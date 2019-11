Matkat

Viiden suuren jäljillä – matka Tansanian luonnonpuistossa on elämys, joka ei unohdu

Leijona näkyvissä





Riemastuttava näky: leopardi!





Silmäni rävähtävät auki ja ihoani pitkin kulkevat kylmät väreet.Karjaisun ääni saa sydämen lyömään hetken tiheämpään, kun makaan moskiittoverkon alla pimeässä. Oliko se leijona?Serengetin luonnonpuisto on tunnettu leijonistaan. Avarassa luonnossa ne saalistavat seeproja, hoivaavat pentujaan ja taistelevat reviiristään. Televisioruutu on turvallinen hajurako. Silloin uskallan kutsua näitä eläimiä söpöiksi ja koen niiden perhepuuhat samantyyppisiksi kuin mitkä tahansa sukuni kekkerit.Mutta nyt villieläimiä ja meitä erottaa vähimmillään vain teltan kangasseinä. Kuinka kaukana lauma on? Saalistavatko ne nyt? Tietävätkö ne meistä?Meitä on kielletty liikkumasta telttamajoituksestamme ulos pimeän tultua. Pidämme yhteyttä yrittäjään radiopuhelimella, jos siihen on aihetta.Leijona on yksi niin sanotusta Afrikan ”viidestä suuresta”, big fivesta, joita on mahdollista nähdä Pohjois-Tansanian kansallis- ja luonnonpuistoissa.Muita isoja ovat norsu, sarvikuono, leopardi ja kafferipuhveli.Nimitys on tullut alun perin suurriistan metsästäjiltä, jotka listasivat hankalimmin kaadettavat suuret eläimet. Nyt eläimiä vaanivat lähinnä turistit kameroineen ja termi big five on omittu lähinnä safariyrittäjien käyttöön.Mutta miksi kirahvi, korkein maaeläin, ei ole listalla? Tai virtahepo?– Isoa viisikkoa yhdistää, että ne ovat suurikokoisia, ihmisille vaarallisia ja pärjäävät vaativissa olosuhteissa, pitkiäkin aikoja ilman juomavettä, oppaamme kertoo, kun ajelemme kuivan pölyistä tietä kohti savannia.Virtahepo saattaa olla iso ja vaarallinen eläin, mutta ei tulisi ilman vettä toimeen.Keltaisen ruohon keskellä lepäilevät leijonauros ja -naaras. Ne ovat lähteneet laumasta omille teilleen, jotta voisivat paritella rauhassa.Kuiva kausi on itäisen Afrikan savanneilla lopuillaan lokakuun alkupuolella. Eläimet kerääntyvät juomapaikalle.On siis hyvä aika vuodesta nähdä savannien faunaa. Matkanjärjestäjämme on myynyt meille neljän päivän safarin, jossa kierrämme pohjoisen Tansanian kolme luonnonpuistoa: Tarangiren, Ngorongoron ja Serengetin.Tarangireen menemme ensimmäisenä. Se on tunnettu norsuistaan, joita on koko luonnonpuiston alueella 2 000 yksilöä.Näemme ensimmäisen matriarkan johtaman lauman, kun suuntaamme kohti kuivunutta joenuomaa.Siellä vanhempi naaras kaivaa joenpohjaa kärsällään ja torahampaillaan, vesipisaran toivossa. Pian seuraksi liittyy toinen naaras ja poikanen.Jeepit saartavat pienen lauman ja mieleni tekee ehdottaa, että ajaisimme vähän kauemmas norsuista. Niidenkin pitäisi hoitaa rauhassa päiväaskareensa. Yli 30 asteessa veden etsiminen on turistillekin hankalaa, saati sitten norsulle.Ajellessamme ympäri luonnonpuistoa näemme norsuja siellä ja täällä. Yhden puun alla ruokailee pieni perhekunta. Lauman keskellä varjeltu pienin kärsäkäs on arviolta pari viikkoa vanha.Ohitamme myös kafferipuhvelilauman. Ne tarkastelevat jeepiämme päivän kuumuudessa samalla, kun leuat jauhavat puolelta toiselle.Ajaessamme kohti Serengetiä näemme tien varressa puun, jonka juurelle on parkkeerannut useita jeeppejä.Kuski pysäyttää jeepin viereen, veivaa ikkunan auki ja kysyy toiselta kuskilta swahiliksi, mitä kaikki katsovat.– Ooo, tätä olen rukoillut! Leopardi! oppaamme riemastuu, tarttuu kiikareihinsa ja hyppää kanssamme jeepin takaosiin.Me emme näe leopardia. Me näemme puun.Kunnes oksistossa näkyy eräs henkensä heittänyt antilooppi. Leopardi on raahannut sen puuhun ruokaillakseen rauhassa.– Latvassa!Ja kun katsomme tarkasti, latvan oksistosta pistää täpläinen mytty.Kysyn oppaalta, kannattaako meidän pitää kattoluukkua auki, kun leopardi on puussa päittemme päällä. Hän nauraa.Seuralaiseni ehdottaa, että leopardi valikoi todennäköisesti mieluummin uhrikseen pulleammat jenkkituristit naapuriautosta.Olemme onnekkaita, sillä näemmä safarilla kaikki muut big fiven edustajat harvinaista sarvikuonoa lukuunottamatta.Olemme jo ehtineet kaupunkiin ja yöunille, kun saan merkillisen puhelun.– Oletteko Tansaniassa? Soitan, sillä villieläimet ovat hyökänneet majoitukseen.Saan unen mailta kerrottua, että olen nukkumassa ja kaikki on hyvin. Aamulla harmittaa, etten tajunnut kysyä tarkemmin, mistä puhelussa oli oikein kyse. Ehkä leijonista?