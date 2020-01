”Siihen loppui hyvä etu” – hotelliöiden hinnannousu harmittaa asiakkaita

Edullisten Sokos Hotel -yöpymisten poistuminen Finnairin valikoimasta harmittaa monia.

Original Sokos Hotelleihin on saanut jo vuosia hankittua Finnairilta edullisen voucherin, jolla yöpyminen on maksanut 1 000 Finnair Plus -pisteen lisäksi hieman alle 60 euroa. Vuoden vaihteen jälkeen tarjolla on enää yhden kategorian voucher, joka käy jatkossa kaikkiin Sokos-hotelleihin. Voucherin hinta on kuitenkin edellistä monta kymppiä kalliimpi, jos on halunnut yöpyä nimenomaan Original-tasoisessa hotellissa.

Ilta-Sanomien tavoittamat, paljon palkintoöitä käyttäneet matkustajat ovat olleet muutoksesta harmissaan.

– Juuri eilen ruvettiin ihmettelemään, ettei Original-vouchereita ole enää Finnairilla myynnissä, 40-vuotias Miska ihmettelee.

Miska on yöpynyt vouchereilla vähintään kerran kuukaudessa yleensä lapsensa kanssa ja hyödyntänyt samalla hotellien sauna- ja uima-allasosastoja. Jatkossa Miska ei aio etua hyödyntää.

– Se menee jo liian kalliiksi, Miska laskee.

Paljon Finnairilla lentävä Jyri, 39, kuuli muutoksesta IS:lta.

– Onpa todella, todella harmi. Siihen loppui hyvä etu, Jyri sanoo.

– Siinä oli todella hyvä value, Jyri harmittelee.

Myöskään Anu, 44, ei aio jatkossa enää käyttää palkintoöitä.

– En minä siitä satasta maksa, hän sanoo IS:lle. Anu on käyttänyt voucher-öitä esimerkiksi mennessään laskettelemaan Lappiin.

– Olen jakanut matkan kahteen osaan. Jatkossa täytyy ajaa yhtä soittoa, Anu harmittelee.

Finnair ei suostunut kertomaan IS:lle tarkkoja Sokos Hotel -voucherien myyntilukuja, mutta kyseessä on Finnairin mukaan ”yksi suosituimmista tuotteista”.

Myös Sokos Hotels sanoo, ettei julkaise voucher-yöpymislukuja.

– Tällaista tietoa emme yhteistyöstämme julkaise, Sokos Hotellien markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Vitie kommentoi.

Molemmat yritykset kertovat, että muutos on tehty yhteistyössä.

– Neuvottelemme hinnat aina yhdessä hotellikumppaneidemme kanssa. Ja pidätämme oikeuden muuttaa hintoja. Esimerkiksi nyt Sokos Hotel -voucherin hinta nousi, mutta toisen hotellikumppanimme hinta laski, Simon Barrette Finnairin viestinnästä kertoo.

Barrette muistuttaa, että vuonna 2019 ostetut voucherit kelpaavat edelleen ja koko voimassaoloaikansa ajan.