitiovaunussa ja juttelimme suomenruotsalaisen kaverini kanssa suomeksi. Istumassa oli kolme naista, jotka puhuivat ruotsia Skånen murteella. Kaverini totesi kohta naureskellen, että he puhuvat meistä. Aikamme kuunneltuamme kaverini ei enää malttanut olla hiljaa. Hän totesi rouville Pohjanmaan ruotsilla, että ruotsin kieli ei ole mikään salakieli. Rouvat mykistyivät ja punastelivat, mutta lopulta tilanne päättyi yhteiseen naurunremakkaan.

Suomalainen on kaikista rehellisin ja siistein

– Olin vaihdossa Madridissa. Vuokra-asuntoa oli vaikea saada, sillä puhuimme kahden ystäväni kanssa huonosti espanjaa. Yksi vuokranantaja vuokrasi asuntoaan vähintään vuodeksi, mutta valitsi kuitenkin meidät asumaan vain viideksi kuukaudeksi. Syy oli se, että olimme suomalaisia. Suomalaiset olivat hänen mielestään rehellisimpiä, ahkerimpia ja siisteimpiä vuokralaisia, joita hän oli koskaan tavannut.

Suomalaisuus oli valttikortti vuokramarkkinoilla.

Aksentti ei paljasta suomalaisuutta, ainakaan Romaniassa

– Romaniassa lomaillessani puhun tietenkin maan kieltä, sillä olen sitä opiskellut. Aksentistani paljastuu, että en ole romanialainen. Arpaa on heitetty, olenko romaniansaksalainen, turkkilainen, kreikkalainen, unkarilainen tai peräti albaani. Kun he kuulevat, että olen suomalainen, siitä alkaa riemu ja ihmetys. Minulle on tarjottu oluet ja luumuviinat halauksien kera sen kunniaksi, että osaan heidän kieltään. Nöyränä olen ne ottanut vastaan ja olen iloinen heidän vieraanvaraisuudestaan.