Matkat

Selvitys: Näin suomalainen voi säästää jopa puolet matkansa hinnasta

Lennot 2 kuukautta etukäteen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varaa majoitus ajoissa

Varaa kaukolento 51 päivää ennen





Sama matka voi maksaa kovin eri lailla, riippuen siitä, milloin matkansa varaa.Matkahakusivusto Momondo teetti selvityksen*, jonka mukaan suomalainen voi säästää kaukomatkojen majoituksessa jopa 69 prosenttia ja kansainvälisissä lennoissa jopa 56 prosenttia varaamalla matkan oikeaan aikaan.Kansainvälisessä Travel Smart 2020 lento- ja hotellitutkimuksessa analysoitiin miljoonia matkahakuja, joiden pohjalta määriteltiin hinta-analyysi niin Euroopan sisäisten kuin kaukomaille suuntautuvien lentojen ja majoituksen edullisimmista varauspäivistä.Euroopan sisällä matkustaessa kannattaa selvityksen mukaan muistaa seuraava ohjenuora. Varatessa lennot keskimäärin 63 päivää eli noin kaksi kuukautta ennen lähtöä, matkailija voi säästää jopa 56 prosenttia lentojen hinnoissa.Myös matkustuspäivällä näyttää tämän selvityksen valossa olevan merkitystä.Matkabudjetissa voi nimittäin säästää lentämällä tiistaisin, jolloin lentojen hinnat saattavat olla jopa 23 prosenttia edullisemmat kuin kalleimpana päivänä eli sunnuntaina.Majoituksia varatessa kehotus hyvissä ajoin varaamisesta pätee.Travel Smart 2020 -tutkimuksen mukaan Euroopan kaupungeissa hotelliöiden hinnat ovat edullisimmillaan noin 118 päivää eli neljä kuukautta ennen matkaa.Kun majoituksen varaa näin hyvissä ajoin, voi majoituksessa säästää jopa 49 prosenttia verrattuna kalleimpaan ajankohtaan. Kallein päivä on kohteeseen saapumispäivä.Kaukomatkalle lähdettäessä edullisin varauspäivä on lentojen osalta 51 päivää ennen matkaa, jolloin lennot saa jopa 42 prosenttia edullisemmin.Myös matkustuspäivällä on väliä.Edullisin päivä matkustaa kaukomaille on tiistai ja kallein puolestaan lauantai.Kaukomatkojen majoitus kannattaa varata myös noin neljä kuukautta ennen matkaa. Varaamalla hotellin keskimäärin 115 päivää ennen matkan aloitusta, voi säästää jopa 69 prosenttia lomamatkan majoituksessa.