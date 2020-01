Kaliforniassa kasvanut ”hiihtopummi” Jimmy Petterson, 70, on hiihtänyt lähes kaikkialla, missä maapallolla voi hiihtää

Jimmy Petterson on kuumassa Kalifornian Beverly Hillsissä hiihtohulluksi kasvanut historianopettaja. Hän arvelee hiihtäneensä useammassa paikassa kuin kukaan muu.

Jimmy Petterson, 70, on hiihtänyt lähes kaikkialla, missä maapallolla voi. Hän on hiihtokirjailija, hiihto-opas – ja kuten itse sanoo: hiihtopummi.

Mutta hän on myös paljon muuta.

– Minulla on kaikenlaisia mielenkiintoisia ajatuksia, hän toteaa muutaman tunnin keskustelun aikana usein.

Ja tuon intron jälkeen hän saattaa tarttua kitaraan ja soittaa itse kirjoittamansa kappaleen I’m Just a Human Being.

Tai kertoa kirjoittamastaan, osittain omaelämäkerrallisesta romaanista.

Tai teoriastaan, jonka mukaan Yhdysvaltojen sisällissodan olisi ehkä sittenkin pitänyt päättyä toisin. Ei olisi ollut suurta Yhdysvaltain liittovaltiota, mutta ei olisi ollut Pettersonin mielestä tosin muutamaa kyseenalaista Yhdysvaltain presidenttiäkään eikä Yhdysvaltain – eli Pettersonin maailmassa omilleen jääneiden Kalifornian ja itärannikon – kehitys olisi pysähtynyt.

Jimmy Petterson on kotoisin Yhdysvalloista. Suuren osan aikuiselämästään hän on viettänyt suksilla eri puolilla maailmaa.

– Vuonna 1946 Yhdysvallat oli maailman paras paikka. Muu maailma oli kärsinyt toisesta maailmansodasta, ja Yhdysvaltain tulevaisuus näytti hyvältä, hän sanoo.

Suuren osan aikuiselämästään Petterson on katsellut Amerikan-meininkiä etäältä, lähinnä Euroopasta hiihtolasien läpi. Tukikohtia on niin Itävallassa, Ruotsissa kuin Suomessakin.

– Nykyisin olen aika antiamerikkalainen, kuten ehkä puheista kuuluu, hän sanoo.

Provokaatiolta kuulostavalle kommentille on kuitenkin kaksi painavaa perustelua: ensinnäkin historianopettajaksi aikanaan opiskellut Petterson tuntee synnyinmaansa menneisyyden.

– Historiaa voi opiskella väärin. Niin, että opettelee vain listan vuosilukuja, tapahtumia, sotia ja ihmisten nimiä. Tulisi pikemminkin ymmärtää, että historiassa on ennen kaikkea kyse erilaisten ajatussuuntausten, filosofioiden kehittymisestä ja muuttumisesta, niiden vaikutuksista yhteiskuntiin ja ihmisten elämään.

Hiihtämässä aavan meren äärellä Islannissa.

Toiseksi hän on nähnyt muuta maailmaa paljon enemmän kuin yhdysvaltalaiset keskimäärin. Hän sanoo ymmärtävänsä ihmisiä, jotka äänestävät Trumpia presidentiksi ja uskovat, kun tämä vakuuttaa heidän asuvan ”maailman hienoimmassa maassa”.

– He eivät tiedä muusta, koska eivät todennäköisesti ole matkustelleet pahemmin edes Yhdysvalloissa – saati, että he olisivat koskaan käyneet ulkomailla, Petterson sanoo.

– Minä olen käynyt 95:ssä eri maassa. Niistä 70:ssä olen hiihtänyt.

Mutta miten Petterson kasvoi hiihtäjäksi Beverly Hillsin ikuisen auringon alla?

Hänen itävaltalaissyntyinen äitinsä pakeni toista maailmansotaa Yhdysvaltoihin. Hän asettui Beverly Hillsiin, Los Angelesin piirikunnan hienostoalueena tunnettuun paikkaan.

– Äidistä tuli tiettävästi Kalifornian ensimmäinen naispuolinen hiihto-opettaja, Petterson kertoo.

