Suomalaiset jonottivat ravintolaan, amerikkalaisturisti käsitti tilanteen aivan väärin – näin hulluja harhaluuloja meistä liikkuu maailmalla

Tietämys toisista maista voi olla hämmästyttävän hyvää, tai sitten jotakin aivan muuta.Ilta-Sanomien lukijat kertovat, minkälaisiin väärinkäsityksiin Suomesta he ovat maailmalla törmänneet.– Tapasin vuosi sitten Espanjassa 50-vuotiaan saksalaispariskunnan. Vaimo oli opettaja ja mies teatterilavastaja. He väittivät minulle, että Suomessa on kuumia lähteitä. Löimme asiasta viinipullon vetoa. He selvittivät asiaa puhelimitse tuttaviensa kautta. Join sitten naureskellen sen viinipullon. ”Mutta juoppoja siellä ainakin on”, pariskunnan vaimo epäili. Siitä emme lyöneet vetoa; sehän oli vain epäilys.– Ruotsalaiset tytöt kertoivat meille Marokossa, että suomalaisilla on aina puukko tyynyn alla. Sanoin, että nykyään on moottorisahat.– Eräs sukulaiseni toimi oppaana Helsingissä 80-luvulla. Amerikkalaisturistit luulivat suomalaisten ravintolajonossa olevien jonottavan jotain harvinaisia kauppatuotteita, kuten nailonsukkahousuja tai Rubikin kuutioita.– Teimme vuosisadan vaihteessa töitä kanadalaiselle yhtiölle Kanadassa. Heidän suunnittelusta vastaava kaveri kävi jossakin vaiheessa Suomessa katsomassa, mitä heidän projektilleen täällä kuului. Palatessaan hän raportoi silmät pyöreänä kertoen, että käytimme tietokoneita suunnittelussa.– Olen törmännyt outouteen 80-luvulla Etelä-Carolinassa. Myyjä oli luokkaa 80 vuotta ja kyseli, että mistä päin Jenkkejä olen. Kun vastasin, että olen Suomesta, kysyi myyjä, että missä päin jenkkejä se Suomi on. Korjasin tietenkin, että Euroopasta, sieltä pohjoisesta ja myyjä kysyi, että onko se sama asia kuin Ruotsi. Ajattelin että nyt ollaan jo niin lähellä, että sanoin että aika lailla sama. Seuraava kysymys oli, että onko teillä sähköä siellä Suomessa. Hetken vielä tarinointiin ja yhtäkkiä myyjä sanoi, että hänellä ei ole koskaan tapana antaa alennusta, mutta nyt hän muistaa, että Suomi oli ainoa maa, joka maksoi velkansa Yhdysvalloille, joten hän nyt poikkeuksellisesti antaa kymmenen prosentin alennuksen.– Tytär ystävystyi saksalaisen ystävyyskoulun tyttöön muutamia vuosia sitten. Tytär matkusti Saksaan luokkatovereidensa kanssa pariksi viikoksi. Nuoret alkoivat suunnitella saksalaisten vastavierailua Suomeen, joka osuisi talviaikaan. Tyttäreni saksalaisen ystävän äiti kauhistui ja sanoi, ettei valitettavasti voi päästää lastaan Suomeen. Jääkarhujen ja lumivyöryjen vaara oli liian suuri. Lapseni joutui aika lailla vakuuttelemaan tätä äitiä, ettei Suomessa ole kumpaakaan vaaratekijää.– Kymmenisen vuotta sitten reilu kasikymppinen ranskatar kyseli, saako Suomesta ketsuppia ja onko meillä uunia. Hänellä oli myös käsitys, että veli venäläinen valvoo joka nurkalla aseen kanssa. Oli hänellä ihmettelemistä, kun vieraili Suomessa, miten asiat oikein olivat ja miten paljon tavarataloissa oli valikoimaa esimerkiksi leipäosastolla.– Minun korealainen kaverini ihmetteli, miten ihmeessä voin liikkua ulkona t-paidassa, kun asun kylmässä pohjoisessa. Jouduin selittämään että kyllä täällä ihan lämpimät kelit on kesä-heinäkuussa. Kaverini oli luullut että lunta on maassa ympäri vuoden.– Kerran halusin vuokrata asunnon Nizzasta ja kysyin vuokravakuuksista. Vuokranantaja vastasi, että suomalaiset ovat taitavia puuseppiä ja osaamme korjata asunnot parempaan kuntoon kuin ne ovat muuttaessamme.– Olimme lomamatkalla ja ulkona syömässä. Samassa pitkässä pöydässä istui myös belgialaisia turisteja. Tehtiin tuttavuutta ja belgialaiset kysyivät mistä maasta tulemme. Kerroin, että Suomesta. Tähän belgialaisrouva huudahti: Suomi! Missä se sijaitsee?