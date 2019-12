Mies löysi maailmalta suomalaisen saunan – kohta tuli vartija paikalle uhkauksen kera

Kun suomalainen lähtee ulkomaille, moni etsii uusien kokemusten lisäksi myös jotakin tuttua. Saunaan on päästävä, oli matkakohde sitten Ruotsi, Saksa tai vaikkapa kaukokohde.

Mies suihkutti kylmää vettä suomalaisten päälle

Vartija saapui paikalle

Saunassa oli arabialaiset matot ja katossa kristallikruunut

Saunoja luki lehteä lauteilla

Tiimalasi mittasi saunomisaikaa Brysselissä

Ei kiuasta ollenkaan

– Manchesterilaisessä hotellissa on sauna, jossa ei ollut kiuasta ollenkaan. Vastukset on lauteiden takana. Oven vieressä on messinkinen kyltti ”genuine Finnish sauna”.