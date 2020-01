Kuinka hyvin osaisit suunnistaa Suomessa? Testaa 15 kysymyksellä, tiedätkö tunnettujen paikkojen sijainnit ihan oikeasti

Nyt selviää, miten hyvin tunnet kotimaamme kaupunkien ja kuntien sijainnit.

On ainakin 50 syytä rakastaa Helsinkiä. Suomen ateenalaiset eli jyväskyläläiset ovat mitä mainiointa porukkaa, ja espoolaisetkin ovat rehtejä heppuja. Tamperetta rakastavat kaikki, ja turkulaisista saa ihan parhaita ystäviä. Rovaniemen, Inarin ja Sodankylän seutu eli Suomen Lappi lukeutuu ehkä maailman hienoimpiin paikkoihin paikkoja. Sitten on vielä Lahti, tuo Suomen jaloin kaupunki.

Tiedät ehkä suurin piirtein, missä päin Suomea kyseiset kaupungit sijaitsevat: Rovaniemi on siellä pohjoisessa, Lahti Helsingistä ylöspäin, Jyväskylä jossain keskellä.

Mutta tiedätkö ihan oikeasti, missä päin Suomea mikäkin kaupunki tai paikkakunta on? Nyt pääset testaamaan kotimaan tietoutesi!

Alla olevassa testissä on tyhjä Suomen kartta, jossa musta piste merkitsee aina kaupunkia. Sinun tehtäväsi on tietää, mikä paikka on kyseessä.

Onnea matkaan!

Jos testi ei näy, pääset siihen myös tästä.

Tämä testi on julkaistu alun perin menaiset.fi-sivustolla. Lue alkuperäinen juttu tästä.

