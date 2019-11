Matkat

Jo Ruotsissa voi tulla vastaan yllätys – näin saunatavat eroavat eri puolilla maailmaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Keski-Euroopassa paljon sekasaunoja

Tatuoitu ei välttämättä pääse saunaan Japanissa





Älä puhu uskonnosta ja politiikasta