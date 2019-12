Yksi Lappiin matkustavien brittituristien keskustelunaihe saa kokeneen matkailutyöntekijän purskahtamaan nauruun

Kysyimme kolmelta hotellilta, millaisia asioista ulkomaalaiset turistit odottavat Lapin joululta.

Joulunaika tarkoittaa Lapin hotelleille ja turistityöntekijöille yhtä asiaa: kiirettä ja menoa riittää!

Levi Hotel Span -hotellin markkinointi ja myyntipäällikkö Tarja Syrjänen kertoo, että turistikauden kuumin piikki näkyy parhaiten hotelliaamiaisella.

– Aamiaisella huomaa parhaiten, että talo on täynnä. Sen jälkeen turistit hajaantuvat aktiviteetteihin.

Hotellin kansainväliset asiakkaat koostuvat suurelta osin englantilaisista perheistä.

– Heille tärkeintä on puhdas ja valkoinen lumi – jo kymmenen sentin lumi on heille paljon. Jouluna joulupukin tapaaminen on tietysti erityisen tärkeää.

Yksi brittituristien keskustelunaihe huvittaa

80-luvulta asti Lapissa matkailualan töissä työskennellyt Syrjänen ei ole havainnut brittituristien Suomi-tietämyksessä ainakaan kovin merkittävää kehitystä.

– Kyllä edelleenkin on turisteja, jotka eivät tiedä missä maassa he ovat. He eivät perinteisesti ole kovinkaan kiinnostuneita kulttuurista – tänne tullaan juuri lumen takia.

Sen sijaan turistien talvipukeutumisessa on havaittavissa kehitystä.

– Aikaisempina vuosina olen nähnyt pienellä lapsella muoviset kengät ja paljaita nilkkoja.

Syrjänen kertoo, että kaamosajan pimeys on turisteille vielä kylmyyttä mystisempi asia.

– Monet ajattelevat, että miten ulkona sitten näkee edes kulkea.

Syrjänen on perehtynet myös muihin brittituristeja mietityttäviin kysymyksiin Suomesta. Yksi brittituristien keskustelunaihe on myös hieman erikoisempi.

– Yhtenä turistien tärkeimpänä kysymyksenä on ennen Suomeen matkustamista on se, että mitenköhän tänne saa tuotua viinipullon. He tietävät, että alkoholi on Suomessa kallista ja ovat sitä mieltä, että oma tonkka kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan, Syrjänen nauraa.

Jouluruokailu todisti joulupukin merkityksen

Santa's Hotel Auroran hotellinjohtaja Jari Virtanen kertoo, että haipakkaa riittää myös Luostolla.

– On ruokavalmistelut, koristelut, joulupukin tilaaminen... Kyllähän tässä on suunnittelua.

Virtanen kertoo, että ulkomaalaiset turistit saapuvat Luostolle joulunviettoon revontulet mielessään. Myös saduista tuttua joulufiilistä saavutaan metsästämään Lappiin.

– Täältä löytyy sellaista vanhan ajan jouluhenkeä. Täällä ei olla niin kiireisiä kuin kaupungeissa.

Toki myös joulupukilla on suuri merkitys – jopa aikuisille. Tämän todisti muutama vuosi sitten vietetty hotellin jouluruokailu.

– Eräs 6-vuotias sveitsiläinen pikkutyttö kävi jatkuvasti ulkona katsomassa, että milloinkohan joulupukki mahtaa saapua. Vähän ennen yhdeksää hän kävi taas ulkona ja tuli takaisin sisälle karjaisten sveitsinsaksalla: ”Joulupukki tulee!” Kielestä huolimatta jopa britit ymmärsivät mitä hän tarkoitti, ja kaikki ryntäsivät ulos. Sali tyhjeni muutamassa minuutissa – edes revontulet eivät koskaan tyhjennä salia niin nopeasti, Virtanen muistelee nauraen.

Erityisesti yksi asia yllättää: ”Eivät meinaa uskoa”

Rovaniemellä sijaitsevan Arctic Light Hotellin liiketoiminnan kehityspäällikkö Isabella Gröhn kertoo, että turistisesonki on tällä hetkellä kuumimmillaan myös heidän hotellissaan.

Gröhnin mukaan turistit hakevat Lapista lumisen luonnon ja joulupukin lisäksi lumen mahdollistamia aktiviteettejä, kuten kelkkailua, husky- ja poroajeluita.

Gröhn on huomannut, että Lappiin saapuvat turistit ovat olleet yllättyneitä erityisesti välimatkoista.

– Kotonaan he ovat tottuneet valtaviin ruuhkiin, joten he eivät meinaa uskoa, että meillä pääsee taksilla kymmenessä minuutissa kahdeksan kilometrin matkan. Toisaalta taas kun turistit matkustavat meiltä pohjoisemmaksi Lappiin, he yllättyvät siitä, että meillä ei ole ollenkaan junayhteyksiä pohjoisemmaksi ja ainoa vaihtoehto on pitkä bussi- tai automatka.