Tältä näyttää Helsinki-Vantaalle avautunut, kaikille avoin lounge

Helsinki-Vantaan uudessa loungessa on muun muassa lasten leikkihuone, tulostusmahdollisuus ja suihku.

Helsinki-Vantaan non-Shengen-alueelle on avattu uusi, kaikille matkustajille avoin, maksullinen lounge. Lounge sijaitsee kakkosterminaalin kolmannessa kerroksessa, uudessa länsisiivessä porttien 39 ja 40 välissä.

Hongkongilaisen Plaza Premium Groupin Plaza Premium Loungessa on muun muassa runsaasti tuoleja, joista on näkymä suoraan kiitoradalle. Loungessa on myös ilmainen WiFi, elektronisten laitteiden latauspisteitä, työasemia, tulostuspalvelu ja leikkihuone lapsille. Tilassa on myös suihkumahdollisuus, Plaza Premium Group kertoo tiedotteessa.

Uudessa loungessa on leikkihuone.

Loungen oma keittiö tarjoilee sekä kansainvälisiä makuja että suomalaisia suosikkiruokia.

Tilaa on kerralla 140 matkustajalle.

Helsinki merkittävä välietappi

Plaza Premium Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Song Hoi-see kertoo tiedotteessa, että hän perusti yhtiön 20 vuotta sitten, koska huomasi, että loungeihin pääsi vain ykkös- tai bisnesluokan matkustajana tai tiettyjen lentoyhtiöiden lennoilla.

– Se tuntui järjettömältä. Halusin luoda loungen, johon kaikki ovat tervetulleita, riippumatta siitä, missä luokassa matkustaa tai millä lentoyhtiöllä lentää. Valitsimme Helsinki-Vantaan uusimmaksi Euroopan kohteeksemme, koska uskomme, että Helsinki on tulevaisuudessa merkittävin ja tärkein välietappi Euroopan ja yhä kasvavan Aasian liikenteen välillä.

Helsinki-Vantaalla on kuusi loungea. Finnairin lounget sijaitsevat non-Shengen ja Shengen-alueilla.

Helsinki-Vantaa on yhtiön kolmas lentokenttälounge-kohde Euroopassa. Plaza Premium Groupilla on 170 loungea 46 kansainvälisellä lentokentällä ympäri maailmaa.

Helsinki-Vantaalla on tällä hetkellä kuusi loungea, joista kolme on avoinna kaikille.

Pääsymaksu kaikille avoimiin ASPIRE lounge by Swissportiin on aikuisilta 28 euroa, Almost@home Loungeen 48 euroa ja uuteen Plaza Premium Loungeen 48 euroa.

Kolme loungeista, Plaza Premium Lounge, Finnair Lounge ja Almost@home Lounge sijaitsevat non-Shengen-alueella. Shengen-alueella sijaitsevat SAS Lounge, Finnair Lounge ja ASPIRE lounge by Swissport.