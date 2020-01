5 nousevaa matkakohdetta vuodelle 2020 – kuinka monesta olet kuullut?

Matkailussa puhaltavat uudet tuulet. Tunnetko jo näitä nousevia matkakohteita?

Matkailussa on havaittavissa nouseva trendi. Siinä missä klassikkokohteiden suosio ei näytä hiipumisen merkkejä, löytyy tuiki tuntemattomille matkakohteille oma kannattajakuntansa. Miksi mennä paikkoihin, joissa turisteja on paikoin liikaa, kun maailmalla on muutakin nähtävää?

Booking.comin tuoreen selvityksen mukaan jopa 70 prosenttia matkailijoista haaveilee matkailukokemuksista, joita he eivät ole koskaan aiemmin kokeneet. Samalla matkahakusivusto selvitti kymmenen nousevaa matkakohdetta vuodelle 2020.

Kerromme niistä osan, loput voit lukea täältä!

Ninh Binh, Vietnam

Vietnam on suomalaisten nouseva matkailusuosikki. Isossa maassa on vain valittava, tekeekö reissun etelän rannoille vai pohjoiseen. Ninh Binh sijaitsee maan pohjoisosassa, ja usein sinne tehdään reissu Hanoista.

Riisipelloistaan tunnettu Ninh Binh on todella kaunis, joten ei ihmekään, että sitä kutsutaan lempinimellä sisämaan Halong Bay. Alueen ympärille levittäytyviin karstivuoriin voi tutustua bambuveneen kyydissä.

Seogwipo, Etelä-Korea

Monet matkailijat ovat jo löytäneet Etelä-Korean Soulin, mutta Seogwipo ei sano suurelle yleisölle mitään.

Kohde sijaitsee Korean niemimaan eteläpuolella sijaitsevalla Jejun saarella. Vilkas rannikkokaupunki on aktiivimatkailijan unelma. Kristallinkirkkaista vesistään ja sammuneesta Hallasan-tulivuorestaan ja vesiputouksistaan tunnettu paikka tarjoaa tekemistä ainakin sukelluksen ja patikoinnin ystäville.

Świnoujście, Puola

Puola on suomalaismatkailijoiden suosikkikohde, mutta enemmistö suuntaa pääkaupunki Varsovaan, hurmaavaan Krakovaan tai Gdanskiin, jonka lähellä sijaitsee mukavia rantakohteita.

Toisella suunnalla, Puolan luoteisnurkassa sijaitsee kaupunki, joka tarjoaa nähtävää erityisesti merenkulun ystäville.

Świnoujście on kaunis satamakaupunki, jossa sijaitsee muun muassa kiehtova kalastusmuseo sekä majakka, jonka historia ulottuu vuoteen 1957.

Kaupungissa on myös pitkä valkohiekkainen Swinoujscien ranta, jossa voi kokeilla vaikkapa leijalautailua.

Zabljak, Montenegro

Hurmaava Montenegro kuuluu kasvaviin suomalaissuosikkeihin, käy ilmi Momondon tuoreesta selvityksestä.

Maan tuntemattomampiin helmiin kuuluu Montenegron vuoristoisessa pohjoisosassa sijaitseva Žabljakin kaupunki, jonka rajalla sijaitsee myös Unescon maailmanperintökohteisiin kuuluva Durmitorin kansallispuisto.

Zabljak on luontomatkailijan unelma.

Kansallispuistossa voi harrastaa muun muassa vuorikiipeilyä, koskenlaskua ja alppihiihtoa. Alueen matkailuhelmiin kuuluu myös Đurđevićan silta, josta voi ihailla maisemia laaksoon.

Kaukokohteiden nousija Kap Verde

Nousevia matkakohteita ovat listanneet myös alan muut tekijät.

Matkahakukone Momondo kertoi joulukuussa, että vuonna 2019 yksi matkakohde oli ylitse muiden.

Lentohakujen määrä kasvoi Slovakiaan peräti 121 prosenttia.

Osasyy Kroatian nousulle lienee se, että maassa järjestettiin keväällä jääkiekon MM-kisat. Paikan päällä oltiin todistamassa sankoin joukoin, kun Suomi nappasi Marko ”Mörkö Anttilan” johdolla kultaa.

Matkapakettien nousija on kaukomatkakohde Kap Verde, joka on Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL ry:n mukaan nostanut suosiotaan jo toista talvea peräkkäin.

Kap Verdelle on tarjolla tänä talvena lähes 11 500 matkaa, mikä on edellisvuotta noin 18 prosenttia enemmän. Talven matkapakettien Top 10 -listalta Kap Verde löytyy kokonaissijalta kuusi.