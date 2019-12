Älä matkusta tänne – matkailun ammattilaisen listalta löytyy monta tuttua suosikkia, joita sinunkin pitäisi välttää

Älä matkusta tänne -listalta löytyvät muun muassa suursuosikit Amsterdam ja Bali.

Matkailu on ihanaa, rentouttavaa ja erittäin inspiroivaa, mutta ei täysin ongelmatonta.

Matkailualan ammattilainen ja matkabloggaaja Annika Rautiola avaa turismin aiheuttamia ongelmia blogissaan Tarinoita maailmalta.

Kanadassa asuva nainen listaa nyt tuoreessa blogikirjoituksessaan kohteet, joihin matkustamista kannattaa harkita kahteen otteeseen. Kerromme niistä osan, koko listan voit lukea täältä.

On nimittäin olemassa kohteita, jotka eivät yksinkertaisesti ole valmiita vastaanottamaan nykyistä matkailijoiden määrää.

”Useimmiten nämä ovat kehittyviä matkakohteita, jotka ovat nousseet suosioon verrattain nopeasti, tai sitten jo vakiintuneita matkakohteita, joiden suosio houkuttelee yksinkertaisesti liikaa matkailijoita, vaikka vankka matkailuinfrastruktuuri onkin olemassa”, Rautiola muistuttaa.

Älä matkusta tänne vuonna 2020:

1. Amsterdam

Amsterdam kuuluu suomalaisten suosikkeihin, sillä suhteellisen lähellä sijaitsevaan hollantilaiskaupunkiin saa monesti edullisia lentoja.

Viime vuosina Amsterdamin turismin ongelmat, kuten sikailevat matkailijat ja tupaten täynnä oleva keskusta, ovat kuitenkin nousseet useasti otsikoihin. Amsterdamin matkailumäärät ovat nousseet jatkuvasti. Suorastaan pelottavien laskemien mukaan vuosittaisen turistimäärän ennakoidaan nousevan yli 30 miljoonaan kävijään vuoteen 2030 mennessä, Annika Rautiola kertoo blogissaan.

Tilanne on mennyt niin pitkälle, että Amsterdam on lopettanut kaupungin markkinoinnin matkailumielessä. Sen sijaan Amsterdamia mainostetaan nyt yhteytenä maan muihin kaupunkeihin.

Matkailun hillitsemiseksi on tehty jo Amsterdamissa erinäisiä toimia.

Muun muassa uusien hotellien ja matkamuistomyymälöiden rakentaminen on pysäytetty, lentokentän kapasiteettia on rajattu ja risteilylaivojen pysähtymispaikka on siirretty kauemmas kaupungin keskustasta. Lisäksi matkailuviranomaiset ovat uhanneet hotelleja ja baareja sulkemisella elleivät ne saa huonosti käyttäytyviä asiakkaitaan kuriin, Rautiola luettelee.

Matkabloggaaja Annikan Älä matkusta tänne -listalta löytyy muun muassa Amsterdam.

Amsterdamin on valinnut vältettävien matkailukohteiden listalle myös Independent-lehti, jonka tuore artikkeli ehdottaa Amsterdamin tilalle 30 minuutin junamatkan päässä olevaa Rotterdamia.

Muita vältettäviä paikkoja Euroopassa ovat Independentin mukaan Islanti, Belgian Brugge sekä Italian Rooma ja Venetsia.

2. Bali

Muistat varmaan surulliset muovipussikuvat Indonesian saarelta Balilta?

Balin maine ongelmallisena matkakohteena on kiirinyt jo pitkälle. Silti sinne matkustetaan kiihtyvään tahtiin. Rautiolan mukaan Bali vastaanottaa vuosittain noin 4,5 miljoonaa matkailijaa, mikä on suurin piirtein sama määrä, mitä Balilla on asukkaita.

Turismi onkin tuonut mukanaan valtavan jäteongelman. Bali Environment Agency kertoi tämän vuoden alussa, että saari tuottaa noin 3800 tonnia jätettä päivittäin. Tästä vain 60 prosenttia päätyy kaatopaikalle.

Annika kehottaa välttämään myös Balia.

Rautiola huomauttaa, että Indonesian viranomaiset ovat onneksi alkaneet kampanjoida etenkin muovijätettä vastaan. Helmikuussa 2017 Indonesian hallitus lupasi, että muovijäte vähenee 70 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Jos matka Balille on kuitenkin jo varattu, matkabloggaaja muistuttaa pitämään mielessä saaren rajalliset jätteenkäsittelymenetelmät.

”Älä jätä esimerkiksi tyhjiä shampoopulloja kohteeseen vaan tuo ne kotiin kierrätettäviksi, ja vältä muovituotteiden ostamista paikan päältä.

3. Isot risteilyalukset

Esimerkiksi Karibian-risteilyn edut ovat lukuisat: matkanteko on helppoa, ja yhdellä kerralla näkee monta kohdetta ilman matkalaukkujen purkamiseen ja pakkaamiseen liittyvää rumbaa.

Toinen puoli on karumpaa luettavaa. Laivat nimittäin saastuttavat ympäristöään – niin maata, merta kuin ilmaakin, Rautiola muistuttaa.

Isot risteilyalukset saastuttavat monin tavoin, Annika kertoo.

Jos risteilylle kuitenkin haluaa lähteä, Annika Rautiola suosittelee valitsemaan pienen ja uuden laivan. Mitä uudempi laiva, sen parempi vaihtoehto se on yleisesti ottaen ympäristölle.

4. Airbnb

Moni valitsee nykyään hotellin sijaan Airbnb:n kautta vuokratun asunnon.

Harva kuitenkaan ajattelee, että valinta voi tuoda mukanaan monta muttaa.

Useimmissa kaupungeissa hotellien määrä ei ole sattumanvarainen, mutta Airbnb:n kautta matkailijoita voi tulla kaupunkiin reilusti lisää kuin hotellikapasiteetti mahdollistaisi, Rautiola muistuttaa. Hotellien määrä on linkittynyt siihen, minkälainen matkailun kantokyky kohteella on esimerkiksi liikenteen, ravintoloiden, hotellihuoneiden ja nähtävyyksien suhteen.

Tilanne on erityisen ongelmallinen kaupungeissa, jotka kärsivät jo valmiiksi yliturismista.

Lisäksi Airbnb on nostanut myös kaupunkien keskustojen vuokratasoa, sillä majoituskäytössä olevat asunnot ovat poissa vuokramarkkinoilta.

Hotelli voi siis olla parempi vaihtoehto kuin trendikäs Airbnb.