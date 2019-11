Matkat

10 tapaa, jotka Thaimaahan matkustavan kannattaa muistaa – yksi ajattelematon teko voi loukata pahasti

Tervehdi oikein

Muista maltti





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Älä osoittele sormella





Muista riisua kengät

Älä astele kenenkään yli

Pyydä anteeksi, jos hipaiset päätä

Tunnista taksi





Pidä jalat maassa

Muista jakaa ateria

Älä osta alkoholia milloin tahansa

Thaimaa on suomalaisten kaukomatkasuosikki, jonne moni alkaa haikailla viimeistään näin iltojen pimennyttyä. Kymmenen tunnin lentomatkan päässä on taattua lämpöä, ystävällisiä ihmisiä ja paratiisimaisen kauniita maisemia.Ennen matkaa on kuitenkin hyvä tietää muutama paikallinen tapa. Kuten monissa muissakin maissa, tavat vaihtelevat. Joitakin ohjenuoria voi kuitenkin antaa.Poimimme matkakirjoista ohjenuorat Thaimaan lomalle.Thaimaalaiset eivät kättele kuin poikkeustapauksissa, halutessaan osoittaa arvostusta länsimaisten tapoja kohtaan. Thaimaalaiset tervehtivät asettamalla kämmenet vastakkain rinnan korkeudelle niin, että vain sormenpäät ja kämmenten tyvet koskettavat toisiaan. Tervehdys on nimeltään wai. Tervehdyksen aikana kumarretaan kevyesti. Naiset saattavat myös niiata.Thaimaata kutsutaan tuhansien hymyjen maaksi. Hymyllä on kuitenkin maassa monta merkitystä. Thaimaalainen voi hymyillä paitsi aidosta ilosta, myös ollessaan hämmentynyt, pettynyt, loukkaantunut tai jopa vihainen. Kasvojen säilyttäminen on Thaimaassa tärkeää. Myös matkailijan olisi hyvä muistaa tämä, ja pitää mielenmaltti mukana matkassa.Thaimaassa osoittelu on varattu rikollisten tunnistamista varten. Älä siis osoittele ihmisiä tai pyhää eläintä ja esinettä. Käytä sen sijaan koko kämmentäsi osoittaessasi, tai nyökkää haluttuun suuntaan.Oletko tottunut lompsimaan sisälle reippaasti kengät jalassa?Älä sorru tähän virheeseen Thaimaassa, sillä sitä pidetään erittäin epäkohteliaana. Loukkaat isäntäväkeä syvästi, vaikka saisitkin luvan tulla kengät jalassa sisälle.Säännössä on yksi poikkeus. Melkein kaikkialla kengät riisutaan, mutta ruokakauppaan on lupa mennä kengät jalassa.Ota kengät pois sisällä, mutta muista, että thaimaalaiset pitävät jalkoja ihmisruumiin alhaisimpana osana. Pahin loukkaus on siis osoittaa paikallisen päätä jalalla.Älä astu thaimaalaisen minkään ruumiinosan, edes jalan, ylitse. Sama sääntö koskee maassa olevaa ruokaa.Pahin virhe on astua kolikon tai setelin päälle, jossa on kuninkaan kuva.Pää on Thaimaassa pyhä, eikä sitä saa koskettaa. Muista siis pyytää anteeksi myös ruuhkabussissa, kun tavoittelet laukkua ylähyllyltä ja joudut kurottelemaan ihmisten päiden yllä.Valitsitko bussin sijaan taksin? Thaimaassa on monen värisiä takseja, ja väreille löytyy selityksensä.Keltaiset ja vihreät taksit ovat kuskin omistamia. Muun väriset taksit ovat yritysten ja kuski on vuokrannut auton käyttöönsä.Kuinka helposti istuessa jalat menevätkään ristiin. Thaimaassa tulisi kuitenkin istua molemmat jalat lattialla. Hävyttömintä on nostaa jalat rennosti pöydälle.Jos saat kutsun thaimaalaiselle aterialle, muista että ruoka jaetaan useimpien ruokailijoiden kesken. Ruokalajeja on useampia, joten käytä jokaiseen eri ruokalajiin erillistä lusikkaa.Alkoholia on Thaimaassa tarjolla, mutta sitä ei suinkaan myydä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Elintarvikeliikkeet eivät saa myydä alkoholia aamulla ennen klo 11 ja 14–17 välillä. Pikkuliikkeet eivät sääntöä usein noudata.Kenties tunnetuin Thaimaan oluista on Singha, mutta viinin ystävillekin löytyy valikoimaa, vaikka Thaimaata ei viinimaaksi voi kutsuakaan. Joitakin saattaa ihmetyttää, että jopa kansallisruoka pad thaille löytyy viinisuosituksensa.. Thailand at random suosittelee ottamaan pad thain kanssa kuivaa Rieslingiä tai kuohuviiniä, Barberaa tai Merlotia.Lähteet: Annika Ardin: Thaimaa taskussa, Fabella 2013, Thailand at random, facts, figures, quotes and anecdotes on Thailand (Edm 2012), Annika Ardin: Nauti Thaimaasta 2008, Fabella