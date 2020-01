Dubai uusin silmin – luksuskohteesta löytyy paljon kohtuuhintaistakin koettavaa

Kalliin luksuskohteen maineessa olevassa Dubaissa on paljon kohtuuhintaista tai jopa ilmaista koettavaa niin taiteesta kuin paikalliskulttuuristakin kiinnostuneille.

Miltä tuoksuu kaskelottivalaan suoliston erittämä ambra, parfyymien arvokas raaka-aine? Tuoksumatkalle parfyymien raaka-aineisiin pääsee Dubain uudessa Al Shindagha -museossa, jonka Perfume House esittelee Arabian niemimaalla suosittujen parfyymien aitoja sekä moderneja synteettisiä raaka-aineita autenttisten tuoksuelämysten kera. Painamalla esittelypaneelin nappia putken päästä vapautuu pieni määrä tuoksua.

Tuoksut, kuten parfyymit ja suitsuke, ovat olennainen osa arabikulttuuria ja etenkin kodin perusolemusta ja henkilökohtaista hygieniaa. Museossa on esillä monenlaisia tuoksuihin liittyviä uusia ja vanhoja esineitä, muun muassa palmunlehvistä tehty kori, jollaisia käytetään emiraattikodeissa edelleen. Korin alla savuaa suitsuke ja sen päälle levitetään vaatteet keräämään suitsukkeen tuoksua, jotta hienostunut aromi kulkee mukana koko päivän.

Kori jonka päällä suitsutetaan vaatteet.

Al Shindagha -museossa voi astua veneen malliseen katsomoon ja kulkea läpi Dubain historian 180 asteen leveydeltä avautuvan elokuvan avulla. Monesti kuulee väitettävän, ettei Dubailla ole vanhaa historiaa. Väite on pötyä. Dubain nimi mainitaan ensimmäisen kerran noin tuhat vuotta sitten, vuonna 1095, andalusialaisarabialaisen Abu Al Bakrin maantieteen kirjassa. Dubaista ja sen helmikaupasta kirjoittaa myös päiväkirjassaan venetsialainen helmikauppias Gasparo Balbi vuonna 1580.

Dubain asukkaat elivät vuosisatoja kalastuksella ja helmenkalastuksella sekä ylläpitämällä majataloja ja tarjoamalla muita palveluksia kauppiaille. Kalastajakylän elämä mullistui1960-luvulla löytyneen öljyn myötä. Al Shindagha -museossa voi eläytyä sekä aikaan ennen öljyn löytymistä että nopean kasvun kuuteen vuosikymmeneen.

Helmien maailmaan voi sukeltaa myös Helmimuseossa, joka kertoo paitsi Dubain helmenkalastushistoriasta, myös esittelee laajaa helmikokoelmaa. Museo sijaitsee Emiraattien kansallispankin, (Emirates National Bank) pääkonttorin 15. kerroksessa.

Dubain vanhimpia pilvenpiirtäjiä Creekinlahdella Deirassa.

Kahvimuseossa on mahdollista osallistua etiopialaiseen kahviseremoniaan.

Parfyymien ja helmien lisäksi myös kahvi kuuluu olennaisena osana arabikulttuuriin ja emiraattiperinteisiin. Kahvin tarjoaminen on tärkeä osa arabialaista vieraanvaraisuutta, etenkin kotona. Usein sahramilla ja kardemummalla maustettu kahvi tarjoillaan pienistä korvattomista kupeista, jotka täytetään vain noin kolmasosan verran. Dubain vanhassa kaupungissa on pieni kahvimuseo, joka ei turhia kikkaile moderneilla houkutuksilla, mutta kahvinystävälle museo on kiinnostava kurkistus kahvin globaaliin historiaan. Museon parasta antia on sisäänpääsymaksuun sisältyvä kupillinen aitoa paikan päällä keitettyä etiopialaista kahvia.

Taidetta, etenkin Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Aasian nykytaiteilijoiden modernia taidetta on Dubaissa esillä vanhalle teollisuusalueelle nousseella Al Serkal Avenue -alueen taidegallerioissa, joihin on vapaa pääsy. Reilut kymmenen vuotta toiminut alue uudistuu jatkuvasti ja yleisötapahtumien määrä kasvaa.

Taidegallerioiden lisäksi kannattaa kurkistaa suklaantekemisen saloihin. Mirzam Chocolate makers kunnioittaa vanhojen maustekauppareittien perinteitä. Nimensä suklaa on saanut Ison koiran tähdistön kirkkaasta sinisestä tähdestä, mikä muistuttaa muinaisesta merenkulkijoiden tähtinavigoinnista. Suklaiden käärepaperit ovat kuin pieniä taideteoksia, ja suklaata saa myös maistella.

