Pitkäkyntisen hotellivieraan öinen toiminta tallentui turvakameraan – luksushotellit kertovat, mitä erikoisia esineitä niistä varastetaan

Kahvinkeittimiä, elektroniikkaa, täytetty villisian pää... Luksusmajapaikoilla on varsin erikoisia kokemuksia konnista.

Luksushotellien huoneet ja niiden varusteet saavat matalamman budjetin matkailuun tottuneen ymmärrettävästi uteliaaksi.

Mitähän kaikkea mukavuudet mahtavat pitää sisällään?

Moni meistä uskaltaa myöntää, että hotellivierailun jälkeen matkalaukkuun on lähtenyt mukaan esimerkiksi suihkulakki, minishampoo tai kylpytossut. Omatunnon tuskista ei tarvitse kärsiä liikoja, sillä esimerkiksi shampoon mukaan ottaminen on monessa hotellissa sallittua.

Valitettavasti monista luksushotelleista napataan mukaan kuitenkin myös suurempia ja kalliimpia esineitä, joita ei ymmärrettävästi ole tarkoitettu kotiin vietäviksi.

CNN kertoi hiljattain hotelliopas Wellness Heavenin tutkimuksesta, johon osallistui 1 157 neljän ja viiden tähden hotellia ympäri maailman. Kyselyssä selvisi, että hotellivieraat ovat onnistuneet viemään mukanaan jopa isoja esineitä, kuten kahvinkeittimiä.

Valvontakamera tallensi patjaa kuljettavan hotellivieraan

49 kyselyyn osallistunutta hotellia paljasti, että huoneista on onnistettu näpistämään jopa patjoja.

Wellness Heavenin toimitusjohtaja Tassilo Keilmann kertoi CNN:lle, että hotellit ovat kärsineet useista varkauksista.

– Hotelleista kerrottiin minulle, että patjojen varkauksia tapahtuu yleensä öisin – silloin kun vastaanotto ei ole auki eikä siellä ole ketään. Joillakin hotelleista on turvakameravideoita, jotka osoittavat, kuinka patjoja kuljetetaan hissiin.

Keilmannin mukaan yksi yllättävimmistä varkauksista tapahtui ranskalaisessa hotellissa, jossa pitkäsormisen vieraan matkaan lähti hotellin somistukseen kuulunut täytetty villisian pää.

Erään englantilaisen hotellin vieras puolestaan päätti näpistää hotellihuoneen oven huonenumerot. Hotelli havaitsi numeroiden puuttumisen vasta kun seuraava vieras ei löytänyt huonettaan.

Silmiinpistävä ero viiden tähden ja neljän tähden hotellivieraiden välillä

Tutkimuksen mukaan luksushotelleista viedään yleisimmin pyyhkeitä, kylpytakkeja ja henkareita.

Yksi silmiinpistävä ero hotellivieraiden välillä on se, että viiden tähden hotelleista yritetään useammin varastaa televisioita, tabletteja ja tietokoneita, kun taas neljän tähden hotelleissa rosvoiluun taipuvaiset vieraat ovat enemminkin kiinnostuneita kaukosäätimistä ja pattereista.

Keilmannin mukaan monet hotellit ovat ryhtyneet merkitsemään tuotteitaan hälyttimillä esteekseen pihistykset.

Luksushotellien kylpyhuoneista löytyy voroja kiinnostavia asioita.

Keilmann itse on yllättynyt monista varkausyrityksistä.

– Hotellien on melko helppoa selvittää, kuka varas on, sillä siivoja tarkistaa uloskirjautumisen jälkeen huoneet. On helppoa huomata, että vieras varasti television tai patjan, Keilmann pohtii.

Tällaisia kokemuksia suomalaisilla hotelleilla on

Kysyimme aikaisemmin tänä vuonna suomalaisilta hotelleilta, mitä hotellihuoneista saa oikeasti viedä kotiin. Yksi yleinen ”hotellituliainen” on vessapaperirulla.

Tampereen Lapland Hotelsin hotellinjohtaja Janne Mönkkönen kertoi, että eniten hotellihuoneista viedään pieniä shampoo- ja hoitoainepurkkeja. Kertakäyttöpullojen, kylpytohveleiden ja irtoteepussien ottaminen on hotellissa sallittua, sillä ne kuuluvat huonehintaan.

Mönkkösen mukaan varkaudet ovat harvinaisia, tosin hotellinjohtaja muisti myös kerran, jolloin hotellisiivoojaa odotti huoneessa hämmentävä näky.

– Kerran on putsattu koko hotellihuone niin, että telkkarista lähtien vietiin kaikki mahdollinen huonekaluihin. Hän ei ollut hotellin asukas, vaan joku toinen henkilö.

Omenahotellista taas kerrottiin, että vieraat vievät välillä mukanaan kaukosäätimiä.