Pimeyttä karkuun? Täältä saat loma-asunnon ulkomailta halvimmalla – vertailimme neljä suosikkikohdetta

Kakkoskoti ulkomailta on monen haave. Vertailimme neljää kohdetta keskenään. Espanja on suomalaisten suursuosikki. Edullisimmillaan kakkoskodin hankkii Pohjois-Kyprokselta.

Talvea pakoon aurinkoisemmille leveysasteille. Mikä ihana unelma!

Mutta millä hinnalla toiveen voi toteuttaa?

Kysyimme Espanjassa, Turkissa, Virossa ja Pohjois-Kyproksella toimivilta kiinteistönvälitysalan ammattilaisilta, mitä unelma kakkoskodista maksaa, ja mitkä ovat kohteiden vetovoimatekijät.

Espanjan suosikit Costa del Sol ja Costa Blanca

Lomakoti ulkomailta -yrityksen toimitusjohtaja Minna Laineen mukaan Espanja on suomalaisten kakkoskotien suosikkikohde. Etenkin Costa del Sol ja Costa Blanca tunnetaan suomalaisasutuksestaan.

Dynaaminen Aurinkorannikko kiinnostaa, sillä alue tunnetaan lukuisista harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksista. Toisaalta kohde on myös tuttu ja turvallinen. Monet palvelut ovat tarjolla myös suomen kielellä.

– Suomalaisia Aurinkorannikolla on noin 20 000–30 000, riippuen vuodenajasta, Laine kertoo.

Costa Blancan alueella asuu Minna Laineen arvioiden mukaan noin 5 000 – 8000 suomalaista.

Alicanten maakunnassa sijaitsevalla Costa Blancan alueella asuu Laineen arvioiden mukaan noin 5 000–8000 suomalaista. Suosittuja alueita ovat etenkin Orihuela Costa, Punta Prima, Torrevieja ja La Zenia.

Kyseessä on Aurinkorannikkoa selkeästi edullisempi alue, joka kuitenkin kasvaa ja kehittyy jatkuvasti.

– Costa Blanca ei ole niin täyteen rakennettu kuin Aurinkorannikko. Alueella on paljon uudis- ja rakennuskohteita, Laine kertoo.

Turkin Alanya on suomalaisten suosikki

Toinen suomalaissuosikki on Turkki, jonka lomakohteet innostavat suomalaisia myös asunnon ostoon. Suosikki on Alanyan alue, mutta myös Antalyasta, Marmariksesta ja Istanbulista löytyy suomalaisasutusta.

Alanyassa asuntoja välittävä laillistettu kiinteistönvälittäjä Sanna Alatalo Kleopatra Homesista pitää Alanyan asuntojen hinta-laatutasoa Välimeren alueen parhaana.

– Täällä rahalleen saa vastinetta. Lisäksi Turkissa asumisen kuukausivastikkeet on uskomattoman edulliset. Myös kauppahinnan lisäksi tulevat kulut ovat huomattavasti edullisemmat kuin esimerkiksi Espanjassa, Alatalo sanoo.

Suomalaiset asunnonostajat suosivat Alanyan aluetta.

Kohteessa kiehtoo tietysti lämmin ilmasto, mutta myös turvallisuus ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

– Elämä on sosiaalisempaa kuin kotona Suomessa. Täällä voi harrastaa vaikkapa tennistä, uintia, pyöräilyä, lenkkeilyä, vaeltamista, sup-lautailua, surffausta, joogaa, pilatesta, tanssia, kielten opiskelua tai ryhmäliikuntaa. Asukkaita on yli 80 eri maasta, ja suomalaisillakin on täällä omat yhdistyksensä, kulttuuriseuransa ja kerhonsa, Alatalo kehuu.

Pohjois-Kypros on nouseva kohde

Espanja ja Turkki ovat klassisia loma-asuntosuosikkeja, mutta jos uudet kohteet kiinnostavat, katse kannattaa kääntää esimerkiksi Pohjois-Kyprokselle.

