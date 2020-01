Suomi kärkisijoilla! Tässä ovat kansalaisuudet, jotka avaavat ovia ja antavat etuja

Sillä on totisesti eroa, minkä maan passi taskussa kulkee maailmalla. Vertailussa Suomi listautuu kärkikolmikkoon.

Suomen kansalaiset voivat paukutella henkseleitään, kun tarkastellaan sitä, millaiset oikeudet maassa toteutuvat tai minne kaikkialle he saavat vapaasti matkustaa.

Italian Dual Citizenship julkaisi vertailun, jossa tarkasteltiin rinnakkain eri maiden kansalaisten etuuksia, joita avautuu pelkän kansalaisuuden perusteella. Vertailussa otettiin huomioon lukuisia eri osatekijöitä, kuten esimerkiksi ihmisoikeudet, liikkumisvapaus eri maihin, tasa-arvoisen avioliiton toteutuminen ja äitiys- ja isyysvapaat.

Eurooppalaisten erityisasema

Suomi listattiin vertailun sijalle kolme heti Islannin ja Irlannin jälkeen. Suomi jakoi saman pistemäärän Iso-Britannian sekä rakkaan vihollisemme Ruotsin kanssa. Suomen pisteitä pudottivat hieman muun muassa äitiysvapaat ja transihmisten oikeudet – petrattavaa on siis meilläkin.

Suomen ja Ruotsin lisäksi kaikki muutkin Pohjoismaat mahtuivat kymmenen parhaan joukkoon. Pohjoismaalainen tasa-arvo, demokratia ja sosiaaliedut ovat kovaa valttia, joista sietää olla ylpeä.

Ylipäätään eurooppalaisten passien omistajat pääsevät liikkumaan maailmalla hyvin vapaasti, ja näissä maissa toteutuu myös keskivertoa paremmin ihmisoikeudet, poliittinen demokratia sekä tasa-arvoinen avioliitto. Listan kymmenen parhaan joukossa olikin peräti yhdeksän eurooppalaista maata.

Islantilaisten kelpaa

Vertailun voiton vei Islanti, jonka kansalaiset saavat nauttia parhaista etuuksista. Esimerkiksi islantilaisisät voivat viettää kahdentoista viikon palkallisen isyysvapaan. Lisäksi naisten oikeudet toteutuvat Islannissa parhaiten maailmassa, vaikka sielläkään tasa-arvo miehiin nähden ei ole vielä sataprosenttinen.

Hopeasijalle ylsi Irlanti, niukasti Islannin jälkeen. Irlantilaiset päihittivät vertailussa Islannin esimerkiksi äitiysvapaiden pituudessa: vauvan kanssa voi jäädä kotiin palkallisesti peräti 42 viikoksi, kun taas islantilaisäidit joutuvat tyytymään kahteentoista viikkoon. Toisaalta kahdentoista viikon ajan saavat kotosalla pysyä islantilaisisätkin. Irlannissa isät saavat palkallista isyysvapaata ainoastaan kaksi viikkoa.

Kymmenen parhaan joukkoon vertailussa mahtui Euroopan ulkopuolisista maista ainoastaan Uusi-Seelanti. Listan toiseen päähän perää pitämään asettuivat Kap Verde ja Botswana.

Paras matkaseuralainen

Ilta-Sanomat uutisoi marraskuussa Suomen menestyksestä eri maiden passien vertailussa. Suomi sijoittui tässäkin vertailussa kolmanneksi. Suomen passia voi siis hyvällä syyllä pitää mainiona matkakumppanina, joka avaa ovet moneen paikkaan.

Sen lisäksi, että Suomen passin kanssa on varsin vaivatonta liikkua maailmalla, se on rankattu myös maailman kauneimpien passien joukkoon.

Sittemmin jo uudempaan versioon päivitetty Suomen passi, jonka sivulla jolkotteli muhkea sarvipää hirvi, keräsi useammassa listauksessa kiitosta upean ulkomuotonsa ansiosta. Kehuttu hirvipassi vaihdettiin 1. tammikuuta 2017 alkaen päivitettyyn passiin, jonka teemana on Lapin luonto. Tämän uuden passin jokaisella aukeamalla on erilainen pohjoinen luontomaisema ja juoksevan hirven on korvannut liihotteleva joutsen.