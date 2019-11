Matkat

Tällaista on risteillä maailman mahtavimmalla joella – näin eksoottisia elämyksiä voit kokea Amazonilla

1. Viidakon öinen konsertti





2. Eläinten bongailu





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Tanssit heimokylässä





4. Pulahdus jokeen





5. Kävelyllä maalaiskylässä