Matkat

Haaveiletko Thaimaan-lomasta? Tämä kelluva hotelli löytyy läheltä maailmankuulua nähtävyyttä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.instagram.com/p/BkNO-TOAFqk/

https://www.instagram.com/p/BkKZXx1gusT/

https://www.instagram.com/p/B5R_oTEJI_x/

Tunnin päässä kiehtova kaupunki