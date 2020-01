Kauppakeskus Triplan hotelli on nyt avattu – tällainen on näkymä 14. kerroksesta yli Helsingin

Original Sokos Hotel Tripla avautui tänään maanantaina Pasilaan. Ylimmässä kerroksessa sijaitsevasta sviitistä on näkymä Pasilan ylle. Hotellinjohtaja Hanna Riihimäen mukaan majoittujissa on ulkomaisia turisteja, liikematkailijoita ja staycation-matkailijoita, eli lähialueen majoitustarjonnasta nauttivia. ”Kuluttaminen siirtyy materiaalista elämysten kuluttamiseen”, hotellinjohtaja Riihimäki kertoo.

Pasilassa avautunut Original Sokos Hotel Tripla on yksi Suomen suurimmista hotelleista.

Näkymä Original Sokos Hotel Triplan ylimmästä kerroksesta alas huimaa. Uudistuva Pasila näyttää korkeuksista varsinkin ilta-aikaan siltä, kuin kyseessä olisi Helsinkiä suurempi metropoli.

Talvisena päivänä näky ratakiskoille päin on harmaampi. Kun kevät koittaa, hotellin edusta täyttyy kuitenkin vihreästä.

Pasilalaisille rakas Helsingin keskuspuisto ja siellä kuultava mustarastaan laulu kuuluvat myös Original Sokos Hotel Triplan käytävillä.

Ollaan Helsingin Pasilassa, vastikään avautuneen Tripla-kauppakeskuksen yhteydessä sijaitsevassa uudessa hotellissa.

Original Sokos Hotel Triplan rakentaminen käynnistyi vuonna 2016. Vuonna 2020 on valmista.

Hotellilla on kaksi sisäänkäyntiä. Sisään pääsee kauppakeskuksen sisältä tapahtumatorin puolelta ja ulkoa Fredikanterassin puolelta katutasosta, jossa sijaitsee pääovi.

Yli 90 metriä meren pinnan yläpuolelle kohoavassa hotellissa on 14 kerrosta ja 430 huonetta. Kokous- tai juhlatiloja on 15 kappaletta.

Hotellin johtaja Hanna Riihimäki kertoo Ilta-Sanomille, että matkailijoiden profiili on monipuolinen. On liikematkailijoita ja staycation-lomailijoita, eli omassa kotikaupungissa tai lähiseuduilla matkailevia nautiskelijoita. Ulkomaalaisista vierailijoista erityisesti intialaisten ja kiinalaisten matkailijoiden määrän on nähty lisääntyvän.

Hotellissa näkyvät paitsi kasvavat matkailumäärät, myös alan trendit.

Paikallisuus ja inhimillisyys kiinnostavat kiireen keskellä.

Original Sokos Hotel Triplassa törmää tuon tuostakin tuttuihin nimiin. Kylämäistä tunnelmaa henkivät ainakin kokoustilojen nimet: Fiskars, Rämsöö, Teijo, Tiutinen...

Kokoustilat on nimetty suomalaisten kylien mukaan.

Hotellin käytävillä saattaa puolestaan kuulla tuttua linnunlaulua. Idea mustarastaan laulusta on tullut pasilalaisilta asukkailta itseltään.

Lentokentältä hotelliin kuivin jaloin

Kylämäisyydestä huolimatta Original Sokos Hotel Tripla on yksi Suomen suurimmista hotellista. Neliöitä kiinteistössä on yhteensä 25 000, ja työntekijöitä on 80.

Koon tajuaa, kun 430 huoneen Original Sokos Hotel Triplan kokoa vertaa toiseen hotellitulokkaaseen. Viime viikolla Tampereelle avatussa Marriott by Courtyard Tampereessa on 229 hotellihuonetta.

Tampereelle vuonna 2014 avatussa jättimäisessä Hotelli Tornissa on puolestaan 305 huonetta.

Sokos Hotels kertoo tiedotteessa, että tapahtumien, konserttien ja messujen odotetaan tuovan Triplan alueelle vuodessa kolme miljoonaa kotimaista ja ulkomaista kävijää.

– Sijaintinsa puolesta Original Sokos Hotel Tripla on poikkeuksellinen. Kehäradan ansiosta hotelliin voi siirtyä mistä päin maailmaa tahansa käytännössä sisätiloissa, kertoo tiedotteessa hotellinjohtaja Hanna Riihimäki.

Ilta-Sanomat tutustui hotellitulokkaaseen. Tältä Original Sokos Hotel Triplassa näyttää:

Hotellin vastaanotto ja Kylä-kahvila on sisustettu vaaleilla puuhuonekaluilla. Kaarevaselkäinen Nomad Armchair on Norr11:sta.

Superior-huoneen kylpyhuoneessa on amme.

Hotellin sisustuksesta vastanneen suunnittelutoimisto Fyran toimitusjohtaja Hanna Neuvo kertoo, että sisustuksessa moderni luksus yhdistyy inhimillisyyteen ja yhteisöllisyyteen, jota ihmiset kaipaavat.

Superior-huoneesta avautuu näkymät Pasilan ylle.

Original Sokos Hotel Tripla sijaitsee kauppakeskus Triplan yläpuolella. Rakentuminen käynnistyi vuonna 2016. Nyt on valmista.

Hotellissa on kolme juniorsviittiä ja yksi saunallinen sviitti.

Sviitissä on kaksi huonetta, kylpyhuone ja aula. Materiaalit ja sävymaailma ovat luonnonläheisiä.

Sviitin makuhuoneesta on näkymät Pasilaan.