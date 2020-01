Brunei on yksi maailman vauraimmista ja vähiten vierailluista maista – matkailijan lumoaa koskematon luonto

Brunei on vaurastunut öljyllä, eikä metsiä ole hakattu palmuöljyplantaaseiksi. Noin puolet maan pinta-alasta on alkuperäisen sademetsän peitossa.

Malesian naapurissa, Borneon sademetsien ja meren välissä sijaitsevaa pikkuruista, öljyn rikastuttamaa Bruneita hallitsee yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Tuntemattomana säilynyt rauhallinen sulttaanikunta kiehtoo uteliasta matkailijaa ja luonnonystävää.

1. Vauraus ei juuri näy katukuvassa

Bruneita hallitsee ylellisen pröystäilevästä elämäntyylistään kuulu itsevaltainen sulttaani, jonka suku on hallinnut jo 1400-luvulta. Mies on maailman rikkaimpia ihmisiä. Mutta vaikka sulttaani istuu kultakasan päällä, maan pääkaupunki Bandar Seri Begawan ei vaikuta matkailijan silmissä kovinkaan vauraalta, ja yleisilme on pikemminkin vaatimaton.

Ei ole moderneja pilvenpiirtäjiä eikä loisteliaita ostoskeskuksia, vaan tavallisia taloja. Autot ovat uusia ja isoja, tai vanhoja romuja.

Vuonna 1958 valmistunut Omar Ali Saifuddien moskeija näkyy pääkaupungin keskustassa joka paikkaan. Moskeijaan pääsevät vierailemaan muutkin kuin muslimit.

Glamour loistaa poissaolollaan. Kultaisena hehkuu vain keskustan näkymiä hallitsevan moskeijan kupoli. Ja vaikka sulttaanin palatsi onkin lähes 1800 huoneellaan maailman suurin residenssi, matkailija näkee siitä vain puiden yli kurottuvia valkoisia kattoja.

Kruununkalleuksia voi sentään käydä katsomassa Royal Regalia -museossa. Siellä voi kummastella myös loputonta kokoelmaa lahjaesineitä, joita hallitsijalle on valtiovierailuilla annettu.

2. Siisti ja unelias

140 000 asukkaan pääkaupungissa on ikuisen pyhäpäivän ja pikkukaupungin tuntu. Pääkadut ovat liki tyhjiä, siistejä ja roskattomia. Alkoholia ei myydä missään ja yöelämää ei ole lainkaan. Matkailijoita on vähän, mutta vierailija kokee olevansa tervetullut.

Ruoka on samanoloista kuin Malesiassa ja Indonesiassa. Katuruoka on halpaa.

Lauantai-iltana paikalliset perheet kokoontuvat puistoon päämoskeijan viereen. On skeittailijoita ja pyöräilijöitä, ja pikkulapset tehtailevat saippuakuplia toisten juoksennellessa nurmella niitä kiinni. Ruokakojuissa myydään liha- ja muita vartaita. Nuudeliannoksen saa yhdellä Brunein dollarilla, reippaasti alle eurolla.

3. Vanha asuinalue kelluu joessa

Pääkaupungin omaleimaisin alue on satojen vuosien takaa juontuva Kampong Ayer, eräänlainen vanhakaupunki, joka sijaitsee joessa nykykeskustan vierellä, pienen venetaksimatkan päässä rannasta. Sitä sanotaan maailman suurimmaksi veden päälle rakennetuksi kyläksi.

Paalujen päälle jokeen rakennettu Kampong Ayer on historiallinen asuinalue, jossa asuu yhä noin joka viides pääkaupunkilainen.

Noin 30 000 ihmistä asuu paalujen päälle rakennetuissa taloissa, mökeissä ja hökkeleissä. Veden ollessa korkealla näyttää kuin talot kelluisivat.

Talot ja katujen virkaa toimittavat laiturit on tehty puusta vieri viereen. Alueella on useita kouluja, moskeija ja paloasema. Kanat kotkottavat häkeissä, viherkasvit rehottavat peltipurkeissa ja kissat naukuvat joka paikassa.

4. Sademetsän peittämä maa

Hienointa Bruneissa on kuitenkin se, että luonto on aina lähellä: vain vartin venematkan päässä pääkaupungin ydinkeskustasta, rannan mangrovepöheikössä, voi tarkkailla hyvin uhanalaisia ja ainoastaan Borneolla eläviä nenäapinoita.

Luonto onkin suurin syy, miksi maahan kannattaa matkustaa. Noin 70 % pinta-alasta on sademetsän peittämää, ja siitä suurin osa on alkuperäistä. Koskematonta luontoa on muun muassa Ulu Temburongin kansallispuistossa, jonne on muutaman tunnin auto- ja venematka pääkaupungista.

Ulu Temburongin kansallispuiston kohokohta on kukkulalle metsän keskelle, puiden latvojen ylle tehdyt riippusillat. Vain pieni pala puistosta on auki vierailijoille, jotta luonto säilyy koskemattomana.

Kansallispuistoon tehdään päiväretkiä, mutta alueella voi myös yöpyä. Silloin ehtii patikoida viidakossa, uida luonnonaltaissa ja pienissä vesiputouksissa sekä meloa joella.

Voi myös nousta odottelemaan auringonnousua sademetsän peittämälle kukkulalle ja sen päällä oleville riippusilloille, jotka on rakennettu liki sata metriä korkeiden terästornien varaan. Puiden latvusten yläpuolelta saa ihailla äärettömiin jatkuvaa, aamu-udun hunnuttamaa viidakkoa ja kuunnella gibbonien kokousta.

Kerran viikossa Ilta-Sanomien verkkosivuille matkailusta kirjoittava Mira Jalomies kertoo kiinnostavista kohteista ja kulttuurieroista sekä antaa matkailuun liittyviä vinkkejä huviksi ja hyödyksi.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran matkailusivustolta ja -blogista.