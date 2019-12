Tässä ovat Helsinki-Vantaan lentoaseman Alepan hittituotteet – myymäläpäällikkö Mirkka iskee pöytään eväsvinkin matkustajille

Helsinki-Vantaan pienessä päivittäistavarakaupassa on yksi paikka, joka on vilkkaudessaan ylitse muiden.

Olet saattanut hakea Helsinki-Vantaan lentoaseman Alepasta viime hetken eväät lennolle tai ruusukimpun kumppanillesi – tai sitten yksinkertaisesti ruisleipää ja maitoa ennen matkaa tyhjennettyyn jääkaappiisi.

Kauppa on monelle tuttu. Ilmaisu on ehkä kliseinen, mutta tässä tapauksessa se on tosi.

Katso yllä olevasta videosta, mitkä ovat Alepa Lentoaseman suosituimmat tuotteet. Video on tekstitetty.

Heti kun astumme kauppaan, huomio kiinnittyy hyllynpäätyyn aseteltuihin muumituotteisiin. Oikealla taas on delituotteiden saareke. Myymälätyöntekijä on juuri työntämässä pelleittäin lämpimiä croissanteja paistopisteelle.

Mitkä tuotteet ovat erityisen suosittuja, myymäläpäällikkö Mirkka Vesa?

– Suosituimmat tuotteet tulevat tuosta paistopisteeltä. Lentokentän työntekijät tekevät lounasostoksiaan meillä, joten silloin käydään hakemassa paljon paistopisteen tuotteita. Samaan tapaan lentomatkustajat hakevat eväitä, kun ovat lähdössä lennolle.

Riisipiirakat ovat lentoaseman kaupassa ykköstuotteita.

Tosiaan, vuonna 2019 suosituimpia päivittäistavaroita ovat olleet Rukiinen Imatran Riisipiirakka (Fazer), riisipiirakka (Rainbow), muovikassi, hapoton lähdevesi (Kotimaista) ja lihapasteija (Kotimaista). Vain muovikasseja ja lähdevettä pitää etsiä paistopisteen ulkopuolelta.

Proteiinipatukat, -rahkat ja -juomat myyvät niin ikään hyvin, mutta niitä käsitellään kulutustavaroina. Kulutustavaroiden suosituimpien tuotteiden lista muistuttaa siksi massakauttaan viettävän kehonrakentajan keittiökaappia: se on pullollaan proteiinia. Proteiinituotteiden ylivoimaa rikkovat listalla ainoastaan ruusukimput, luomukookosvesi ja prepaid-liittymät.

Proteiinipatukat, -juomat ja -rahkat ovat kysyttyä tavaraa.

Myymäläpäällikkö Mirkka Vesa haluaa antaa yhden tärkeän vinkin jokaiselle lentoeväitään suunnittelevalle matkustajalle.

– Meillä on myös hyvä valikoima delituotteita, kuten kolmioleipiä, salaatteja ja patonkeja. Niitäkin saa viedä turvatarkastuksen läpi lentokoneeseen. Usein asiakkaat miettivät, että saako niitä viedä. Kyllä saa.

Myymäläpäällikkö Mirkka Vesa muistuttaa, että turvatarkastuksen läpi voi viedä omia kiinteitä eväitä.

Tämä tarkoittaa toki myös sitä, että kotona valmistetut kiinteät evässämpylät voi viedä halutessaan turvatarkastuksen läpi.

Kun tutustumme lentoasemakaupan tarjontaan, joudumme väistelemään suurten matkalaukkujen kanssa liikkuvia turisteja kerta toisensa jälkeen.

Lentoaseman päivittäistavarakaupasta puhuttaessa ei voi sivuuttaa ympäri maailmaa Suomeen saapuvia ihmisiä, joista moni päätyy ostoksille jo lentoasemalla.

Turistien virta vaikuttaa päivittäistavarakaupan toimintaan merkittävästi, Mirkka Vesa kertoo.

– Etenkin aasialaisia asiakkaita varten on tarjolla paljon suklaata, kuten Fazerin Sinistä ja Geishaa. Muumituotteet, kuten mukit ja hammasharjat, ovat suosittuja aivan laidasta laitaan – samoin ksylitol-tuotteet.

Muumituotteet ovat vuodesta toiseen aasialaismatkailijoiden mieleen.

Turisteja kiinnostavat myös suomalaiset marjat ja marjamakeiset sekä -suklaat. Esimerkiksi suklaalla päällystetyt mansikat ovat olleet viime aikoina suosittuja makeisia.

Helsinki-Vantaan arkea ovat olleet jo vuosien ajan mittavat rakennustyöt. Muutoksia on tullut viikoittain, mikä ei ole jäänyt huomaamatta myöskään päivittäistavarakaupassa.

– Lähtevät matkustajat, jotka tulevat omalla autolla tai bussilla, ohjautuvat suoraan yläkertaan. Ennen pääovet olivat edessämme, joten asiakkaat tupsahtivat niistä suoraan myymälään, Mirkka Vesa kertoo.

Muuttuneet liikenne- ja pysäköintikäytännöt vaikuttavat etenkin aamun asiakasmääriin. Myymäläpäällikön mukaan iltaisin kauppa käy edelleen tuttuun ja kovaan tahtiin.

– Ilta on samaa jytinää kuin ennenkin.

15 suosituinta tuotetta (päivittäistavara)