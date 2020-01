Norwegian kiristää sääntöjään käsimatkatavaroista – tunnethan myös muiden tuttujen halpalentoyhtiöiden käytännöt?

Osa lentoyhtiöistä sallii edullisimman lipputyypin matkustajilta matkustamoon vain yhden käsimatkatavaran, jonka tulee mahtua edessä olevan istuimen alle. Matkatavarahyllylle sijoitettavista käsimatkatavaroista peritään lisähinta. Käytöntöön on siirtymässä myös Norwegian.

Norwegianilla maksuttoman käsimatkatavaran tulee jatkossa mahtua istuimen alle. Myös Wizz Air ja Ryanair veloittavat ekstraa isommista käsimatkatavaroista edullisimmilla lipputyypillä matkustavilta.

Käsimatkatavaroilla matkustaminen on niin kätevää, että monet pakkaavat kaukomatkoillekin mukaan pelkän pyörillä kuljetettavan matkalaukun, jonka saa ottaa mukaan matkustamoon.

Matkanteko nopeutuu, kun ei tarvitse odotella liukuhihnan vieressä ruumasta saapuvia matkatavaroita.

Sitä paitsi, pieneen laukkuun mahtuu yllättävän paljon.

Maksuton käsimatkatavara istuimen alle

Osa lentoyhtiöistä on kuitenkin kiristänyt käsimatkatavarakäytäntöjään. Ryanair ilmoitti vuonna 2018 veloittavansa ekstraa non-priority-matkustajilta, joiden käsimatkatavarat eivät mahdu edessä olevan istuimen alle. Non-priority viittaa käytännössä edullisimpaan lipputyyppiin.

Nyt myös Norwegian on muuttamassa käytäntöjään.

Käsimatkatavaroita koskevat käytännöt kannattaa tarkistaa omasta lentoyhtiöstä. Osa lentoyhtiöistä veloittaa edullisimman lipputyypin ostaneilta matkustajilta lisämaksua, jos matkustamoon ottaa liikaa tai liian ison matkatavaran.

Norwegianin tiedotuksesta vastaava Tarja Valde-Brown kertoo Ilta-Sanomille sähköpostitse, että Norwegian on päivittämässä käsimatkatavaroita koskevia käytäntöjä ”varmistaakseen, että asiakkaat voivat matkustaa miellyttävästi ja stressittömästi”.

– Norwegianin liiketoimintamalli perustuu valinnanvapauden tarjoamiseen asiakkaille, ja se on myös uuden käytäntömme perusta. Uuden käytännön mukaan kaikki asiakkaat, lipputyypistä riippumatta, voivat tuoda yhden edessä olevan istuimen alle sijoitettavan matkatavaran. Jos he eivät tarvitse muita matkatavaroita, voivat he valita kaikkein edullisimman hintamme, johon ei tule lisämaksuja, Valde-Brown kertoo sähköpostissa.

Matkatavarahyllylle sijoitettavasta käsimatkatavarasta Norwegian perii ”pienen lisämaksun”. Matkustaja voi myös valita toisen lipputyypin, johon isommat käsimatkatavarat kuuluvat.

– Osana uutta käytäntöä olemme myös nostaneet edessä olevan istuimen alle sijoitettavan käsimatkatavaran kokoa, nostaneet kirjattavan matkatavaran painon 23 kiloon ja nostaneet Flex- ja Premium-lippujen käsimatkatavaroiden yhteispainon 10 kilosta 15 kiloon, Valde-Brown kertoo.

Tavoite on, että Norwegianin uusi käytäntö tulee voimaan lähiaikoina. Asiakkaille tiedotetaan asiasta ennakkoon. Uusi käytäntö ei tule vaikuttamaan lippuihin, jotka on ostettu ennen uuden käytännön voimaantuloa.

Tarkista oman lentoyhtiösi tiedot

Perinteisesti lentokoneen matkustamoon on saanut ottaa käsimatkatavaran lisäksi yhden henkilökohtaisen laukun, kuten käsilaukun, kannettavan tietokoneen tai pikkurepun. Tapa on koskenut myös edullisimmalla lipputyypillä matkustavia.

Käytännöt vaihtelevat kuitenkin lentoyhtiöittäin.

Esimerkiksi Turusta eri Euroopan kohteisiin liikennöivällä Wizz Airilla on käytössä malli, jossa edullisimmalla lipputyypillä matkustava saa ottaa lentokoneeseen maksutta mukaan yhden käsimatkatavaran, jonka tulee mahtua edellä olevan istuimen alle. Käytännössä tällainen käsimatkatavara on siis tietokonelaukku, käsilaukku tai pieni reppu. Käsimatkatavaran (40x30x20 cm) maksimipaino on edullisimmassa lipputyypissä kymmenen kiloa.

Helsingistä Berliiniin liikennöivällä EasyJetillä on puolestaan käytössä malli, jossa edullisimmalla lipputyypillä matkustava saa ottaa matkustamoon yhden käsimatkatavaran. Painorajoitusta ei ole, mutta laukun tulee mahtua matkatavarahyllylle. Matkustamoon otettavan laukun maksimikoko on 56x45x25 senttimetriä.