Koti, yritys ja tavarat myyty! Sami ja Meira jättävät Tampereen ja muuttavat Tahitille – aikovat asua veneessä

Tamperelaiset Meira ja Sami aikovat tehdä sen, mistä moni vain haaveilee. Lopullinen päätös lähdöstä syntyi, kun elämässä tapahtui yllättävä onnettomuus. ”Ihanaa, että rinnalla on samanlainen hullu, jolla on samat haaveet”, Meira sanoo.

Jos ei nyt, niin milloin sitten? Näin Meira Tabell, 37, ja Sami Tabell, 39, ajattelivat, kun he päättivät jättää Suomessa kaiken. Pariskunnalla on menolippu Tahitille.

Paluulippua ei ole.

Unelma jo vuosikymmenten takaa

Muutto pois Suomesta on niin Meiran kuin Saminkin pitkäaikainen haave.

– Äitini on kertonut, että olin nelivuotias, kun sanoin, että minä muutan joskus kauas pois Suomesta. Minulla on aina ollut sisälläni sellainen selittämätön tunnetila tästä. Ja ihanaa, että minulla on rinnalla samanlainen hullu, jolla on samat haaveet, Meira kertoo.

Meira ja Sami ovat valmistelleet muuttoa kolmisen vuotta, mutta lopulliseen päätökseen vaikutti se, että elämässä tapahtui lyhyessä ajassa useampi merkityksellinen asia.

Ensin Sami sai kauan tavoittelemansa kustannussopimuksen kolmeen kirjaan. Sitten kuoli pariskunnan Susu-koira.

– Emme olisi voineet muuttaa seniorikoiran kanssa. Mutta hänen aikansa koitti vuosi sitten kesällä, minkä jälkeen pystyimme ajattelemaan lähtöä tosissaan, Meira kertoo.

Onnettomuus sysäsi ajattelemaan

Kolmas merkittävä asia tapahtui viime keväänä: Sami jäi suojatiellä auton alle. Onnettomuus sai sekä Meiran että Samin ymmärtämään jotain oleellista.

– Sami selvisi onneksi lievällä aivovammalla ja on toipunut hyvin. Onnettomuus vaikutti meihin molempiin niin, että tajusimme entistä paremmin, että elämässä ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Jotenkin tuntuu niin oikealta lähteä, Meira kuvailee.

Meira ja Sami ovat olleet yhdessä 17 vuotta. ”Olemme matkustelleet paljon yhdessä. Pisin reissumme on ollut ’puolimaailmanympärysmatka’ rinkat selässä, joten tiedämme, millaisia piirteitä toisesta tulee esiin äärimmäisissäkin olosuhteissa”, Meira sanoo.

Haaveena merten ylitykset

Kun Meira ja Sami saapuvat tammikuussa 2020 Tahitille, heitä odottaa aluksi Airbnb-asunto Tahitin pääkaupungissa Papeetessa. Kodin he aikovat perustaa katamaraaniin eli kaksirunkoiseen purjeveneeseen, kunhan löytävät sopivan.

Veneen hankinnassa Meiraa ja Samia auttaa veneenvälittäjä, jota voi verrata kiinteistönvälittäjään.

– Venettä ei kannata hankkia etukäteen. Siitä tulee kotimme, joten on tärkeää tehdä kuntotarkastus ja nähdä omin silmin, mitä ostaa. Olemme ajatelleet, että voimme itse myös remontoida venettä.

Meiralle moottoriveneet ovat tuttuja, sillä on hän veneillyt kaikki kesälomat 7-vuotiaasta asti. Purjehtimisessa molemmat ovat Meiran mukaan kuitenkin aloittelijoita, joten he haluavat treenata taitojaan vuoden pari ennen kuin uskaltautuvat pitkille purjehduksille.

– Meidän on tarkoitus tehdä merenylityksiä. Ja jos rahat alkavat loppua, niin olemme ajatelleet charter-purjehdustoimintaa. Eli voisimme vuokrata venettä turisteille ja toimia myös miehistönä, jolloin lomailijat saisivat keskittyä lomailuun.

Samille ja Meiralle pimeys on alkanut tuntua vuosi vuodelta musertavammalle.”Tuntuu, että Suomessa elämä jää elämättä, kun makaa puolet vuodesta kotona villasukissa.”

Tonnilla kuussa pärjää

Meira on paiskinut töitä yrittäjänä keskimäärin kymmenen tuntia päivässä. Hän odottaa, että pääsee irti oravanpyörästä. Sami puolestaan keskittyy kirjoitustyöhön.

– Samille kustannussopimusten saaminen on ollut täyttä työtä. Minä olen kantanut viime vuosina suuremman taloudellisen vastuun, mutta Tahitilla Sami kirjoittaa ja minä aion hetken levätä.

Meira ja Sami ovat laskeneet, että pärjäävät Tahitilla pari vuotta ilman taloudellista stressiä. Parilla on säästöjä, ja he ovat myyneet kaiken. Asunto ja kaikki irtaimisto Tampereella on laitettu rahoiksi. Meira myi myös parturi-kampaamonsa, jota hän on pitänyt yhdeksän vuotta.

– Aluksi rahaa voi mennä enemmän, mutta kun asetumme, niin olemme laskeneet, että tonnilla kuussa per henkilö pärjää. Eli kuukausibudjettimme on yhteensä 2 000 euroa. Lisäksi veneen ostoon olemme varanneet 80 000–125 000 euroa. Lisärahoitusta on tarkoitus saada Samin kirjamyynnillä. Lisäksi minä voin tehdä parturi-kampaajan töitä, ja tarvittaessa charter-purjehduksilla voi tienata jonkun verran.

Samin esikoiskirja sijoittuu Tahitille eli samalle saarelle, jonne Meira ja Sami muuttavat.

”Kannattaa kuunnella itseään”

Mitä Meira sanoisi ihmiselle, joka haaveilee siitä, mitä hän ja Sami nyt aikovat toteuttaa?

– Jos oikeasti haluaa jotain, niin uskon, että alitajuisesti alkaa tehdä ratkaisuja, jotka johdattelevat kohti omia unelmia. Kannattaa kuunnella itseään. Vanhana sitä varmasti harmittelee enemmän niitä asioita, joita jätti tekemättä, kuin niitä, joita teki.

– Mekään emme voi tietää, tulemmeko joskus takaisin Suomeen vai emmekö tule. Mutta jos emme nyt lähtisi, niin koska sitten?

Meiran ja Samin seikkailuja ja arkea Tahitilla voi seurata kaksikon perustamasta Saippuakuplaunelma-blogista ja -Instagramista.

Kuvat Colourbox ja Meiran ja Samin kotialbumi

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Me Naisissa. Voit lukea sen täältä.

Lue myös:

Turkulaiset Sarah ja Kevin muuttivat Espanjaan – nyt he ovat keksineet, miten Aurinkorannikolla voi lyödä rahoiksi

Mikä saa menestyneen uutisankkurin luopumaan urasta ja kodista? Pakettiautoon muuttanut Aino Huilaja kertoo valintansa taustat

Työttömäksi jäänyt Leena muutti koko elämänsä viisikymppisenä: ”Aluksi löysin itseni pannuhuoneesta miettimästä, mitä tulikaan tehtyä”

Aurinkorannikolle muuttaneet Mirva ja Heka kertovat, millaista elämä Espanjassa oikeasti on: ”Kuin pieni Suomi Välimeren rannalla”