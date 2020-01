Amerikkalainen ystävätär saapui Helsinkiin mukanaan yllättävät matkatavarat: ”Niitä kun ei Suomesta saa”

Mitä meistä ajatellaan ulkomailla? Lukijat kertoivat!

Suomessa vierailevien turistien ja täällä koskaan käymättömien ulkomaalaisten käsitykset maastamme ovat aina kiinnostaneet meitä.

Kuten aiemmin kerroimme, Suomeen ja suomalaisiin liittyy paljon muitakin stereotypioita ja väärinymmärryksiä kuin tuppisuinen, jörö perusluonne ja kaduilla maleksivat jääkarhut.

Juttu herätti kiivasta keskustelua myös Ilta-Sanomien lukijoiden keskuudessa. Eritoten italialaisten ihmetys tavastamme maksaa kaikki pikkusummatkin pankkikortilla muodostui varsinaiseksi kuumaksi perunaksi.

Italiassa pohditaan näet, onko suomalaisille raha tiukassa, vai onko kortin käyttö joku 80-lukuinen jäänne.

– Kortti ja vastaavat mobiilimaksut ovat nykypäivää, eli tässäkin ollaan edellä muun muassa Italiaa, esimerkiksi nimimerkki Nokinäätä tokaisee.

IS:n lukijat nostivat jutun kommenttiosiossa esille myös monia muita mielenkiintoisia ajatuksia, joita ulkomaalaisilla on suomalaisista. Oletko itse törmännyt näihin?

”Ei hipsutella”

– Siskoni asuu Australiassa, ja hänen poikaystävänsä oli myös kiinnittänyt huomiota siskoni kävelytyyliin. Ei ihmetellyt enää sen jälkeen, kun kävi kerran Suomessa talvella. Meillä on kuulemma jotenkin varmempi, koko jalan kattava kävelytyyli. Ei hipsutella, vaan kävellään koko jalalla varmasti. Koska talvella on liukasta pitkän aikaa, niin jalathan siinä tulisi kipeeksi, jos hipsuteltaisiin menemään!

”Niitä kun ei Suomesta saa”

– Ystävätär, aito jenkki, tuli kesälomalle Helsinkiin. Toi tullessaan ilmapalloja ja tamponeja, niitä kun ei Suomesta saa, oli hänelle kerrottu.

Ulkomaalaisille kauhistus

– Kun menen kauppaan, jätän auton oven lukitsematta ja avaimet virtalukkoon. Se on monille ulkomaalaisille kauhistus. Toki isommissa suomalaiskaupungeissakaan näin ei kannata tehdä.

Metsätkö pelottavia? Niin ovat ajatelleet ainakin lukijan yhdysvaltalaisystävät.

Ihmeteltävää piisasi Amerikan vierailla

– Tuli vieraita Amerikasta. Kuljetin heitä Hämeenlinnan ja Pälkäneen kautta Tampereelle. Heistä pelottavaa olivat metsät tien ympärillä. Eivät myöskään millään uskoneet, että risteilylaivat, joita näkivät West Palm Beachissä, olivat Suomessa tehtyjä.

– Sitten aviopari ei voinut yhdessä mennä saunomaan... He ihmettelivät yhden otteen vesihanoja – tulivat Britannian kautta, olivat siellä ensin opiskelukaupungissaan. Oli ihmeiden ihme, että saatoin käydä 50 metrin päästä pellosta nostamassa perunoita: ovatko turvallisia syödä? Entä voiko järvissä käydä uimassa turvallisesti – onko vesi varmasti tutkittu?

Jalkapallokenttä keskellä talvea?

– Jenkeistä kotoisin oleva vieraamme ihmetteli keskellä talvea vihreänä pönöttävää lämmitettyä jalkapallokenttää keskellä lumikinoksia kymmenen asteen pakkasessa.

Vettäkö!

– Tarjosin hollantilaisille täällä Suomessa kahvia, konjakkia ja vesilasin. Pitivät outona veden tarjoamista, kun Hollannissa vettä käytetään ainoastaan suihkussa.

Nimimerkillä ”hyvä kysymys”

– Ruotsalaiset tuttavamme ihmettelevät iltakävelyllä omakotialueella: miksi verhot ovat ikkunoissa päivisin ja iltaisin kokonaan kiinni? Muutenkin aina niin pimeää!

Suomalaisten maidonjuonti ihmetyttää.

Maito maistuu

– Maailmaa paljon nähneenä voin vahvistaa sen, että missään muualla eivät aikuiset juo maitoa kuin korkeintaan kahvin kera.

Muutkin saunovat ”oikein”

– Eivät suomalaiset ole ainoita, jotka saunovat alasti. Ainakin venäläiset, saksalaiset, ruotsalaiset ja virolaiset saunovat oikein, eli alasti. Mikään ei suomalaisesta tunnu niin hölmöltä kuin se, että mennään pyyhkeeseen kääriytyneenä saunaan. Pyyhettä kuuluu käyttää vain saunassa käynnin jälkeen ihon kuivaamiseen.

Kylmä olut ihmetyttää

– Kyllähän oluen juominen kylmänä on sellainen asia, joka on kaikkia ulkomaalaisia ihmetyttänyt, ei päinvastoin. Samoin ravintola-annosten koko on varmaan monien erinäisten syiden takia aika pieni täällä, mutta mikään ei estä tilaamasta lisää.

Oletko sinä törmännyt turistien ihmettelyihin Suomesta tai oletko itse ihmetellyt maailmalla jotain paikallista tapaa? Jatka keskustelua alla!