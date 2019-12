Edinburgh tunnetaan kummitustarinoistaan, maan alta löytyy toinen kaupunki – 4 parasta tärppiä reissuun

Edinburgh on komea kaupunki. Calton-kukkulan puistosta avautuu hieno näköala keskustan yli vanhaankaupunkiin.

Edinburghin keskiaikainen vanhankaupunki luo kolkonkomeat puitteet historiallisista tapahtumista kumpuaville kummitustarinoille. Niihin voi uppoutua opastetuilla kummituskierroksilla ja omin päin kuljeskellessa.

1. Aavemaiset kaupunkimaisemat

Skotlannin kuninkaanlinnana ja sotilaskäytössä toiminut Edinburghin linna on kaupungin päänähtävyys. Siellä näkee muun muassa Skotlannin kruununkalleudet. Linnassakin on raportoitu useista yliluonnollisista kokemuksista.

Kukkulan päälle rakennetut tummanharmaat kivitalot näyttävät iltahämärässä synkeiltä möhkäleiltä. Vain keskiaikainen linna ja goottilaiset kirkontornit piirtyvät valaistuina. Edinburghin vanhakaupunki näyttää viereiseltä Calton-kukkulalta katseltuna kauniilta, mutta myös kolkolta ja aavemaiselta.

Vanhakaupunki tarjoaakin täydelliset kulissit kummitusjutuille.

Keskiajalta juontuva vanhakaupunki on illalla tunnelmallinen – ja aavemainen.

Kuten Britanniassa muuallakin, myös Skotlannin pääkaupungissa on aina mässäilty kummitustarinoilla ja yliluonnollisilla ilmiöillä. Paikkakunnan menneisyys on täynnä mielikuvitusta ruokkivaa aineistoa noitavainoista, haudanryöstöistä, hirttojuhlista ja selvittämättömistä mysteereistä. Kertomukset ovat kulkeutuneet sukupolvelta toiselle niin kauan, että totuus ja taru ovat kietoutuneet tiukasti yhteen.

2. Kävelykierroksilla kummittelee

Kauhuromantiikkaa kaipaavat matkailijat tempaistaan tarinoihin mukaan. Useat yritykset järjestävät historiaan pohjautuvia, kiehtovan karmaisevia kummitus- ja kauhukierroksia vanhassakaupungissa iltapimeällä, kun tavalliset kuolevaiset ovat sulkeutuneet sisätiloihin. Joihinkin kierroksiin tuovat lisäpotkua nurkan takaa yllättäen ilmestyvät näyttelijät.

Skottilaiseen asuun pukeutunut säkkipillin soittaja musisoi vanhassakaupungissa.

Opas kuljettaa hautausmaalle, varjoisille sisäpihoille ja korkeiden talojen reunustamille kapeille umpikujille, joita katulyhdyt koettavat turhaan valaista. Hän kertoo kidutetuista ryöväreistä, elävältä haudatuista ihmisistä sekä muista muinaisista edinburghilaisista, jotka vaeltelevat kaupungissa edelleen.

Joku kiljahtaa, kun pulu lehahtaa lentoon pään päällä.

Ahtaita kellarikäytäviä ja luolia valaisevat kynttilöiden liekit. Ennen vanhaan tiloissa majailivat köyhät ja rikolliset, nyt henget, opas kähisee.

3. Historiallisten pubien salaisuudet

Vanhankaupungin ytimestä, suosittujen pubien reunustamalta Grassmarket-aukiolta, on keskellä kirkasta päivää vaikea löytää mitään kammottavaa, vaikka pari sataa vuotta sitten aukiolla oli hirttolava ja paikalla saattoi mylviä innosta 10 000 ihmistä.

The Last Drop -pubi sijaitsee Grassmarket-aukiolla, jossa oli hirttolava 1600–1700-luvuilla.

Asia muuttuu, kun katsoo paikkoja tarkemmin. The Last Drop -pubin nimi saa makaaberin sävyn, kun huomaa sen kylttiä koristavan hirttosilmukan. Lähellä on Maggie Dickson´s pub, muisto naisesta, joka koki täällä tuomionsa 1700-luvulla, mutta heräsi arkussa eloon.

Ja vaikka Edinburghin vanhin baari, The White Hart Inn, näyttääkin täysin harmittomalta kodikkaine kattoparruineen, takkoineen ja seiniä koristavine valokuvineen, sen seinälaatassa vihjataan, että täälläkin kummittelee. Syynä on 1800-luvulla eläneiden kuuluisien haudanryöstäjien ja murhamiesten onneton uhri, joka ei saa rauhaa.

4. Maan alla on toinen kaupunki

Vanhankaupungin halkaiseva The Royal Mile yhdistää päänähtävyydet, Edinburghin linnan ja Holyroodhousen kuninkaallisen palatsin. Vilkkaan kävelykadun alta, maan uumenista, löytyy Mary King’s Close -kuja, jossa roikkuvat pyykit ikkunoista, mutta taivas on ikuisesti piilossa.

Kuja on säilynyt vanhankaupungin alla 1600-luvulta asti, jolloin se suljettiin. Myytin mukaan viranomaiset muurasivat kujan umpeen asukkaineen päivineen estääkseen kaupunkia riivanneen ruton leviämisen.

2000-luvun alussa paikasta tuli suosittu nähtävyys asuntoineen ja viinikellareineen. On myös huone, jonka nurkassa on iso kasa nukkeja. Ne on tuotu paikassa kummittelevalle, lähes 400 vuotta sitten ruttoon sairastuneelle Annie-tytölle, jonka perhe hylkäsi paetessaan.

Kerran viikossa Ilta-Sanomien verkkosivuille matkailusta kirjoittava Mira Jalomies kertoo kiinnostavista kohteista ja kulttuurieroista sekä antaa matkailuun liittyviä vinkkejä huviksi ja hyödyksi.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran matkailusivustolta ja -blogista.