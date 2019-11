Matkat

Yleisimmät tavarat, joita taksiin unohdetaan – pikkujoulukausi näkyy piikkinä tilastoissa





Taksiin unohtui rollaattori

Koditon unohti taksiin 170 000 euroa

Taksiin unohtuneiden tavaroiden TOP 5 vuonna 2019 (tammikuu–lokakuu, Taksi Helsinki)

Puhelimet: 1125 kappaletta Laukku/reppu/kassi: 543 kappaletta Lompakko: 415 kappaletta Vaatekappale: 256 kappaletta Avaimet: 155 kappaletta