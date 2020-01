Pentti lähti matkalle Pariisiin – ystävällisen autoilijamiehen kalliiksi käynyt vedätys valkeni vähitellen

Pentin Pariisin-matka päättyi huijaukseen, joka alkoi Seinen rannalta.

Suomalaisten luottamus toisiin ihmisiin on Euroopan huippuluokkaa. Tämä on loistouutinen, pidetäänhän luottamusta muun muassa turvallisuudentunteen pohjana.

Maailmalla luottamus voi kuitenkin kostautua. Ilta-Sanomien lukijat kertovat huijauksista, joihin he ovat matkoillaan törmänneet.

Pentti joutui takkihuijauksen uhriksi Pariisissa

Yksi huijatuista on Pentti, joka kertoo Ilta-Sanomille joutuneensa huijarin ansaan Pariisissa.

Tilanne sai alkunsa Seinen rannalta, jossa Pentti oli kävelemässä lomamatkallaan. Viereen sattui pysähtymään autoilija, joka kyseli reittiä Louvren museolle.

Matka sattui olemaan sama kuin Pentillä, joten kuski pyysi miestä hyppäämään kyytiin. Hän voisi antaa samalla kyydin paikalle.

Autossa kuski kertoi olevansa muotisuunnittelija, jolla oli tarjota Pentille juuri sopivankokoista takkia. Pentti sai kuskilta jopa kaksi samettitakkia, ja vastineeksi hän pyysi pelkkää bensarahaa matkalleen Milanoon.

– Sanoin hänelle, että mennään huoltamolle, niin maksan tankkauksen. Mies oli kuitenkin sitä mieltä, että se ei riitä Milanoon asti. Sitten hän kysyi, paljonko minulla on mukana käteistä.

Pentti esitteli lompakkonsa sisällön, joka vastasi noin 360 euroa. Tuolloin mies pyysi rahoja lainaksi. Yhteystiedot, jolla lainan takaisinmaksusta voisi sopia, olisivat kuulemma samettitakin taskussa, jonka mies oli Pentille antanut.

– Annoin hänelle rahat, mutta kun menin hotellille, katsoin takkeja lähemmin. Taskuissa ei ollut mitään yhteystietoja.

Seuraavana aamuna oli kotiinlähdön aika. Totuus oli jo valjennut, ja Pentti tajusi, ettei tule saamaan rahojaan takaisin.

– Ajattelin, että mitä teen takeilla. Mietin, että heitän ne roskiin, mutta annoinkin ne respan henkilöille. Lomamatkalta lähdin köyhempänä mutta kokemusta viisaampana, Pentti kertoo.

Taksikuskin sormikikka Tunisiassa

Tunisiassa tänä vuonna matkaillut lukija kertoo puolestaan taksikikasta, jolla kuskit huijaavat matkailijoita erityisesti pimeään aikaan.

Tunisian rahayksikkö on nimeltään dinaari, ja kolikkoja on kahdenlaisia: yhtä dinaaria ja viittä dinaaria. Lyhyet matkat voivat hyvinkin maksaa alle viisi dinaaria. Euroissa viisi dinaaria on noin 1,60 euroa.

Kuskilla on kuitenkin kikkansa, sillä samassa kädessä, johon matkustaja viiden dinaarin kolikon kippaa, on koukussa olevan sormen alla piilossa kuskin oma yhden dinaarin kolikko.

Kun matkailija yrittää maksaa matkan seteleillä, kuski sanoo, että ei huoli setelirahaa. Sen sijaan hän pyytää matkustajalta viiden dinaarin kolikkoa.

Kun matkailija ojentaa kuskille viiden dinaarin kolikon, kuski pudottaa sen pehmeälle matolle ja näyttää kädessään olevaa yhden dinaarin kolikkoa sanoen, ettei summa riitä.

– Jos matkan hinta on alle viisi dinaaria, kuski saa hyvän yölisän. Ovela kikka, Tunisian matkailija toteaa.

Tarkkaavaisuus herpaantui lentokentällä

Joskus matkailija voi sekoittaa myös henkilökunnan ja satunnaiset, huijaavat ohikulkijat keskenään.

Näin kävi Kaisalle, joka joutui huijatuksi Marokossa aamiaispaikassa.

Myös nimimerkki Neuvottelija kertoo sekoittaneensa ihmiset lentokentältä Nairobissa, jossa oli vaihto Mombasan koneeseen.

IS:n lukija kertoo, että tarkkaavaisuus herpaantui, kun vastaan tuli siistiin pukuun pukeutunut mies, joka näytti lentokenttätyöntekijältä.

– Hän tarjoutui kantamaan laukkuni noin 20 metriä ruumajonoon. Sitten hän näyttikin hinnastoa ja vaati 20 dollaria maksua. Kokemattomana matkailijana maksoin. Kerroimme kaverista lentokenttähenkilökunnalle, joka yritti löytää tyypin.