Jimmy Petterson on hiihtänyt lähes kaikkialla, missä voi hiihtää. Kuvassa hän on Grönlannissa.

Ja vaikka lunta ei palmuista ja viihdebisneksestä tuttuun osavaltioon usein liitetäkään, Kaliforniassa on myös hyvät hiihtomahdollisuudet. Beverly Hillsistä ajaa parissa tunnissa vaikkapa San Bernardinon vuorille – ja siellä on talvisin lunta ja toimivia hiihtokeskuksia.

Siellä Jimmy Pettersonkin hiihti ensimmäisen kerran.

Hiihtokokemuksiaan Petterson on koostanut kahdeksi järkälemäiseksi kirjaksi. Skiing Around The World I sisälsi luonnehdintoja niistä paikoista, joissa Petterson oli kirjan ilmestyessä vuonna 2005 hiihtänyt. Suomesta olivat Ylläs, Pyhä, Luosto ja Ruka. Kirjaa on myyty yli 10 000 kappaletta.

Teos poiki Pettersonille suomalaisvetoisen tv-sarjan, jota esitettiin myös Norjassa. Vuonna 2007 kuvattu Kadonneen lumen metsästäjät vei ”kokeneen hiihtopummin johdolla eksoottisiin hiihtomaihin”.

Jimmy Petterson on kirjoittanut kokemuksistaan kirjoja.

Eksoottisia hiihtopaikkoja mahtuu myös uuteen, syksyllä 2019 julkaistuun Skiing Around The World II -teokseen.

– Ugandassa suksia piti kantaa vuoristoon pari päivää ennen kuin se sadan metrin hiihtopaikka löytyi, Petterson naurahtaa.

Ja onpa Petterson tietysti hiihtänyt myös ostoskeskuksessa Dubaissa.

– Yleensä en laske sisähalleja hiihtopaikoiksi, mutta Dubain halli on niin laajalti tunnettu, että halusin kokeilla sen.

Kuriositeettien vastapainoksi kirjassa esitellään runsaasti perinteisiä hiihtokeskuksia, Suomestakin on mukana useita muun muassa pääkaupunkiseudun lähistöltä.

Jimmy Petterson Kashmirissa...

...ja Moskovassa.

Suhde Suomeen syveni alun perin jo 1990-luvulla, jolloin Petterson näki läheltä myös Nokian nousun matkapuhelinten ykkösbrändiksi maailmassa.

Paljolti Itävaltaan viime vuosikymmeninä asettunut Petterson sai 1990-luvun alussa tyypillisen tilauksen: Saalbachiin olisi tulossa seurue, jonka kanssa pitäisi hiihtää ja viettää aikaa.

Petterson otti keikan – ja tuli tutustuneeksi Nokian matkapuhelinyksikköä tuolloin johtaneeseen Anssi Vanjokeen.

Petterson laskettelemassa Saalbachissa Itävallassa.

– Tuo reissu onnistui niin hyvin, että seuraavana vuonna Nokia varasi Alpeilta kokonaisen hotellin viikoksi uusien tuotteidensa lanseeraamiseen, Petterson muistelee.

Vaikka Vanjoki ja kumppanit viihtyivät lähinnä alamäessä, suomalainen matkapuhelinteollisuus ampaisi tuolta jyrkkään ylämäkeen.

Yhteys Vanjokeen on säilynyt. Pettersonin mukaan he tapaavat aika ajoin Itävallassa. Käyvät suksilla, ottavat lasillisen ja muistelevat menneitä.

Pelkkään muistelemiseen Petterson ei vielä aio keskittyä. Hän aikoo kirjoittaa lauluja ja kirjoja tulevaisuudessakin.

Ja hiihtää.

– Hiihtäminen on elämäni juttu, ei siitä mihinkään pääse, Petterson sanoo.

– Olen hiihtänyt elämässäni yli 4 500 päivää. Se merkitsee yli 13:a vuotta suksilla päivittäin. Tuskin kukaan muu on hiihtänyt yhtä monessa paikassa kuin minä.

skiingaroundtheworldbook.com