Fidži on Tyynenmeren helpoimmin saavutettavia paratiiseja: Upeat rannat ja 3 muuta syytä, miksi saarivaltio vie sydämen

Fidžiin kuuluu kolmisen sataa saarta, joista satakunta on asutettuja. Osa saarista on yksityisomistuksessa, ja niissä voi olla vaikkapa vain yksi hotelli.

Kaukaisella Fidžillä odottavat idylliset rantamaisemat ja leppoisa elämänmeno. Unohtumattominta ovat silti paikallisten isot hymyt.

1. Iloisuus

”Bulaaaa”, hihkaisee kitaraa soittava miesnelikko lentokentällä. Heillä on pitkät, kukalliset, hametta muistuttavat sarongit eli sulut yllään, tuoreet kukat korvien takana ja suuret hymyt kasvoillaan. Matkailijan kaulaan pujotetaan simpukankuorista tehdyt helmet. ”Tervetuloa Fidžille!”

”Bulaaaa”, kajahtaa ilmoille myös hotellin puulaiturille kerääntyneen joukon suusta, kun vene liukuu sen kylkeen. Taas soitetaan kitaraa, lauletaan ja hymyillään suut korvissa – sekä sujautetaan simpukkahelmet tulijoiden kaulaan. ”Tervetuloa Mana-saarelle!”

Fidžiläiset eivät ole turhaan kuuluja ystävällisyydestään. Torillakin saa kaupanpäällisiksi suuren hymyn.

Torilla, kaupassa ja kadulla kulkiessa, kaikkialla, kajahtelevat bula-huudot reippaasti ja kuuluvasti.

Harvassa maassa matkailija tuntee olonsa yhtä tervetulleeksi kuin Fidžillä. Harvassa maassa ihmiset vaikuttavat yhtä vilpittömän iloisilta.

2. Rentous

”Fiji time”, huomauttavat paikalliset ylpeinä, kun kaikki tapahtuu kiireettä ja omaan tahtiin: hotellihuoneen perussiivous kestää tunnin ja ravintolassa ruoka ei tahdo valmistua millään, vaikka muita asiakkaita ei olisi. Paikalliset kävelevätkin puoliteholla. Ei kannata pyristellä vastaan, vaan koettaa ottaa opiksi.

Tunnelma on kaikkialla leppoisa ja kiireetön. Monella saarella on vain jokunen hotelli, joten rauhallisuus säilyy.

Vapaa-ajalla fidžiläiset kokoontuvat mieluusti jonkun kotiin, olemaan ja jutustelemaan, ja samalla siemaillaan aina kavaa. Mutaveden värinen juoma sekoitetaan pippurikasveihin kuuluvan kavan juurista tehdystä pulverista ja vedestä. Se poistaa stressiä ja rentouttaa, sanovat. Jos juo liikaa, puhe vaikeutuu ja alkaa nukuttaa.

Kun on rugby-ottelu, kaikki linnoittautuvat sisälle tv:n ääreen, juomaan kavaa. Sunnuntait omistetaan kirkolle, perheelle ja joutilaisuudelle. Rannalle voidaan mennä piknikille, mutta uiminen on lähinnä lasten puuhaa.

3. Rannat

Pääsaarella Viti Levulla, jossa on kansainvälinen lentokenttä, rannat ovat kehnoja, mutta sitäkin hienompia ne ovat Fidžin vehreillä pikkusaarilla, joita on kolmisen sataa.

Fidžin komeimmat rannat löytyvät pieniltä saarilta. Niihin kuljetaan pikaveneillä pääsaarelta.

Nopeimmin valkoisen hiekan, turkoosin meren ja koralliriuttojen luo pääsee Mamanuca-saaristossa, jonka lähimmille saarille on tunnin venematka pääsaarelta. Saarilla on paikallisten kyliä ja eri tasoisia hotelleja, ja riutoilla ja rannoilla voi sukeltaa ja snorklailla.

Fidžin upeimmat rannat löytyvät kauempaa, Yasawa-saaristosta.

4. Helppous ja eksoottisuus

Fidži on suosittu matkakohde, jossa on paljon turisteja varsinkin australialaisten ja uusiseelantilaisten loma-aikoina. Heille Fidži on helppo, turvallinen ja mukava hotelli- ja rantalomakohde, jossa vieläpä puhutaan hyvää englantia, maan toista virallista kieltä.

Kylävierailu alkaa perinteisillä tervehdysseremonioilla, joihin kuuluu kavan juonti.

Suomalaisen silmissä luonto on hyvinkin eksoottista ja saaret paratiisimaisia. Turistiretkilläkin näkee vilauksen kylien perinteisestä elämänmenosta ja tavoista. Kaikki paikkakunnan miehet kerääntyvät päällikön johdolla tervetuliaisseremoniaan ja sekä isännät että vieraat siemaisevat vuorollaan yhteisestä puukupista kavaa. Maniokkia, kanaa ja banaania sisältävät lounas kypsennetään maauunissa, ja lopuksi otetaan soittimet esille ja tanssitaan.

