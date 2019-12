6 henkeäsalpaavaa kohdetta Suomessa, joista kaikista et välttämättä edes tiennyt

Näihin upeisiin paikkoihin voi tehdä retken vielä ennen vuodenvaihdetta.

Kotimaan matkailu on tällä hetkellä kovassa huudossa. Myös joululomalla ehtii hyvin tehdä vaikkapa päiväreissun jonnekin päin Suomea.

Vaan kysymyspä kuuluu: minne? Keräsimme kuusi henkeäsalpaavaa ja varsin kuvauksellista paikkaa, joista osasta et ole välttämättä koskaan kuullutkaan.

1. Saanatunturi

Saana lukijan ikuistamana talviasussaan.

Tämä lienee tuttu. Kilpisjärven itäpuolella kohoava Saana on saamelaisille pyhä tunturi. Kunnan sivuilla kerrotaan, että se on 1 029 metriä korkea ja saanut nimensä saamen kielen kääpäsientä tarkoittavasta sanasta, joka viittaa tunturin sienimäiseen muotoon.

Saanan huipulle pääsee Kilpisjärven retkeilykeskuksen pihasta lähtevää polkua pitkin. Nousuun kannattaa varata aikaa vähintään kaksi tuntia.

Myös Saanan ympäri kulkee polku ja talvisin sinne vedetään latuja. Saanan tuntee moni suomalainen – eikä ihme: se todella on näkemisen ja kokemisen arvoinen.

2. Hepokönkään vesiputous

Viime vuonna kerroimme, että Suomen luonnossa on useita kymmeniä vesiputouksia. Erityisen taianomaisia paikkoja ovat Kevon retkeilyreitin nähtävyyksiin kuuluva Fiellun putous sekä Mallatunturin luonnonpuistossa sijaitseva Kitsiputous.

Hepoköngäs on osa luontokuvaaja ja eräopas Eeva Mäkisen kokoamaa listaa maan rajojen sisäpuolella olevien, kuvankauniiden luontokohteiden listaa. Mäkisen kuvat kuuluvat Huawein Euroopan laajuiseen Undiscovered-kampanjaan.

Kainuun ylpeys on majesteettinen näky myös talvisella kelillä.

– Talvella lumi ja jää muodostavat putouksen päälle eräänlaisen kuoren, jonka alla vesi kuitenkin virtaa kohisten. Hepokönkään jylistessä vieressä unohtaa helposti olevansa Suomessa, tiedotteessa kuvaillaan.

Hepoköngäs.

Erityistä Hepokönkäässä on Mäkisen mukaan sekin, että sinne pääsee täysin esteetöntä reittiä pitkin.

– Kesällä erityistä on se, että kun reittiä jatkaa alas jokivarteen, ilmasto selvästi muuttuu. Siellä on semmoinen kostea ja vähän viidakkomainen fiilis, hän toteaa.

3. Aavasaksa

Aavasaksan vaara on Lapin vanhin matkakohde, ja se sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä Ylitornion keskustasta, kohteen sivustolla kerrotaan.

Tänä päivänä Aavasaksalla on majoitusta, pieni hiihtokeskus, kahvila-ravintola, näkötorni sekä vuonna 1882 rakennettu Keisarinmaja. Vaara tunnetaan Suomen eteläisimpänä pisteenä, jossa voidaan juhannuksena nähdä keskiyön aurinko.

Aavasaksa.

Aavasaksalla on myös ulkoilureittejä moneen makuun: lyhin luontopolku on 400 metrin ja pisin vaellusreitti puolestaan noin 50 kilometrin mittainen.

Aavasaksa on tunnettu vanhoista lakimetsistään ja huuhtoutuneista kallioista ja kivikoistaan. Vaikka Lapin tuntureihin verrattuna Aavasaksa ei ole kovinkaan korkea, on se jyrkkyytensä takia hieno näköalapaikka.

– Moni ei hoksaa, että vaaralle voisi mennä, eikä varsinkaan sitä, kuinka hieno maisema sieltä avautuu. Aamusumut tuovat tunnelmaa, ja vaaralta näkee äärettömän pitkälle, koko Tornionjokilaakson, Mäkinen kuvailee Ilta-Sanomille.

Patikoiminen Aavasaksalla on myös jännittävää jyrkkien pudotusten ja kalliomaisen maaston vuoksi. Reiteillä on siis pysyttävä, eräopas muistuttaa.

4. Imatrankoski

Kuten olemme todenneet, Vuoksessa sijaitseva Imatrankoski on Suomen ensimmäisiä matkailukohteita, jota on käyty ihastelemassa 1700-luvulta lähtien.

Samalla se on Suomen suurin koski, jonka jylhät maisemat pysäyttävät kokeneenkin kotimaan matkailijan. Vaikka se ei olekaan varsinainen luontokohde vaan keskellä kaupungin vilinää, kosken juurella on lähes taianomainen rauhallisuus sekä tunne luonnon läheisyydestä.

1800-luvun puolivälissä kosken ympärille perustettiin Suomen vanhin luonnonpuisto, Kruununpuisto. Poiketa sopii myös huikaisevassa ja vanhaa tunnelmaa tulvivassa Imatran Valtionhotellissa, joka sijaitsee aivan kosken partaalla.

Imatran Valtionhotelli.

5. Iso-Melkuttimen järvi

Tämän järven vettä kirkkaampaa saa oikein hakea. Iso-Melkutin sijaitsee Lopen kunnassa reilun sadan kilometrin päässä sekä Helsingistä että Tampereelta.

Retkipaikka-sivustolla kerrotaan, että järven ympärillä kulkeva helppokulkuinen reitti on noin seitsemän kilometrin pituinen. Päiväreissun ohella rannoilla lymyilee useita telttapaikkoja, ja peilikirkkaalla järvelläkin voi toki yöpyä.

Alueelta löytyy myös useita uimapaikkoja, ja järveen on helppo pulahtaa patikoinnin lomassa.

– Tämä on enemmänkin kesäkohde ja äärimmäisen kaunis. Upeaa on, että se on onnistuttu pitämään puhtaana ja kirkkaana, eikä rannoille ole rakennettu mitään. Järvellä on usein rauhallista, Mäkinen sanoo.

6. Hitonhauta

Oletko kuullut Hitonhaudasta? Vuosi sitten kerroimme tästä Laukaan kunnassa sijaitsevasta kätketystä helmestä.

Kyseessä on rotkolaakso, joka on noin 800 metriä pitkä ja 30–40 metriä leveä. Hitonhauta on syntynyt jääkauden jäljiltä, ja se on saanut nimensä kansantarinoista, jotka kertovat ihmisiä rotkossa säikytelleestä Hitto-menninkäisestä. Hiton kivettyneet kasvot voi nähdä rotkon kallioseinämästä.

Rotkon pohjoispäässä on myös luola, jonne mahtuu kiipeämään. Luolan toinen suuaukko on korkealla seinämässä.

Talvisin seinämille muodostuu valtavat jääputoukset. Hitonhaudan polun alussa on myös laavu ja nuotiopaikka.