Matkustatko joulun aikaan Espanjaan? Näihin perinteisiin ja tapoihin saatat törmätä

Espanjassa joulunaikaa juhlitaan moneen otteeseen, myös kaduilla ja aukiolla. Joulu huipentuu loppiaiseen.

1. Joulumarkkinat aloittavat joulunajan

Joulumarkkinat kuuluvat myös Espanjassa adventtiaikaan, vaikka ne eivät kilpailekaan tunnelmallaan Keski-Euroopan torien kanssa. Isoissa kaupungeissa toreja on useampia, ja ne ovat auki jouluaattoon, osa loppiaiseen asti. Kojuissa myydään kukkia ja joulukuusia, koristeita ja lahjatavaroita sekä esineitä jouluseimiin. Syötävääkin voi löytyä, kuten paahdettuja kastanjoita ja bataattia.

Erityylisiä joulu markkinoita on joulukuussa ympäri Espanjan. Perinteisiä ovat muun muassa Madridin Plaza Mayor -aukion ja Barcelonassa katedraalin edustalla levittyvät torit. Niissä myydään joulukoristeita ja paljon muuta.

2. Tärkein koriste on seimi

Espanjalaiset kodit koristellaan paljon niukemmin kuin Suomessa, mutta ostos- ja kävelykaduilla tuikkivat sitäkin näyttävämmät jouluvalot, ja ruukuissa hehkuvat joulutähdet.

Monen kodin ja julkisen tilan tärkein koriste on seimirakennelma. Hienoimmat ovat yksityiskohtaisia miniatyyrikyliä. Niitä voi käydä katselemassa näyteikkunoissa, kaupungintaloilla, kirkoissa, ostoskeskuksissa ja puistoissa. Kataloniassa voi uskonnollisten hahmojen joukosta löytyä housut kintuissa kyykkivä, onnea tuova kakkija, caganer.

Katalonian jouluseimiin laitetaan usein caganer-hahmo. Perinteisimmät kyykkijät ovat sato-onnea ja vaurautta symboloivia paimenia, mutta nykyään myös poliitikkoja ja jalkapalloilijoita.

3. Koko kansa lottoaa

22. joulukuuta koittaa yksi espanjalaisten rakkaimmista jouluperinteistä: El Gordo -jouluarpajaiset, jotka on järjestetty jo vuodesta 1812 ja joihin liki kaikki osallistuvat. Koko maa jumittuu aamupäivällä televisioiden äärelle. Myös baareissa näytetään Madridin arvontaa suorana lähetyksenä usean tunnin ajan.

Nuoret koululaiset laulavat lottopallojen arpomat voittonumerosarjat. Palkintorahoilla mitattuna kyseessä on maailman suurin arvonta, mutta erisuuruisia voittoja on valtavasti, ja jokaista numerosarjaa myydään lukuisia kappaleita. Ideana on, että mahdollisimman moni voittaa – ja sitä lähdetään porukalle kadulle juhlimaan.

Espanjassa ei juuri ole perinteisiä, ainoastaan jouluna syötäviä ruokia. Jokaisesta joulupöydästä löytyy kuitenkin äyriäisiä ja muita mereneläviä.

4. Aattoyönä kokoonnutaan illalliselle

Jouluaatto on Espanjassa liki tavallinen työpäivä. Juhla alkaa vasta iltamyöhällä tai alkuyöstä, vuoden tärkeimmällä perheillallisella. Aaton menu vaihtelee alueittain ja perheittäin. Alkupaloiksi voi olla juustoja ja ilmakuivattua kinkkua ja pääruokana lammasta, porsaanpaistia tai täytettyä kalkkunaa. Pääosassa ovat kuitenkin äyriäiset ja muut merenelävät, joita on montaa sorttia.

Jälkiruoat ovat äkkimakeita. Kaupoista ostetaan nougat- tai marsipaanityylisiä turróneja sekä värikkäisiin papereihin kääräistyjä polvorón- ja mantecado-keksejä. Juomaksi sopii muun muassa kuohuviini, cava.

Aterian jälkeen saatetaan lähteä keskiyön messuun, ja monessa perheessä jaetaan ainakin pikkulahjoja.

5. Viinirypäleet tuovat onnea uudelle vuodelle

Uudenvuoden aattoilta saattaa Espanjassa tuntua yllättävän rauhalliselta ja vaisulta. Ilotulitusraketit eivät pauku ja baarit ovat tyhjiä. Ensin kokoonnutaankin perheillalliselle, ja vasta lähellä puolta yötä keräännytään ulos aukioille – kuuluisin paikka on Madridin Puerta del Sol, jonka kellon kumahtelujen tahdissa syödään 12 onnea tuovaa viinirypälettä vuoden vaihtuessa. Vasta sen jälkeen alkavat varsinaiset bileet, jotka jatkuvat aamuun saakka.

Espanjassa ei juuri ole perinteisiä, ainoastaan jouluna syötäviä ruokia, mutta jokaisesta joulupöydästä löytyy kuitenkin äyriäisiä ja muita mereneläviä. Uudenvuodenaattona juhlitaan ensin kotioloissa, ja puolenyön jälkeen jatketaan baareihin. Ilotulituksia on joissain kaupungeissa.

6.Joulu huipentuu loppiaiseen

Espanjassa on tapana, että itämaan tietäjät, tai kuninkaat, los Reyes Magos, tuovat joulunajan päälahjat lapsille. Loppiaisaaton iltana niin isoissa kuin pienissäkin kaupungeissa saa ihailla kaduilla hienoja kulkueita koristeellisine karnevaalinomaisine vaunuineen. Näyttävästi pukeutuneet kuninkaat, tanssijat ja mitä erilaisimmat hahmot heittelevät karkkeja lapsille ja lapsenmielisille.

Lahjat löytyvät aamulla kuusen alta. Loppiaisen herkku on usein leipomoista ostettu roscón de reyes -pullakranssi, joka on koristeltu sokeroiduilla hedelmillä ja pinjansiemenillä. Täytteenä on marmeladia, kermavaahtoa tai vaniljakreemiä, jonka sekaan on piilotettu onnea tuova yllätys.

Kerran viikossa Ilta-Sanomien verkkosivuille matkailusta kirjoittava Mira Jalomies kertoo kiinnostavista kohteista ja kulttuurieroista sekä antaa matkailuun liittyviä vinkkejä huviksi ja hyödyksi.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran matkailusivustolta ja -blogista.