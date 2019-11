Matkat

Tässäkö talven upeimmat majoituskohteet! Yövy lasi-iglussa tai jäähotellissa – neljä niistä sijaitsee Suomessa

1. Icehotel, Jukkasjärvi, Ruotsi





2. Magical Pond, Kuusamo, Suomi





3. Hotelli Niilanpää, Kiilopää, Suomi





4. Sorrisniva Igloo Hotel Alta, Norja

5. Villa Iglu, Kuusamo, Suomi





6. Igluhut, Nuuksio, Suomi





Jäähotellit, lasi-iglut ja puumajat ovat Pohjoismaiden suosittu matkailunähtävyys. Tällaisia helmiä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta löytyy.Ruotsin Jukkasjärvellä sijaitsee maailman ensimmäinen jäähotelli, vuonna 1989 perustettu Icehotel. Hotellin ulkoasu muuttuu joka talvi. Kädenjälki on kansainvälisen taiteilijatiimin.Icehotellissa voi paitsi yöpyä, myös osallistua koiravaljakkoajelulle, revontulisafarille ja murtomaahiihtoretkelle, Hotels.com kertoo tiedotteessa.Lasimajoitusten tuorein tulokas on Kuusamoon rakentuva Magical Pond. 20 iglua valmistuvat Lammintuvan läheisyyteen Rukalle joulukuussa 2019.15-neliöiset iglut ovat pieniä, mutta niistä näkee mahdollisimman paljon ympäröivää luontoa. Tämä on tärkeää, sillä luonto on etenkin pohjoisessa Suomessa suurin vetonaula.Hotelli Niilanpää sijaitsee Lapin sydämessä, Kiilopäässä. Majoituspaikka sopii erinomaisesti revontulien bongaajille, sillä hotellista löytyy observatorio taivaankappaleiden ihailua varten. Luminen maisema alkaa aivan iglujen ja lumimajojen ovelta.Hotellissa on myös perinteinen savusauna, jossa voi rentoutua täydellisesti ulkoilupäivän päätteeksi, Hotels.com kertoo.Myös Norjasta löytyy igluhotelleja. Kenties kuuluisin niistä on pohjoisosassa maata sijaitseva Sorrisniva Igloo Hotel Alta. Hotelli on valmistettu jäästä ja lumesta sekä ulko- että sisäpuolelta. Hotellissa on 30 huonetta, jääbaari, jääkappeli ja upeita jääveistoksia.Paikka sopii täydellisesti revontulien bongaukseen.Pohjois-Suomessa, Rukan hiihtokeskuksen lähettyvillä sijaitseva Villa Iglu tunnetaan kodikkaista puumökeistä ja lasiseinäisestä ja -kattoisesta iglusta. Hotellilla on myös pihasauna ja poreamme sekä sveitsiläistyylinen fondueravintola, Hotels.com kertoo. Ravintolassa voi nauttia paikallisesti tuotettua poron- ja hirvenlihaa.Matkailijan ei tarvitse lähteä pohjoiseen saakka luontoelämystä hakemaan. Etelä-Suomen Nuuksiossa sijaitsee puumajoistaan tunnettu Igluhut, kertoo Hotels.com. Majoitus sijaitsee keskellä mäntymetsää, poropuistossa. Vieraat voivat ruokkia ja valokuvata poroja majastaan käsin.