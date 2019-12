Tallinnan joulutori saattaa hyvinkin olla Euroopan paras – esittelyssä myös uusin hittialue, jossa et ehkä ole käynyt

Matkat

Glögiä, tumppuja ja tunnelmaa. Ja kaikessa on valinnanvaraa.Esimerkiksi glögeissä: on alkoholitonta, hehkuviiniglögiä ja Vana Tallinn -glögiä, ja juomallaan voi tukea Lionsien hyväntekeväisyyttä jos haluaa.Ja pipareita on, ja muita herkkuja, ja villan ja vaatteiden lisäksi muitakin käsitöitä ja joulukoristeita.Joulutoreja on Keski-Euroopassa kutakuinkin jokaisessa itseään kunnioittavassa kaupungissa, mutta harvalla on niin komeita keskiaikaisia puitteita ympärillään kuin Tallinnalla, joka juhlii tänä vuonna 800-vuotisjuhliaan.Tallinna on Euroopan parhaiten säilyneitä vanhojakaupunkeja: kaupunginmuurista on jäljellä yli puolet, lähes kaksi kilometriä ja 26 tornia. Eräässä nettiäänestyksessä Tallinnan joulutori valittiin hiljan Euroopan parhaaksi.Raatimiehentorilla voi helposti kuvitella itsensä parinsadan vuoden taakse – torin yhdellä kulmalla palvelee apteekki, joka on ollut paikallaan ainakin vuodesta 1422.– Nyt on lämmintä, mutta viime vuonna kun oli kylmä ilma, pipokauppa kävi todella vilkkaasti, kuvaa glögiä naukkaileva suomalaisturisti, vakiokävijä.Joulutori on auki loppiaiseen asti, joten sinne ehtii joululomalla varsinaisten pyhien jälkeenkin.Glitteriä jouluunsa kaipaavan kannattaa matkata Noblessneriin, jos ei muuten niin sisustuskauppa Shishin takia. Sen joulukoristemäärä salpaa hengityksen.Noblessner on Tallinnan matkailun uusin hitti boheemin Telliskiven (mm. ravintola F-Hoone ja Fotografiska) vakiinnutettua maineensa.Noblessner sijaitsee Kalamajassa Telliskivestä pohjoiseen aivan rannassa. 1900-luvun alussa siellä valmistettiin tsaarin armeijalle sukellusveneitä Pietarin turvaamiseksi, ja alueen nimi tulee telakkayrittäjistä Nobel ja Lessner.Vanhoihin kalkkikivihalleihin ja ympärille rakennettuihin moderneihin kerrostalokortteleihin on nyt tuotu kulttuuria, ravintoita ja lifestyle-liikkeitä.Syksyn viima puhaltaa mereltä suoraan aukioille, joten ulkona hengailua ei vuodenaika suosi. Kevään lämmetessä voi arvata kahviloiden ja ravintoloiden levittäytyvän ulos ja terassikansan nauttivan merinäkymistä.Norjalais-virolaisen Shishin sisustustuotteita on monien muidenkin liikkeiden valikoimissa Baltiassa, mutta omassa myymälässä Peetri 3:ssa Noblessnerissä runsas tyyli todella tulee selväksi. Minimalistit älkööt vaivautuko!Kultaa, valkoista, punaista, vihreää... sydämiä, palloja, tähtiä, täpötäysiä kuusia katosta – täältä saa kaikkea. Kannattaa kurkata myös outlet-osasto liikkeen takaosassa. Siellä on tuotteita myynnissä puoleen hintaankin. Shishillä on kaksi mallistoa vuodessa, joten ensi vuonna voi tulla kurkkaamaan kevääseen ja kesään.Shishin vieressä on Pohjalan panimo, jossa voi palkita itsensä joulunalusolusella.Noblessneriin kävelee puolisen tuntia vanhastakaupungista ja parikymmentä minuuttia Telliskivestä. Matka maksaa muutaman euron älypuhelimeen ladattavalla Bolt-taksisovelluksella, joka on muutenkin näppärä tapa liikkua Tallinnassa.