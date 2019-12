Suomea hehkutetaan maailmalla: Tämän takia Suomi on coolein paikka koko maailmassa

Intialaislehden mukaan Suomi on peräti maailman coolein maa. Scoopwhoop hehkuttaa puhdasta ilmaamme ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Intialaissivuston mukaan Suomi on koko maailman coolein maa.

Suomi on nyt nosteessa maailmalla. Olemme aiemmin kertoneet, kuinka Suomelle on sadellut ylistystä matkailurintamalla.

Nyt intialainen scoopwhoop.com kertoo matkailusivustollaan, miksi Suomi on, ei vähempää eikä enempää kuin koko maailman ”coolein maa”. Näkyvyys on taattu, sillä pelkästään Scoopwhoopin Facebook-sivustolla on yli neljä miljoonaa seuraajaa.

Suomen cooleus on verkkolehden mukaan monen asian summa.

Onnellista ja turvallista

Olemme tietysti maailman onnellisin kansa, ja jo toista vuotta peräkkäin. Lisäksi elämme moneen muuhun maahan verrattuna varsinaisessa lintukodossa. Vastikään Suomi valittiin maailman turvallisimpien maiden joukkoon SOS Internationalin julkaisemassa turvallisuusraportissa.

Intialaislehti mainitsee artikkelissaan myös monta muuta Suomi-helmeä: koulutusjärjestelmämme saa kehuja, samoin terveydenhoitojärjestelmämme, vähäinen korruptiomme ja mahdollisuus jäädä isyyslomalle.

Lasikatot rikki

Sivustolta ei ole jäänyt huomaamatta myöskään viime päivien uutiset naisvaltaisesta hallituksestamme ja tuoreesta pääministeristä Sanna Marinista.

Ei ihmekään, että Suomi on yksi parhaista maista työssä käyvälle naiselle. Olemme sijoittuneet viime vuosina hyvin talouslehti The Economistin lasikattoindeksissä, joka mittaa tasa-arvoa työelämässä.

Suomen yksi suurimmista vahvuuksista ei kuitenkaan liity politiikkaan. Matkailuihmisiä saattaa nimittäin kiinnostaa, että Suomi saa intialaissivustolla suitsutusta myös puhtaasta ilmasta. Suomessa ilma on maailman puhtaimpia.

Onko tämän jälkeen enää ihme, että Suomi valittiin vastikään myös maailman parhaaksi luontokohteeksi?

