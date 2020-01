Lux Helsinki valaisee kaupungin – näin lumoavalta pääkaupunki kohta näyttää

Valotaidefestivaali Lux Helsinki starttaa huomenna lauantaina, ja valaisee kaupungin viideksi päiväksi. Luontoteema on läsnä useammassakin teoksessa.

Helsingin sisäpihat, aukiot ja rakennustaiteelliset helmet muuntuvat jälleen ainutlaatuisiksi kaupunkitaideteoksiksi, kun Lux Helsinki valaisee kaupungin viideksi päiväksi lauantaista alkaen. Teoksia on yhteensä yhdeksän, ja niiden lisäksi mukana on 15 satelliittiteosta.

Lux Helsinki järjestetään 4.–8. tammikuuta, ja sen varsinainen reitti kulkee Tuomiokirkolta Tokoinrantaan. Teokset ovat avoinna klo 17–22 välisenä aikana, ja viimeisenä päivänä myös klo 7–9, festivaalia järjestävä Helsingin tapahtumasäätiö kertoo tiedotteessa.

– Odotamme viiden päivän aikana puolta miljoonaa kävijää. Reitti on suunniteltu niin, että se pystyy ottamaan vastaan isoja yleisömääriä, kertoo Lux Helsingin kuratoinnista vastaava Ilkka Paloniemi.

12. kerran järjestettävä Lux Helsinki koostuu vanhoista ja uusista teoksista. Noin puolet teoksista on uusia.

Ilta-Sanomat tutustui valotaidefestivaaliin etukäteen. Näin upealta Helsinki kohta näyttää:

Tuomiokirkko kuin valtava lyhty

Teos on nimeltään SunWind. Aurinko hehkuu myös yöllä, inspiraationa toimineet revontulet osoittavat.

Senaatintorin laidalla sijaitseva Tuomiokirkko on valaistuna kuin valtava kaupunkia valaiseva lyhty. SunWind-teoksen takana on itävaltalainen valo- ja projisointitaiteilija Teresa Maron. Työn inspiraationa on toiminut paitsi kirkon ja kaupungin vuorovaikutus, myös skandinaavinen historia, aurinkotuulten hehku ja niiden liikkuminen valon ja pimeyden välillä.

Topelian pihalla lämmin punainen tila

Topelian sisäpihalla kulkija pääsee mukaan interaktiiviseen teokseen, joka johdattaa katsojan mystisen lämpimään punaiseen tilaan. Reitti on 27 metriä pitkä.

Topelian sisäpihalla ylistetään punaista mystisessä ja lämpimässä tilassa. The Bridge on liettualaisen M4 artists -ryhmän interaktiivinen teos. Kulkija saa osallistua teokseen kulkemalla 27 metriä pitkän punaisen teoksen läpi, joka herättelee mielikuvitusta, iloa ja lapsenomaista naurua.

The Bridge herättelee mielikuvitusta, iloa ja lapsenomaista naurua.

Tuttu suosikki Kaisaniemen puistossa

Näyte Lyhtypuistosta vuodelta 2019.

Mukana on myös ennestään tuttuja suosikkeja. Kaisaniemen puistoon rakentuu tänä vuonna tuttu Lyhtypuisto, jossa on yhteensä 400 lyhtyä. 60 niistä on uusia. Teoksen tekemiseen ovat osallistuneet lapset, nuoret, opiskelijat ja taiteilijat.

Luontoteema useissa teoksissa

Luontoteema on läsnä tänä vuonna useammassakin teoksessa. Jere Suontaustan Kaisaniemenrannassa puun oksalta huhuileva veistosmainen Peilipöllö (Bubo Speculus) luo katseensa ihmisiin ilmastokatastrofin ja joukkosukupuuton partaalla.

Tokoinrannan venelaiturilla sijaitsevan Magic Mirror -teoksen taiteilija Meri Ekola puolestaan inspiroitui veden ympäröimästä teospaikasta, joka johdatti hänet pohtimaan ikiaikaista viehtymystämme peilikuvaa kohtaan.

Poikkeuksellisen kauniita rakennuksia esiin nostava Lux Arkkitehtuuri -sarja valaisee tänä vuonna Helsingin kaupunginteatterin. Reitin päättävä day and night muuntaa rakennuksen julkisivun maisemaksi, joka muistuttaa luonnon mykistävästä kauneudesta. Teoksen on suunnitellut Visual45:n Eero Helle, ja siinä kuullaan Kimmo Pohjosen musiikkia.

Satelliittiteokset ja valoaiheinen ohjelma täydentävät festivaalielämyksen

Reitin teosten lisäksi valotaidetta voi ihailla kuudessa satelliittikokonaisuudessa aina Espoon Hanasaaresta Itäkeskukseen asti. Satelliittien myötä valotaidetta päästään näkemään esimerkiksi sisätiloissa ja hyvin poikkeuksellisissa ympäristöissä, kuten Korkeasaaressa. Joihinkin satelliitteihin ja oheisohjelmaan liittyy rajoituksia tai pääsymaksu.

Lux Helsingin satelliittiteos Moments in drift on Janne Aholan teos, jossa Rut Brykin reliefi Kaupunki auringossa herää eloon aivan uudelle tavalla.Kaupungintalolla sijaitseva teos pyörii looppina ilman varsinaista loppua tai alkua. Teosta on tarkoitus katsoa kuin taulua tai patsasta, eikä niin kuin lineaarista videoteosta. Teoksen äänisuunnittelusta vastaa Tommi Toivonen.

Lux Helsingin yhteydessä järjestettävä ravintolakokonaisuus Lux Helsinki Eat esittelee tänä vuonna yli 20 ravintolaa, joissa on tarjolla festivaalia varten suunniteltuja annoksia ja menukokonaisuuksia.

Festivaalin viimeisenä päivänä järjestetään Lux Aamu. 8.1. muutamia teoksia avataan aamuvirkkujen iloksi klo 7–9.

Lux Helsinki järjestetään 4.–8.1.2020. Festivaali koostuu pääreitistä, jossa on yhdeksän teosta ja kuudesta satelliittikohteesta, joissa on 15 teosta. Festivaalin yhteydessä järjestetään avajaisklubi, symposium ja oheisohjelmaa. Reitti on avoinna päivittäin klo 17–22 ja Lux Aamuna 8.1. klo 7–9.

Kaupungintalolla sijaitsee myös Nohlabin satelliittiteos Streamline. Teoksessa on digitaalisesti simuloituja muuttuvia ja virtaavia nesteitä, joiden liike vaan jatkuu suunnan ja muodon muuttuessa.