Uusin tulokas Dubain taidemaailmassa on marraskuussa 2018 avattu Al Jameel -taidekeskus, jonka vaihtuvat näyttelyt esittelevät erityisesti arabimaiden nykytaiteilijoiden teoksia. Modernit taideteokset ovat usein voimakkaasti kantaa ottavia; teemoissa näkyvät niin ympäristöongelmat kuin vähemmistöjen oikeudet. Taidekeskukseen on vapaa pääsy kuten myös laajaan arabimaiden taiteen ja arkkitehtuurin kirjastoon.

Taidekeskuksessa on mietitty myös pienempiä vieraita; lapsille on jaossa ilmainen näyttelyihin liittyvä englanninkielinen tieto- ja työvihko.

Al Jameel -taidekeskuksessa on esillä arabimaiden nykytaiteilijoiden teoksia.

Mirzam-suklaakaupassa voi maistella käsintehtyä suklaata.

Dubai on jo vuosia valmistautunut lokakuussa 2020 avautuvaan ja puoli vuotta kestävään Dubai Expo-maailmannäyttelyyn. Maailmannäyttelyn tapahtumapaikka sijaitsee kaukana kaupungin laidalla mutta kaikkialle kaupunkiin on rakennettu paljon uutta. Emirates Towers -kaksoistornien kupeeseen on valmistumassa huikea ellipsin muotoinen arkkitehtoninen taidonnäyte, Dubain tulevaisuusmuseo. Museo avautuu vuoden 2020 aikana.

Menneen maailman tunnelmaa aavikolla

Hiekka pöllyää hienonhienona harsona ja värjää maiseman keltaisenoranssiksi. Pieni tuulenvire ei kuitenkaan enteile hiekkamyrskyä ja 1950-luvun restauroitu museoauto, Land Rover 1-sarjan avomalli starttaa liikkeelle suojelualueella. Ensimmäisten maastokäyttöön tarkoitettujen Land Rover -avojeeppien valmistus alkoi vuonna 1948. Retken hintaan kuuluu myös täytettävä termospullo, laukku ja huivi, jonka kuljettajana toimiva opas sitoo jokaiselle asiakkaalle aitoon beduiinityyliin suojaamaan niin auringolta kuin hiekaltakin.

Dubai Desert Conservation Reserven suljetulla alueella jeepit saavat ajaa vain tietyillä reiteillä ja autosta saa nousta kävelemään vain tarkkaan merkityllä alueella. Matkan varrella näkee sekä sykähdyttäviä tuulen muovaamia hiekkadyynejä, myös ylväitä mustasarvisia keihäsantilooppeihin kuuluvia valkobeisoja (Arabian oryx). Pieninä laumoina elävä sorkkaeläin hävisi luonnosta sukupuuttoon vuonna 1972 mutta suojeluohjelmien ja istutuksen avulla laji on saatu palautettua tietyille alueille. Valkobeisa on yksi Yhdistyneiden Emiirikuntien kansallisista symboleista ja kuvattuna 50 dirhamin setelissä.

Viimeisen päälle entistettyjen Land Roverien jono etenee aavikolla vain tiukasti merkittyä reittiä pitkin.

Vain puolen tunnin ajo Dubain ultramodernista keskustasta, ja aavikko yllättää.

Aavikolla voi nähdä ylväitä valkobeisoja.

Aavikkoajelun päätteeksi ihaillaan auringonlaskua dyyneillä sekä taitavan haukkojen kouluttajan esitystä metsästyshaukoista. Koulutetulla linnulla on varmuudeksi myös satelliittipaikannin, sillä linnut ovat arvokkaita. Maassa toimii haukoille oma erikoissairaala ja monilla Yhdistyneen Arabiemiraattien haukalla on myös oma passi matkustamista varten. Haukkojen kasvatuksella ja haukkametsästyksellä on Yhdistyneissä Arabiemiraateissa neljän tuhannen vuoden perinteet.

Näytöksen aikana on syytä istua hiljaa paikoillaan, sillä haukka suhahtelee ihmisten välistä siipisulkien kärjet yleisön poskia hipoen.

Kuumailmapallosta avautuu henkeäsalpaava näkymä aavikolle.

Haukka nousee pääosaan myös aikaisin aamulla ennen auringonlaskua ilmaan nousevassa kuumailmapallossa. Isoon koriin otetaan kyytiin 24 ihmistä ja kolmevuotias Aven -haukka kouluttajansa kanssa. Kilometrin korkeudessa Avenin nahkainen silmiä suojaava huppu poistetaan ja haukka pyrähtää lentoon – ja laskeutuu muutaman kierroksen jälkeen kuumailmapallon korin reunalle poseeraamaan kameralle.

Kuumailmapallosta nähtynä nousevan auringon valossa kylpevä dyynimaisema on kuin satukirjan kuvitusta. Vajaan tunnin lento on pehmeä ja miellyttävä kokemus, mutta laskeutumisessa tulee mieleen huvipuiston kieputuslaitteet – ennakkoon harjoiteltu turvallisen laskeutumisen kyykkyasento on todellakin tarpeen.