Pohjois-Kyproksen kodit -yrityksen toimitusjohtaja ja laillistettu kiinteistönvälittäjä Jussi Jääskeläinen pitää aluetta vakaana.

Asuntomarkkinat ovat olleet alueella jo pitkään noususuuntaisesti kehittyvät.

– Rakentaminen käy nyt todella kuumana. Silti uusien asuntojen hinnat ovat vielä tällä hetkellä hyvinkin edulliset. Pohjois-Kyproksen ovat löytäneet etenkin ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset. Suomalaiset alkavat pikkuhiljaa heräillä perässä, Jääskeläinen kertoo.

Hinta ja laatu onkin Jääskeläisen mukaan yksi suurimmista syistä loma-asunnon hankkimiseen juuri Pohjois-Kyprokselta, mutta muitakin valttikortteja on.

– Täällä on kesä ympäri vuoden. Luonto ja kulttuuri ovat säilyneet koskemattomina, eikä massaturismi ole jättänyt jälkiään. Pohjois-Kypros on rauhaisa ja turvallinen.

Jääskeläinen pitää Pohjois-Kyprosta myös sijoittajalle kiinnostavana kohteena.

– Vuokrat ovat hyvällä tasolla ja vuokra-asteet korkealla, koska ylitarjontaa majoittumisessa ei vielä ole. Vuosittainen arvonnousu on ollut 8–10 prosentin luokkaa ja vuokratuotot pyörivät 6–8 prosentin kieppeillä.

” Pohjois-Kyproksen ovat löytäneet etenkin ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset. Suomalaiset alkavat pikkuhiljaa heräillä perässä.

Pohjois-Kyproksella on tavanomaista, että rakennusyhtiö, jolta asunto ostetaan, huoltaa ja hallinnoi rakennusta myös myynnin ja valmistumisen jälkeen.

– He myös hoitavat osakkaiden puolesta asunnon vuokrausta maksua vastaan. Asunnon siivous, avainten luovutus, vuokranmaksujen valvonta ja tarkistukset kuuluvat heidän palveluunsa, Jääskeläinen kertoo.

Huoleton vaihtoehto Virosta

Jos pidemmät lentomatkat eivät kiehdo, katse kannattaa suunnata Viroon, josta löytää yhä kakkosasunnon Suomea halvemmalla.

Hinnat ovat huomattavasti Tallinnaa edullisemmat Haapsalussa ja Pärnussa, kertoo Mika Sucksdorff Uusmaa kiinteistönvälitystoimistosta. Uudiskohteiden hinnat ovat tosin Pärnussa nousseet rakennuskustannusten noustessa.

Tallinnassa suomalaisten suosikkeja ovat olleet erityisesti Tallinnan keskusta ja Kalamajan alue.

Koti Tallinnan keskustassa. Alue on suomalaisten asunnonostajien suosikkeja.

Sucksdorffin mukaan suomalaiset ovat ostaneet viimeisen 11 vuoden aikana Virosta 6 252 asuntoa. Mies on nähnyt vuoden 2007 finanssikriisin, asuntojen hintojen laskun ja huippuvuoden 2010, jolloin suomalaiset ostivat asuntoja Virosta enemmän kuin koskaan ennen.

Kakkoskodin ostajalle tai sijoittajalle Viro on Sucksdorffin mukaan huoleton vaihtoehto, sillä Virossa taloyhdistys hoitaa talon asiat.

– Asuntoa on myös helppo vuokrata niinä aikoina, kun itse sitä ei käytä. Varsinkin Pärnussa on kesäaikana suuri kysyntä asunnoista, mutta toisaalta vuokrausaika rajoittuu kesäkuukausiin. Tallinnassa taas asuntoa on mahdollisuus vuokrata ympäri vuoden.