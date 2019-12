Tässä ovat kaupungit, joissa käytiin vuonna 2019 kaikkein eniten – kärkeen kiri suomalaissuosikki

Tällainen on esimerkiksi Hongkong, jonka Euromonitor on valinnut vuoden 2019 suosituimmaksi kaupungiksi vierailukertojen perusteella. Tänä vuonna kaupungissa vierailee arviolta 26 miljoonaa ihmistä. Asia selviää Euromonitorin International Top 100 City Destination 2019 - raportista.

Asiasta uutisoivan CNN:n mukaan Hongkongin vierailumäärät ovat huikeista määristä huolimatta laskussa viime vuoteen verrattuna, jolloin metropolissa vieraili liki 30 miljoonaa ihmistä. Vuoden 2019 aikana Hongkongissa on järjestetty lukuisia mielenosoituksia.

Hongkong on vain yksi Aasian suurkaupungeista, joka kiehtoo kävijöitä. Aasian kohteista suosiotaan kasvattaa etenkin sijalta 5. löytyvä Singapore. Kaupunkivaltio satsaa nyt täysillä turismiin.

Turistit etsivät aitoja kokemuksia

Euromonitorin raportti perustuu 400 kaupunkia koskevaan dataan. Raporttiin on valittu käynnit, jossa matkailija on viipynyt kohteessa vähintään 24 tuntia. Vierailut kattavat kaikenlaiset käynnit: lomailun lisäksi lukuihin on siis laskettu mukaan vierailut sukulaisten ja ystävien luona sekä bisnesmatkat.